Stenums Trainer Thomas Baake begrüßt in seinem Kader einige Neuzugänge. Entsprechend wichtig ist es ihm, den Teamgeist zu fördern. (INGO MÖLLERS)

Die Vorbereitung hat begonnen, die ersten Testspiele sind absolviert: Auch für die Fußball-Bezirksligisten aus der Stadt und dem Landkreis geht es nun darum, die Grundlage für eine möglichst erfolgreiche Saison zu schaffen. Während der Aufsteiger TuS Heidkrug sein erstes Freundschaftsspiel noch vor sich hat, haben der SV Tur Abdin, VfL Stenum, SV Baris und FC Hude am Wochenende erstmals ihre Kräfte mit verschiedenen Kontrahenten gemessen.

Spektakulär ging es bei den Abdinern zu, die dem Bremen-Ligisten SV Hemelingen mit 4:5 unterlagen. Eben typisch Abdin: Tore en masse hüben wie drüben. Für viele Trainer sind die reinen Ergebnisse in der Vorbereitung – vor allem zu Beginn – nicht ganz so wichtig. Bei Andree Höttges sah das nach der torreichen Begegnung jedoch anders aus. „Das Ergebnis gefällt mir überhaupt nicht. In der Defensive fehlte uns die Kompaktheit als Team. Besonders in der ersten Halbzeit haben wir nicht gut verteidigt. So kann man nicht agieren“, kritisierte der zurückgekehrte Coach die Rückwärtsbewegung seiner Elf.

Insofern kam seine Ankündigung, den Fokus in den kommenden Wochen auf die Abwehrarbeit legen zu wollen, nicht wirklich überraschend. „Das waren viel zu viele Gegentore. Das darf nicht sein, da werden wir dran arbeiten“, stellte Höttges klar. Mit dabei waren gegen Hemelingen die Neuzugänge Markus und Martin Demir, Jonas Yildiz, Frederik Dittmar und Mert Tunc. Unterdessen hat Ali Hazimeh die Aramäer verlassen.

Noch mehr Treffer als bei den Delmenhorstern fielen in der Partie des FC Hude, der den Kreisliga-Aufsteiger VfL Wildeshausen II mit 8:5 bezwang. „Die Jungs haben in der Testphase die Vorgabe, Vollgas zu geben. Das Spiel gibt das wieder“, sagte Trainer Lars Möhlenbrock, der sich mit der ersten Trainingswoche seines Teams zufrieden zeigte. Derzeit gehe es vor allem um die körperliche Komponente. Im Moment stünden im Schnitt vier Einheiten pro Woche auf dem Plan.

Präsentieren können sich dabei sechs Neuzugänge. Drei von ihnen trugen auch vorher das Trikot des FCH: Marc Hacker und Mark Kampa sind aus der eigenen A-Jugend aufgerückt, Dominic Brumund aus der zweiten Mannschaft. Außerdem sind Patrick Zabrodsky (zuvor SF Wüsting), Ingmar Peters (TuS Eversten) und Rückkehrer Aaron Lepthien (SV Bavenstedt) neu im Kader. Derweil haben sich Alexander Schmidt (2. Herren) und Yannik Osterloh verabschiedet. Wobei Schmidt vielleicht noch das eine oder andere Mal aushelfen wird. Damit ist die Kaderplanung laut Möhlenbrock so weit abgeschlossen. „Im Moment haben wir nichts mehr in der Leitung, was noch passieren könnte.“

Für ähnlich ereignisreiche Vorstellungen, wie sie der SV Tur Abdin gerne abliefert, ist auch der SV Baris immer gut. Im ersten Test gegen den Kreisligisten SV Atlas II siegten die Mannen von Önder Caki nun allerdings auf souveräne Art und Weise mit 4:0. „Es ist alles gut gelaufen, ich war mit der gesamten Leistung zufrieden“, sagte der SVB-Coach. Auch er lege das Hauptaugenmerk im Training derzeit auf Kraft und Kondition. Außerdem sei der Plan so gestrickt, dass jede Woche eine Testpartie auf dem Programm steht.

Deven Isik (zum SV Atlas) und Mert Tunc sind nicht mehr für die Delmenhorster aktiv. Neu dabei ist Leon Bare, der zuvor für die A-Jugend des TV Jahn auflief und gegen Atlas II „einen guten Eindruck“ hinterlassen habe, wie Caki beobachtete. Da die Mannschaft zum größten Teil zusammengeblieben sei, müsse sie sich nicht groß einspielen.

Deutlich mehr neue Gesichter gibt es dagegen beim VfL Stenum. Wobei neu auch wieder eine Frage der Definition ist. Schließlich sind Fynn Brenneiser, Tom Geerken, Silas Dohrmann und Niklas Reckler aus der eigenen A-Jugend zur Herrenmannschaft gestoßen. Doch die Stenumer haben sich auch mit externen Kräften verstärkt. Cedric Rutz (vom TuS Hasbergen), Tammo Elson (TV Jahn A-Jugend), Fabian Wilshusen (SV Lemwerder), Daniel Götz (Habenhauser FV) und Lennart Erren (FC Hude III) tragen fortan den VfL-Dress. Timm Strodthoff ist derweil in die zweite Mannschaft gewechselt. Thorben Riechers will kürzertreten, Stefan Keil legt eine Pause ein.

Der erste Test verlief unterdessen zufriedenstellend. „Das war ein ganz ansehnliches Spiel gegen einen guten Gegner“, resümierte Trainer Thomas Baake nach dem 2:1-Erfolg gegen den Kreisligisten TV Munderloh. Besonders wichtig ist ihm der Teamgeist. „Wir können im Training viel in der Gruppe arbeiten. Die erste Woche hat Spaß gemacht“, zog Baake ein Zwischenfazit.