Sabrina Weyhausen (rotes Trikot, hier gegen Werder Bremen III) traf gegen den VfL Horneburg viermal und hatte so einen großen Anteil am Punktgewinn der HSG Delmenhorst. (INGO MöLLERS)

Horneburg. Vor einer Woche hatte Trainer Ingo Renken angekündigt, dass die Handballerinnen der HSG Delmenhorst zum VfL Horneburg – dem Spitzenreiter der Handball-Landesliga Bremen – fahren und dort das Beste herausholen. Er hat nicht zu viel versprochen, denn sein Team zeigte sich dort als wahrer Meisterschaftsanwärter und belohnte sich für eine starke Vorstellung mit einem 20:20 (8:8)-Unentschieden.

Der Delmenhorster Coach schwärmte nach der Partie besonders von seinem Abwehrverbund: „Wir haben eine super Deckung hinbekommen und damit den Grundstein zum Punktgewinn gelegt. Gegen die torgefährlichste Mannschaft der Liga nur 20 Gegentore zu kassieren – und das in deren Halle –, ist schon gigantisch.“ Das Meisterschaftsrennen zwischen diesen beiden Teams bleibt also äußerst spannend. Beide trennt nur ein Punkt. Allerdings darf auch der TuS Komet Arsten, der mit drei beziehungsweise vier Punkten Rückstand auf Rang drei positioniert ist, nicht außer Acht gelassen werden.

Unter der Woche musste Renken erst einmal eine Hiobsbotschaft verdauen. Seine Rechtsaußen Celine Hanenkamp, die mit 50 Treffern auf Platz 18 der Torschützinnenliste der Liga liegt, hat sich im vergangenen Spiel in Bremen am Knie schwer verletzt und fällt wohl für den Rest der Saison aus.

In Horneburg war von Beginn an zu erkennen, dass beide Mannschaften vor annähernd 150 Zuschauern ihre Nervosität nicht gänzlich ablegen konnten. Dies zeigte sich besonders im Angriffsspiel, in dem beide Teams mehr technische Fehler produzierten als sonst üblich. Nach dem 3:3 (10.) waren es dann die Gäste, die sich besser auf dem Parkett präsentierten. Silke Stecher, die zuvor bereits den ersten Siebenmeter zur 3:2-Führung verwandelt hatte, markierte die Treffer vier und fünf für ihr Team. Kurz darauf erhöhte Christin Sticklies sogar auf 6:3.

Dann fand aber auch Horneburg seine spielerischen Mittel im Angriff und stabilisierte sich in der Abwehr. Der Gast aus Delmenhorst blieb fast neun Minuten torlos. Auf der anderen Seite gelang dem VfL ein 4:0-Lauf, der nach 25 Minuten die 7:6-Führung für die Horneburgerinnen bedeutete. Doch die Renken-Schützlinge sind mittlerweile so gereift, dass sie kleine Schwächephasen überstehen. Kurz vor der Pause traf Alexandra Hildener zum 7:7, Sekunden vor dem Halbzeitpfiff war Kerstin Cordes zum 8:8 erfolgreich.

Das Spiel lebte auch in der zweiten Hälfte von der Spannung. Zunächst war es wiederum Cordes, die ihre Sieben mit 10:9 nach vorne brachte und nach 40 Minuten das 11:11 erzielte. Als Sabrina Weyhausen kurz darauf den Gästen mit zwei Toren das 13:11 bescherte, lag der Sieg gar nicht so weit weg. Doch der Spitzenreiter aus Horneburg kam nicht ins Straucheln, fand im Angriff ebenfalls wieder Lösungen und ging nach 45 Minuten mit 14:13 in Führung. Das Spiel wogte nun hin und her. Weyhausen, Hildener und Sticklies brachten die HSG bis zum 17:16 (52.) jeweils mit einem Tor in Front. Doch auch Horneburg hatte noch Reserven, führte beim 18:17, 19:18 und 20:19. Das Delmenhorster Team hielt jedoch auch in der an Spannung kaum zu überbietenden Schlussphase dem Druck stand. Nachdem Stecher bereits für das 19:19 gesorgt hatte, erzielte sie auch zweieinhalb Minuten vor dem Ende das 20:20. Danach ließen beide Abwehrreihen nichts mehr zu. „Es war ein leistungsgerechtes Unentschieden in einem echten Spitzenspiel. Wir haben alle Gas gegeben und dürfen zufrieden sein“, lautete das Fazit von Coach Renken.

Da die Partie in Horneburg ein Nachholspiel vom 6. Oktober des vergangenen Jahres war, dürfen sich die Delmenhorster Fans schon auf den 10. Mai freuen. Dann kommt es in der Stadionhalle zum Rückspiel. Am kommenden Sonntag heißt der nächste Gegner jedoch erst einmal TV Oyten III. Danach haben die Renken-Damen noch die schwierigen Auswärtsspiele bei der LTS Bremerhaven und beim VfL Stade II zu absolvieren.