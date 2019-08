Auf VfL-Trainer Thomas Baake und seine Mannen wartet am Freitag mit dem GVO Oldenburg das nächste Spitzenteam. (MÖLLERS)

Mit einer ausgesprochen anspruchsvollen Aufgabe ist der VfL Stenum in die neue Saison der Fußball-Bezirksliga gestartet – und hat diese eindrucksvoll bewältigt. Gegen das Spitzenteam WSC Frisia Wilhelmshaven setzte sich die Mannschaft von Thomas Baake mit 5:3 durch, lag dabei sogar mit 5:0 in Führung. Die Stenumer waren richtig gut drauf, und genau das müssen sie an diesem Freitag beim GVO Oldenburg (Anpfiff um 19 Uhr) erneut sein. „Eine durchschnittliche Leistung hätte nicht gereicht, und die wird jetzt wieder nicht reichen“, ist sich Baake sicher.

Vom kommenden Gegner hat er eine hohe Meinung. „GVO ist ein Meisterschaftskandidat“, meint der VfL-Trainer. In der Tat haben die Oldenburger gleich am ersten Spieltag gezeigt, was in ihnen steckt. Beim Landesliga-Absteiger SV Brake gewannen sie deutlich mit 3:0. „Wir wissen, was auf uns zukommt“, sagt Baake. Zugleich verweist er auf die prima Verfassung seiner Mannen. „Wir sind gut aus den Startlöchern gekommen und haben Selbstbewusstsein getankt. Das hat man im Training gemerkt. Wir fahren mit breiter Brust dorthin“, stellt Baake klar. Dem Coach steht das gleiche Personal wie zum Saisonauftakt zur Verfügung.