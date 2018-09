Ryan Farrell (links) und Florian Henke schlagen in dieser Saison erneut für den TV Hude auf, jedoch nicht mehr in der Oberliga. (MöLLERS)

Hude. Ein Aufeinandertreffen der beiden Teams des TV Hude läutet die Saison in der Tischtennis-Verbandsliga an diesem Freitag ein. Ein Spiel, auf das sich keines der Teams besonders freut. „Vereinsduelle sind immer ein wenig komisch. Das ist eher eine Pflichtaufgabe, nach der die Saison dann eigentlich erst richtig beginnt“, meint Marco Stüber, Kapitän der Reserve. Ähnlich urteilt Felix Lingenau aus der ersten Mannschaft, der aber auch Positives sieht: „Immerhin hat man so noch mal einen letzten Test vor den anderen Spielen.“ Hude I stehen im vereinsinternen Duell voraussichtlich mehrere Spieler nicht zur Verfügung. „Wir haben uns aber schon vor der Saison darauf geeinigt, dass dann aus der Zweiten aufgefüllt wird“, erklärt Lingenau. Die Rollen sind ohnehin klar verteilt, alles andere als ein deutlicher Sieg der ersten Mannschaft wäre eine große Überraschung. Los geht es um 19 Uhr in der Halle am Huder Bach.

Unterschiedliche Saisonziele

Für beide Mannschaften ist die Ausgangssituation vor dieser Spielzeit sehr unterschiedlich. Für die erste – in der abgelaufenen Saison aus der Oberliga abgestiegen – ruft Lingenau das Saisonziel „mindestens Platz zwei“ aus. Der Meister steigt auf, der Vizemeister tritt in der Relegation an. Für die Reserve zählt dagegen nur der Klassenerhalt, nachdem das Team lediglich über einen Nachrückerplatz in der Verbandsliga bleiben konnte.

Die erste Mannschaft wird in dieser Saison häufiger Ersatz von der zweiten benötigen. Um auch die Reserve konkurrenzfähig aufstellen zu können, wurden in der ersten mit Ryan Farrell, Florian Henke, Felix Lingenau, Marc Engels, Jonas Schrader und Christopher Imig nur sechs Spieler gemeldet, obwohl mehrere Aktive berufsbedingt wohl häufiger fehlen werden. „Gerade deswegen ist das Saisonziel schon sehr ambitioniert“, weiß Lingenau, „hinter dem Topfavoriten Oldenburger TB kommen viele Teams für Rang zwei infrage.“

Immerhin steht mit Alex Dimitriou faktisch ein siebtes Mannschaftsmitglied zur Verfügung. Aufgrund seiner einjährigen Tischtennis-Pause hat dieser einen recht niedrigen TTR-Wert, der bei fester Aufstellung in der ersten Mannschaft viele Sperrvermerke für potenzielle Ersatzspieler zur Folge gehabt hätte. Wegen der vergangenes Jahr geänderten Regeln kann Dimitriou nun aber unbegrenzt in der ersten Mannschaft spielen, obwohl er in der zweiten gemeldet ist. Diese Regel-Änderung wird für einige Unterschiede zwischen Mannschaftsmeldungen und den Aufstellungen im Liga-Alltag sorgen.

Neben Dimitriou stehen Finn Oestmann, Marco Stüber, Klaus Krabbe, Sören Dreier und Dietmar Scherf im Kader der zweiten Mannschaft. Da Dimitriou nicht für die Reserve vorgesehen ist, ist Florian Krabbe, der nominell in Mannschaft drei steht, faktisch fester Bestandteil dieses Teams.

MIt Dreier und den Krabbes stehen gleich drei Neuzugänge in der neuformierten Mannschaft. „Eigentlich hatten wir ja für die Landesliga geplant. In der Verbandsliga kann es jetzt nur um den Klassenerhalt gehen“, meint Stüber. Gespannt sein darf man vor allem auf die Auftritte des erst 13-jährigen Dreier, der im Sportinternat des Landessportbundes in Hannover lebt und am vergangenen Wochenende Zweiter bei der Landesrangliste der A-Schüler wurde.

Auch in den anderen Mannschaften der Liga tummeln sich bemerkenswerte Akteure. Allen voran beim Aufsteiger Oldenburger TB, der mit Macht den direkten Durchmarsch anstrebt: Der OTB bietet an Position vier den Doppel-Weltmeister von 1989, Steffen Fetzner, an Position zwei den Ex-Bundesligaspieler Heiko Wirkner und an eins den mehrfachen Deutschen Senioren-Meister und aktuellen Dritten im Doppel der Senioren-Weltmeisterschaft Ü50, Nicolai Popal, auf.

Der MTV Jever setzt mit Mathis Kohne, Justus Lechtenbörger und Bennet Robben auf gleich drei Spieler, die 14 Jahre oder jünger sind und neben dem Neuhuder Dreier zur erweiterten deutschen Spitze in dieser Altersklasse gehören. Mit Immanuel Mieschendahl (TSV Hittfeld) und Thuong Nguyen (OTB) gibt es zwei Ex-Huder in anderen Teams.