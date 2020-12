Mert Caki ist im Mittelfeld zu Hause, schaltet sich jedoch regelmäßig in den Angriff ein und trifft auch regelmäßig. (INGO MÖLLERS)

Mert Caki ist ein technisch beschlagener Fußballer, der zentimetergenaue Pässe spielen und Freistöße über die Mauer in den Winkel zirkeln kann. Technisch muss er sich hinter kaum einem Spieler in der Bezirksliga verstecken. Eine ähnliche Beschreibung passt auch auf mehrere seiner Mitspieler beim SV Baris. Von der individuellen Klasse in der Offensive gehören die Delmenhorster zu den besseren Mannschaften der Liga. Doch die Balance zwischen Angriff und Abwehr fehlt teilweise ebenso wie die Konstanz. Kapitän Mert Caki arbeitet daran, das zu ändern und erklärt, woran es noch hapert und warum. „Insgesamt halte ich unsere Mannschaft jedoch für stärker als in den vergangenen Jahren. Von der Breite und der Kaderchemie her“, sagt er. Sie stecke aber auch in einem Umbruch und der brauche Zeit.

Die Delmenhorster starteten optimal mit einem 4:0-Sieg im Derby gegen den SV Tur Abdin in dieser Saison und bestätigten damit die gute Vorbereitung. Die Gefährlichkeit der Baris-Offensive zeigte sich schon in der Vorbereitung. „Beim Turnier gegen Atlas und Wildeshausen haben wir schon richtig gut gespielt. Etwas kaltschnäuziger und wir machen mehr als zwei Tore gegen einen Regionalligisten“, erinnert sich Mert Caki. Nach dem Derbysieg lief es jedoch nicht mehr rund bei den Kickern von der Lerchenstraße.

Kaltschnäuzigkeit fehlt derzeit

Aus den folgenden vier Ligaspielen holte die Elf von Trainer Önder Caki nur einen Punkt, vor der Winterpause setzte es eine 1:5-Klatsche gegen BW Bümmerstede. „Das war eines der schlechtesten Spiele von uns in den vergangenen Jahren. In den anderen Partien hatten wir mindestens so viele gute Torchancen wie der Gegner“, berichtet Mert Caki. Unter anderem verlor die Truppe mit 2:3 gegen die Reserve des SV Atlas – trotz Großchancen für ein halbes Dutzend Treffer. „Man muss auch sehen, dass wir in einem Umbruch sind und viele Verletzte haben. Mit Zana Ibrahim haben wir beispielsweise einen sehr kaltschnäuzigen Torjäger, aber er hat Leistenprobleme und konnte kein Spiel über 90 Minuten machen“, erklärt Mert Caki.

Trainer Önder Caki ist auch der Vater des Kapitäns. Die Caki-Familie ist eng mit dem Verein verbunden. (INGO MÖLLERS)

Ibrahim war es auch, der nach seiner Einwechselung gegen Abdin alle vier Treffer erzielte. Gegen Atlas musste Ibrahim nach einer knappen Stunde angeschlagen ausgewechselt werden, nachdem er einen Treffer erzielt hatte. Nur 160 Minuten stand der Goalgetter in fünf Spielen auf dem Feld und netzte siebenmal. Dennis Kuhn, neben Ibrahim torgefährlichster Baris-Spieler, fehlt seit der Abdin-Partie verletzungsbedingt. Ein Manko ist zudem die Kompaktheit auf dem Platz, Angriffs- und Abwehrreihe stehen regelmäßig zu weit auseinander. Ein taktisches Defizit. „Die Trainer lassen sich in der Pause jetzt etwas einfallen. Wir sind eher ein Team, das sein eigenes Ding durchzieht. Wenn wir unseren Schuh spielen und Lauf- sowie Kampfbereitschaft stimmen, dann brauchen wir unsere Taktik nicht auf den Gegner ausrichten“, sagt Mert Caki. Der Kapitän hofft, dass es bald wieder auf den Rasen geht, die aktuelle Pause komme aufgrund der vielen Verletzten jedoch durchaus gelegen. „Wir können jetzt Kraft tanken und dann angreifen. Ich bin guter Dinge, dass wir in den nächsten Derbys Ausrufezeichen setzen werden“, blickt der 26-Jährige voraus.

