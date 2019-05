Stenums Torschütze vom Dienst: Jan-Luca Rustler traf beim 11:0 gegen den TuS Eversten mehrfach. (INGO MÖLLERS)

Die A-Junioren-Fußballer des VfL Stenum haben ihre einzige Saisonniederlage vor zehn Tagen beim Verfolger GVO Oldenburg unbeeindruckt weggesteckt. Schon am Freitag überzeugte der Bezirksliga-Primus mit einem 5:1-Erfolg (Viererpack Fynn Brenneiser) gegen BV Garrel, am Montag legte die Mannschaft von Frank Radzanowski einen 11:0 (6:0)-Kantersieg gegen den TuS Eversten nach. Gerade zur rechten Zeit war das ein absolutes Statement des Spitzenreiters mit dem höchsten Saisonerfolg. Bisher hatte man „nur“ gegen Abbehausen zweistellig mit 10:1 gewonnen.

Schon am Freitag geht es weiter mit der deutlich anspruchsvolleren Aufgabe gegen die JSG Emstek/Höltinghausen, immerhin Tabellendritter. Allerdings muss GVO noch auswärts in Emstek antreten. Radzanowski betont die Heimstärke der Stenumer: „Das ist ein Vorteil für uns, zu Hause haben wir noch nichts liegengelassen.“ Gegen Eversten gelang der elfte Sieg im elften Auftritt am Kirchweg, dabei erzielte der VfL überragende 67:8 Tore. Ganz am Rande leistete Stenum auch noch Schützenhilfe im Abstiegskampf für den Lokalrivalen aus Harpstedt. Von Rang neun bis zwölf haben vier Mannschaften jeweils 22 Punkte, der HTB rangiert auf dem letzten Nicht-Abstiegsplatz zwei Positionen vor Eversten.

Radzanowski konnte anders als gegen Garrel auf Torjäger Jan-Luca Rustler und den ballsicheren Mittelfeldspieler Alexander Kohlhaupt zurückgreifen. Außerdem warnte der Coach seine Schützlinge vor den Blitzstartern aus Eversten. „Die sind anfangs genauso draufgegangen wie im Hinspiel“, beobachtete Radzanowski. Im Herbst hatten die Oldenburger auch schnell 1:0 geführt, am Ende siegte trotzdem Stenum mit 7:1. Auch am Montag hatte Kilian Funk mit seinem Kopfball (3./knapp vorbei) die erste Tormöglichkeit für den Außenseiter. „Allerdings warten wir nur darauf, dass der Gegner so draufgeht. Dann haben wir vorne mehr Räume. Und dann haben unsere ersten Dinger alle gesessen“, erklärte Radzanowski seine Strategie und die Auswirkungen.

Rustler war gleich wieder voll im Spiel und staubte nach Flanke von Tom Geerken und Ablage von Brenneiser zum 1:0 ab (6.). Treffer Nummer zwei war ein sicher verwandelter Handelfmeter von Geerken (11.). Auch beim 3:0 hatte Geerken die Füße im Spiel, seine Ablage vollstreckte Felix Oetjen per Flachschuss vom Sechzehner (13.). Und bereits nach einer guten Viertelstunde stand es 4:0 nach doppeltem Doppelpass von Rustler mit Nicolas Jeworowski. Rustler drückte den Ball zu seinem 30. Saisontor über die Linie.

Everstens Trainer Tom Agena kommentierte lakonisch: „Vier Schüsse, vier Tore“. Stenums meisterliche Effektivität forderte weitere Treffer. Brenneiser drückte eine Hereingabe von Oetjen zum 5:0 über die Linie (27.). Das schönste Tor des Abends war jedoch dem Kapitän vorbehalten. Silas Dohrmann lupfte einen Querpass von Brenneiser vom Sechzehner über Everstens bedauernswerten Torwart Georg Böshans unter die Latte (31.) – das 6:0.

Nach kurzer Verschnaufpause nahmen die Gastgeber in Halbzeit zwei wieder ihre Schlagzahl auf, eingeläutet von Oetjens Lattenkracher (51.). Rustler köpfte einen Eckball von Standardspezialist Brenneiser gekonnt ins lange Eck (52.), das 8:0 legte Rustler für Mick Günther auf (58.). Das Tempo bestimmte weiterhin nur der VfL, lange Ballbesitzpassagen wechselten immer wieder mit überfallartigen Angriffen. Geerken kletterte mit seinem 24. Saisontor (80./Lupfer zum 9:0) auf Position zwei im Torjägerranking. Und dann gab Radzanowski noch dem Bitten von Linksverteidiger Crispin Mintert nach, ihn doch bitte in die Offensive zu schicken. Mintert dankte es seinem Trainer mit dem abschließenden Doppelpack zum 10:0 (86.) und 11:0 (88.).

„Von der Chancenverwertung her waren wir heute sehr effektiv“, lobte Radzanowski, der sich zudem über die Breite im Kader freute. „Egal wer spielt, er ist nicht weit weg von der ersten Elf.“ Am Freitag gegen Emstek wird Radzanowski aus privaten Gründen nicht dabei sein können, dann soll es sein Co-Trainer Maximilian Klatte richten.

Weitere Informationen

VfL Stenum - TuS Eversten 11:0 (6:0)

Stenum: Rüdebusch - Brenneiser, Mintert, Meinken, Kohlhaupt, Oetjen, Dohrmann, Hartwig, Jeworowski, Geerken, Rustler

eingewechselt: Weiand, Günther, Elsen

Tore: 1:0 Jan-Luca Rustler (7.), 2:0 Tom Geerken (11.), 3:0 Felix Oetjen (13.), 4:0 Jan-Luca Rustler (16.), 5:0 Fynn Brenneiser (27.), 6:0 Silas-Bent Dohrmann (31.), 7:0 Jan-Luca Rustler (53.), 8:0 Mick Günther (58.), 9:0 Tom Geerken (80.), 10:0 Crispin Mintert (86.), 11:0 Crispin Mintert (88.) RKI