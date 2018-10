Beim Block: die VG-Spielerinnen Elisa Bohms (links) und Anika Thiel. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Sie können doch Oberliga, die Volleyballerinnen der VG Delmenhorst-Stenum. In eigener Halle gelang ihnen nach zwei deutlichen Auswärtspleiten der erste Dreier gleich im ersten Heimspiel der neuen Saison. Der MTV Salzgitter wurde nach großem Kampf in die Schranken verwiesen, danach allerdings bekam das Team von Trainer Kai Stöver beim 0:3 gegen den Meisterschaftsfavoriten GfL Hannover selbst die eigenen Grenzen aufgezeigt.

VG Delmenhorst-Stenum - MTV Salzgitter 3:0 (25:22, 26:24, 25:23): Im ersten Satz waren beide Teams lange Zeit auf der Suche nach dem eigenen Rhythmus, wobei die Führung ständig wechselte und sich keine Mannschaft absetzen konnte. Gegen Ende waren es dann jedoch die Stöver-Schützlinge, die in den entscheidenden Momenten die besseren Argumente hatten und mit den finalen Punkten diesen Durchgang für sich entschieden. Mit großem Selbstvertrauen ging es danach in den zweiten Abschnitt. Auch hier waren beide Teams zunächst ebenbürtig. Aufseiten der Gastgeberinnen erledigte Jessica Uhlhorn in der Annahme und Abwehr völlig unaufgeregt ihren Job und stellte am Netz mit knallharten Angriffen die Gäste vor enorme Probleme. Weil aber das VG-Team teilweise völlig statisch agierte und auch einige unnötige Eigenfehler produzierte, hatte der Gast aus Salzgitter plötzlich beim Stand von 24:20 vier Satzbälle. Nach Abwehr des ersten ging Katharina Stöver zur Angabe und servierte fünf ganz starke Aufschläge. Ganz knapp über die Netzkante flogen diese Bälle und wirbelten die Annahme des MTV Salzgitter gehörig durcheinander. Und weil die Trainer-Tochter Nerven wie Drahtseile zeigte, blieb sie auch beim eigenen Satzball völlig cool und hatte damit entscheidenden Anteil am Gewinn des zweiten Satzes.

Der dritte Abschnitt startete gleich mit einem Aufschlag-Ass von Elisa Bohms – gefolgt von einem Schnellangriff über die Mitte und einem knallhart in den Dreimeterraum geschlagenen Angriff der Gastgeberinnen. Auch die gefährlichen Angaben der VG blieben ein entscheidender Faktor in dieser Begegnung. Salzgitter bekam oftmals die eigene Annahme nicht in den Griff und blieb auch in der Abwehr anfällig. Am Netz wiederum wechselten sich Licht und Schatten ab, was auch für die Angreiferinnen der Stöver-Schützlinge galt. VG-Zuspielerin Nina Maas konnte die wechselhafte Angriffsstärke ihrer Teamkollegen derweil nicht angehaftet werden, denn sie zeigte eine wirklich mehr als solide Vorstellung. Sorgen bereitete Coach Kai Stöver allerdings lange Zeit die eigene Annahme, die für die Oberliga einfach viel zu inkonstant agierte und oftmals einen variablen Spielaufbau verhinderte.

So wurde dann auch eine anfängliche 6:2-Führung durch Unkonzentriertheiten und leichte Fehler leichtfertig vergeben. Der Gast holte auf und ging selber mit 10:8 in Front. Es entwickelte sich ein enges Match, bei dem die Gastgeberinnen immer mal Aufschlagfehler einstreuten, dann aber auch mit knallharten Schnellangriffen über die Mitte brillierten. In den Phasen, in denen nur wenig zusammenlief, die Annahme nicht kam oder am Netz kein Druck entwickelt wurde, konnte sich der Gast aber nicht entscheidend absetzen. So fing sich die VG immer wieder und drehte zum Satzende erneut entscheidend auf. Mit einem Netzroller beendete Elisa Bohms schließlich den heiß umkämpften Satz und sicherte somit ihrer Mannschaft den ersten Sieg in der aktuellen Oberliga-Saison.

VG Delmenhorst-Stenum - GfL Hannover 0:3 (16:25, 14:25, 16:25). Gegen den aktuellen Tabellenführer aus der niedersächsischen Landeshauptstadt hatte die VG im zweiten Spiel des Tages nur wenig zu bestellen. Zwar konnte sie jeweils bis Mitte jedes Satzes ordentlich mithalten und diese zumindest ausgeglichen gestalten, ehe Hannover anzog, seine ganze Klasse ausspielte und keine Zweifel mehr am Ausgang dieses Spiels zuließ. Nichtsdestotrotz war Trainer Kai Stöver am Ende des Tages mehr als zufrieden mit der Leistung seines Teams: „Wir haben unseren ersten Sieg eingefahren und damit gezeigt, dass wir in der Oberliga mithalten können.“ Dass es dann gegen GfL Hannover nur zu einem Achtungserfolg reichte, sieht er gelassen. „Der GfL spielt mit Sicherheit am oberen Niveau der Oberliga und ist wahrscheinlich auch der Topfavorit auf die Meisterschaft“, so der Coach, der seine eigene Mannschaft auf einem guten Weg sieht und in den nächsten Pflichtspielen auf der Leistung des ersten Sieges aufbauen möchte. In zwei Wochen steht das nächste Auswärtsspiel bei ASC 46 Göttingen an, wo die Chance auf die nächsten Punkte gar nicht so gering ist.

VG Delmenhorst-Stenum: Thiel, Schaar, Bohms, Uhlhorn, Gärtner, Maaß, Nogatz, Stöver, Cebotareva, Dietmar, Lening, Janssen.