In den vergangenen Jahren verloren die Delmestädter mit Devin Isik (zum SV Atlas) und Mikael Blümel (zu Tur Abdin) zwei Torjäger, sodass aktuell ein Vakuum herrscht, solange Ibrahim und Kuhn nicht oder nur eingeschränkt mitwirken können. An sich passt der Kader aber besser, meint Mert Caki. Mit Isik, Blümel und Kuhn seien regelmäßig drei Mittelstürmer zusammen auf dem Feld gewesen, die logischerweise nicht alle zentral spielen und daher teilweise über außen kommen mussten, was ihnen ihrer Stärken teilweise beraubte. Mit Ibrahim und Kuhn sei nun eine Doppelspitze möglich, mit Außenbahnakteuren wie den Neuzugängen Salwan Bees, Elias Schröder oder Marcel Skawinski.

Neben der Abgezocktheit fehlt es, sagt Kapitän Caki, in bestimmten Situationen an der richtigen Mentalität. „Wir haben da ein Problem und da nehme ich die älteren Spieler wie mich selbst in die Pflicht: Die Gegner glauben gegen uns immer an ihre Chance. Ein Beispiel ist das Pokalspiel in Hude. Wir führen da 4:0. Hude war eigentlich fertig, aber dann fällt das 4:1 und bei uns gehen die Köpfe runter. Gegentore werfen uns aus der Bahn. Das passiert anderen Mannschaften nicht und das haben die uns voraus. Die wissen auch, dass man gegen uns nie aufgeben muss, sondern dass immer noch was möglich ist. Wir müssen daran arbeiten, dass vier, fünf ältere Spieler vorangehen und das ganze Team mitzieht“, analysiert der 26-Jährige.

Los gehe es damit bereits im Training. „Man muss auch da, wenn es nicht gut läuft, mal dazwischenhauen und zeigen, dass man nicht verlieren will“, fordert Mert Caki. Grundsätzlich sieht er ein Problem – das nicht nur, aber eben auch – den SV Baris betrifft: „Viele, gerade jüngere Spieler, nehmen Kritik auf dem Feld zu persönlich. Wenn ich das mit anderen Spielern wie meinem Vater oder auch Baris Caki (Sportlicher Leiter beim SV Baris, Anmerkung der Redaktion) vergleiche, wie die sich angepflaumt haben und sich dann in der Halbzeit oder nach dem Spiel wieder im Arm lagen, ist das sehr unterschiedlich. Aber das ist nicht das Hauptproblem bei uns“, sagt Mert Caki.

Trotz der ein oder anderen Schwäche, die der 26-Jährige beschreibt, haben die Delmenhorster nach ihrem erstmaligen Aufstieg in die Bezirksliga in den vergangenen drei Saisons letztlich jeweils recht souverän die Klasse gehalten. Der Kapitän und Kopf der Mannschaft ist einer der Verantwortlichen dafür. Hinter dem SV Atlas und knapp hinter dem SV Tur Abdin sind die Mannen von Coach Önder Caki auf die vergangenen Jahre gesehen die Nummer drei in der Delmestadt.

Die aktuelle Saison mit der Neunerstaffel und den wenigen Spielen ist eine besondere. Die Liga ist sehr ausgeglichen, innerhalb weniger Spiele kann eine Elf in den Abstiegskampf geraten oder oben angreifen. „Die Saison ist wirklich schwer. Wäre die Liga größer, hätte man vielleicht Platz sechs beziehungsweise einen einstelligen Platz als Ziel anvisieren können, aber durch den Umbruch bei uns der kleinen Liga ist es gefährlich. Natürlich wollen wir möglichst oben mitspielen, aber Hauptziel ist, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben“, sagt Mert Caki.

Gefährliche Saison voller Derbys

Neben den nur 16 Partien sind die vielen Derby besonders. „Derbys sind mir lieber. Da ist viel Feuer drin. Wenn man weiß, dass man am Sonntag gegen einen Delmenhorster Verein spielt, ist das Training die ganze Woche schon anders. Man braucht die Konzentration, Fußball ist zu 70 oder 80 Prozent Kopfsache“, meint Mert Caki. Er habe sich daher auf die Saison gefreut, gerade auf die Spiele gegen Tur Abdin. „Man will natürlich gerade gegen Abdin nicht verlieren, weil Leute beider Vereine auch privat zusammen rumhängen. Da will man dem anderen, auf freundschaftlicher Basis, nach dem Spiel auch gerne mal nen Spruch reindrücken – und muss das aber natürlich auch bis zum nächsten Spiel aushalten“, berichtet der 26-Jährige.

