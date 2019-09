Torben Wachholz und der Delmenhorster FC peilen in der neuen Spielzeit das obere Tabellendrittel an. (INGO MÖLLERS)

Frank Eilers hat einen Wunsch. Nach oben – in diese Richtung soll der Blick gerichtet werden. Nach zwei Jahren Abstiegskampf hat der Delmenhorster FC genug von ebenjenem. Die neue Saison in der Badminton-Landesliga soll anders laufen, besser, ohne Sorgen um den Klassenerhalt. Den will der DFC so schnell wie möglich in der Tasche haben. Und dann darf es gerne noch ein bisschen mehr sein. „Wir peilen das obere Drittel an“, lautet Eilers’ Ansage.

Dass der neue Mannschaftsführer dieses ambitionierte Ziel ausruft, hat mehrere Gründe. Einer davon ist das Personal, das in der kommenden Spielzeit zur Verfügung steht. „Wir sind gut und ausgeglichen besetzt“, sagt Eilers. Verstärkt hat sich das Team mit Alexander Harms und Ilaria Greco, die beide aus Heidkrug gewechselt sind. Nadine Cernohous ist jetzt fester Teil der ersten Mannschaft, und Eilers selbst kann man eigentlich auch als halben Zugang bezeichnen. Nach seinem Kreuzbandriss greift er nun wieder zum Schläger. Nicht mehr im Kader sind Christine Wachtendorf und Henning Cohrs, die fortan für die eigene Reserve auflaufen. „Wir haben die Möglichkeit, auf sieben bis acht Herren zurückzugreifen. Und auch bei den Damen sind wir noch breiter aufgestellt. Wir sind dadurch noch flexibler, was die Aufstellungen betrifft, und somit für den Gegner viel schwerer einzuschätzen, als es vielleicht die letzten beiden Jahre noch war“, zeigt sich Eilers zufrieden.

Die Delmenhorster haben im Juni mit der Vorbereitung begonnen – und sie dieses Mal intensiviert. Zusätzlich zu den Einheiten montags und donnerstags hat sich das Team auch immer dienstags für ein etwa eineinhalbstündiges Training versammelt. Hier legten Eilers und Co. viel Wert auf die Verbesserung der Kondition, Stabilisation und Mobilisation. Gemeinsame Aktivitäten sollten zudem den Teamgeist nochmals stärken. „Ich denke, dass wir gerüstet sind“, ist Eilers optimistisch. „Die Truppe hat extrem gut mitgezogen und jeder freut sich darauf, dass es endlich losgeht.“

Zum Auftakt fährt der DFC-Tross nach Metjendorf und trifft dort auf die Reserve des gastgebenden TV sowie den VfL Stade. Bei den Metjendorfern wisse man noch nicht genau, wer spielt, ob vielleicht jemand aushelfen muss, sagt Eilers. Daher sei der Gegner schwierig einzuschätzen. Jedenfalls habe er einige Namen gemeldet, „die sicherlich spannende und ausgeglichene Spiele erwarten lassen“. Dennoch sei ein knapper Sieg drin. Bei Stade sei die ehemalige Nummer eins nicht mehr dabei, was das Team natürlich geschwächt habe. Insofern sollte ein Erfolg gegen den VfL laut des DFC-Mannschaftsführers Pflicht sein, um das Saisonziel nicht gleich wieder aus den Augen zu verlieren.

Personell herrscht bei den Delmenhorstern mit Blick auf den ersten Spieltag noch keine gänzliche Gewissheit. Alexander Harms befindet sich noch im Urlaub, Ilaria Greco plagt sich seit einiger Zeit mit einer Verletzung am Schienbein herum. „Wir wissen noch nicht ganz genau, ob sie am Wochenende auflaufen wird“, sagt Eilers. Er selbst werde nach seinem auskurierten Kreuzbandriss auch nicht sofort in die Vollen gehen. Gar nicht spielen wird Björn Behrens, der für die erste Saisonhälfte verletzt ausfällt.

Nichtsdestotrotz wollen die Delmenhorster einen erfolgreichen Start hinlegen und möglichst schnell möglichst viele Punkte holen. Denn der Blick soll ja nach oben gerichtet werden.

Weitere Informationen

Delmenhorster FC

Zugänge: Alexander Harms, Ilaria Greco (beide Heidkrug)

Abgänge: Christine Wachtendorf, Henning Cohrs (beide eigene Reserve)

Restkader: Frank Eilers, Torben Wachholz, Ole Hahn, Fabian Brandt, Simon Wepner, Björn Behrens, Anja Eilers, Nadine Cernohous, Tanja Lindner SEE