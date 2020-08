Trainer Dag Rieken befindet sich mit der A-Jugend der HSG Delmenhorst mitten in der Vorbereitung auf die Relegationsspiele gegen den VfL Horneburg. Der Sieger geht in der neuen Saison in der Bundesliga an den Start. Am kommenden Wochenende steht ein Trainingslager auf dem Programm, das auch zwei Testspiele beinhaltet. (INGO MÖLLERS)

Nicht mehr lange, dann ist es so weit. Die A-Jugend-Handballer der HSG Delmenhorst haben die Möglichkeit, etwas Historisches zu schaffen, einen Meilenstein in der Vereinsgeschichte zu setzen. Am Sonnabend, 5. September, steht in der Wehrhahnhalle das erste Relegationsspiel gegen den VfL Horneburg an. Die Partie wird um 17 Uhr angepfiffen. Eine Woche später, am 12. September, folgt beim VfL ab 19.15 Uhr das alles entscheidende Duell um den Aufstieg in die Jugend-Bundesliga. Man könnte sagen: Der Countdown läuft.

Aktuell befinden sich die Delmenhorster mitten in der Vorbereitung auf den Relegations-Doppelpack. Am 3. August hat die intensive Phase begonnen. Dreimal pro Woche bat Dag Rieken zum Mannschaftstraining, hinzu kam jeweils eine Laufeinheit, „um die physische Komponente aus der ersten Vorbereitungsphase zu konservieren“, wie der Coach erklärt. Nun liegt der Fokus auf der Arbeit mit dem Ball. Die spielerische Komponente steht jetzt im Mittelpunkt. Um an den Abläufen zu feilen, absolviert das Team am kommenden Wochenende ein Trainingslager – mit einem durchaus straffen Programm. Am Sonnabend bestreiten die HSG-Talente ein Testspiel in Anderten, an das sich im weiteren Verlauf des Tages noch zwei Trainingseinheiten in Delmenhorst anschließen. Zwei weitere folgen am Sonntagmorgen, mittags empfangen die Delmestädter die A-Jugend des HC Bremen zum Test.

Partien in der Wehrhahnhalle

Dag Rieken ist froh darüber, dass er pünktlich zum Trainingslager nahezu den kompletten Kader begrüßen kann. Das war zuletzt noch nicht der Fall. „Einschränkend war in den ersten zwei Wochen, dass der eine oder andere seinen Urlaub schon gebucht hatte und entsprechend auch verbracht hat“, berichtet der Coach. Er hat dafür Verständnis, schließlich war lange Zeit nicht klar, wie genau es weitergeht, zudem sind in Niedersachsen noch Sommerferien. Aber dass die Mannschaft sich deshalb noch nicht richtig einspielen konnte, liegt auf der Hand. Das gemeinsame Wochenende soll das Team in dieser Hinsicht ein ganzes Stück voranbringen. Am 29. August testet die HSG dann noch einmal abschließend gegen Eintracht Hildesheim. Die Begegnung geht genau wie die gegen den HC Bremen in der heimischen Wehrhahnhalle über die Bühne. Auf diese Weise wollen sich die Delmenhorster an die Halle gewöhnen, in der es am 5. September ja auch ernst wird. Außerdem bildet die Partie gegen Hildesheim zugleich die Generalprobe für das notwendige Hygienekonzept.

Wie es in Zeiten von Corona üblich ist, lassen die Beschränkungen ein volles Haus natürlich nicht zu. Beim Relegationsspiel dürfen insgesamt 42 Zuschauer in die Halle, ein Drittel des Kontingents geht nach Horneburg. Mit dem Organisationsteam und den Eltern sind die Plätze logischerweise schnell belegt. Für alle, die das Spiel trotzdem verfolgen wollen, hat sich die HSG etwas ausgedacht. Laut des Vorsitzenden Jürgen Janßen soll es eine Live-Übertragung im Internet geben, aller Voraussicht nach über die Videoplattform Youtube. Allen, die nicht in die Halle kommen können, will der Verein auf diesem Weg etwas anbieten. Die ersten Tests hätten funktioniert, das Equipment stehe auch bereit, berichtet Jürgen Janßen. Solche Übertragungen soll es übrigens wahrscheinlich auch bei den Partien der Oberliga-Herren geben, wenn die Saison im Oktober startet – dann allerdings gegen Bezahlung.

Doch erst mal steht die A-Jugend im Rampenlicht. Dag Rieken sieht Horneburg favorisiert, „aber wir wollen die Außenseiterrolle nutzen“, sagt der HSG-Trainer, der ab Ende August zusätzlich auf Torhüter Marlon Kröger zurückgreifen kann. Der Keeper kommt vom VfL Fredenbeck. „Wir treffen sicherlich auf einen sehr starken Gegner, aber wir halten unsere Mannschaft allemal für stark genug, um in den zwei Spielen ein Stück weit über sich hinauszuwachsen.“ Wichtig sei, sich in den kommenden zwei Wochen gut vorzubereiten und von Verletzungen verschont zu bleiben. Motivation genug dürften die Nachwuchshandballer auf jeden Fall haben – nicht zuletzt, weil im Falle des Aufstiegs die ganz großen Namen wie THW Kiel oder SG Flensburg-Handewitt winken.