Sprüche klopfen und Späße machen gehört für ihn zum Fußball dazu, gerade das Soziale vermisst er in der spielfreien Zeit. „Wir sind eine Gruppe, die zusammenhält und viel Spaß zusammen hat. Da kann man alle Neuzugänge fragen. In der WhatsApp-Gruppe bekommt man nach ein paar Minuten Lachflashs. Das zeichnet uns auch aus. Egal, wer zu uns kommt: Sobald er in der Kabine ist, merkt er, dass es sehr freundschaftlich zugeht“, berichtet der Kapitän.

Es sei für ihn daher nicht immer leicht, Kabine beziehungsweise Privates und das Spiel auf dem Rasen zu trennen. „In der Kabine und der Freizeit sind wir Freunde. Auf dem Feld bin ich Kapitän. Da hab ich mehr zu sagen, da müssen sich die anderen Spieler dran halten. Ich habe es so gelernt: Wenn mir der Trainer oder mein Kapitän auf dem Feld was sagen, halte ich mich da erstmal dran, egal, ob ich das für richtig halte. In der Halbzeit oder nach dem Spiel kann man das Thema dann ansprechen. Auf dem Feld braucht es eine gewisse Hierarchie“, meint Mert Caki.

Privates und Sport kann er nicht komplett trennen, versucht es aber möglichst: „In unserer Familie ist Fußball immer Thema. Ich selber probiere mit meinem Papa (Trainer Önder Caki, Anmerkung der Redaktion) privat möglichst wenig über unsere Spiele zu sprechen. Man äußert natürlich mal was, was man im Training gerne machen würde. Aber wir sehen uns in der Vorbereitung, beim Training und den Spielen so oft, dass wir bei anderen Treffen nicht auch noch unbedingt über den Verein reden müssen“, erzählt Mert Caki. Das ist gar nicht so einfach, wenn bei Familientreffen noch Merts Cousin Baris Caki dabei ist. „Ich bin da so reingeboren. Man lebt für den Verein. Unsere Familie ist mit dem Verein verbunden“, berichtet Mert Caki. Sein Bruder Anil gehört ebenfalls zum Kader, wechselt sich im Tor mit Orhan-Can Karakaya ab. Ist es schwierig, gleichzeitig die Rolle des Kapitäns und des großen Bruders einzunehmen? „Ich bin nicht der Typ Bruder, der viel lobt. Anil hat diese Saison gute Spiele gemacht, gerade gegen Atlas II war er richtig stark. Vielleicht sollte ich öfter mal loben, aber das gilt nicht nur für Anil. Grundsätzlich bin ich aber der Meinung, dass zu schnell loben nicht vorteilhaft ist. Wenn man zu oft lobt, verliert das an Bedeutung“, sagt er.

Bei Mert Caki dreht sich nicht nur im Verein oder bei den Besuchen bei Vater und Cousin vieles um den Fußball, sondern auch in seinen eigenen vier Wänden: Seine Verlobte Martina Ledwon ist ähnlich fußballbegeistert wie er. Sie gründete in diesem Sommer die Damenmannschaft des SV Baris mit, spielte vorher bei mehreren Vereinen in der Region. „Sie ist also sowohl Teil der Familie Caki als auch des SV Baris“, sagt Mert Caki.

Er selber spielte bereits in der Jugend beim SVB, bevor sich die Jugendmannschaft auflöste und es ihn zum TuS Heidkrug und dann zum TV Jahn zog. Angebote von Werder Bremen, dem VfL und dem VfB Oldenburg in der Jugend lehnte er ab. „Ich wollte lieber mit meinen Freunden zusammenspielen, als eine Liga höher. Der Aufwand wäre auch viel höher gewesen und man hätte die Freunden auf dem Platz irgendwo auch im Stich gelassen. Ich bin vollkommen zufrieden bei Baris, dass ich mit Leuten zusammenspiele, die ich mein Leben lang kenne“, sagt der 26-Jährige.