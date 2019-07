Nick Köster bleibt Kapitän des Fußball-Oberligisten SV Atlas Delmenhorst. Trainer Key Riebau überließ während des Trainingslagers in Westerstede am Wochenende den Spielern die Entscheidung, die den 27-Jährigen in seinem Amt bestätigten. Erste Stellvertreter sind Musa Karli und Florian Urbainski. Komplettiert wird der Mannschaftsrat durch Leon Lingerski und Neuzugang Marek Janssen. Köster, der vor zwei Jahren vom BV Cloppenburg zu den Blau-Gelben wechselte, weiß das Vertrauen der Mitspieler zu schätzen: „Das ist eine schöne Bestätigung vom Team. Ich freue mich, in der neuen Saison zusammen mit meinen Co-Kapitänen gerade bei Widerständen wieder voranzugehen. Wir können nur zusammen etwas erreichen.“ In Westerstede feilte der SVA derweil an den Feinheiten. „Ich bin sehr zufrieden. Wir haben uns ein paar Sachen erarbeitet, die wir uns vorgenommen hatten“, bilanzierte Key Riebau. Inhalte waren etwa das Positionsspiel bei eigenem Ballbesitz, aber auch nach Ballverlusten. Zudem wurde der Teamgeist gestärkt. „Ich glaube, dass der Zusammenhalt noch weiter gestiegen ist“, sagte der Coach.