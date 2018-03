Ein strenger Blick und klare Anweisungen sind typisch für den akribischen Handball-Trainer Jörg Rademacher. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Er besitzt von jedem Team der Handball-Oberliga mehrere Stunden Videomaterial, rund vier Stunden sichtet er so jeden Gegner, um die Stärken und Schwächen herauszuarbeiten und seiner Mannschaft im Taktiktraining nahezubringen. Akribisch bereitet er kurz- und langfristige Trainingspläne vor, gilt als „harter Hund“. Zweifelsohne ist er ein Fitness-Fanatiker. Er lebt Handball. Und das schon seit Jahrzehnten. Und so gut wie immer erfolgreich. Seit Saisonbeginn verantwortet Jörg Rademacher die HSG Delmenhorst und führte seine Mannen souverän zum Wiederaufstieg in die Oberliga, das steht bereits sechs Spieltage vor dem Ende dieser Spielzeit fest. Doch die vierthöchste Spielklasse soll mittelfristig nur eine Zwischenstation sein: Rademacher strebt mit der HSG in Liga drei. Als Spieler und Co-Trainer agierte er sogar in der 1. Bundesliga beim Wilhelmshavener HV und beim ThSV Eisenach, in der DDR-Oberliga lief der Bad Zwischenahner für den SC Dynamo Berlin und Stahl Brandenburg auf.

Das geht nur mit professioneller Einstellung. Sie strahlt er als Coach bei jedem Training und Spiel aus. Und sie verlangt er auch von seinen Spielern. In der Vorbereitung auf eine Spielzeit ruft er seine Schützlinge jeden Tag zum Training, während der Saison sind es drei Einheiten pro Woche. Dazu kommen in der bevorstehenden Oberliga-Zeit Videoschulungen. „Jeder Spieler muss sich selber dabei sehen, wenn er Fehler macht, um diese dann abzustellen“, erklärt Rademacher. Von seinen Torhütern erwartet er schon jetzt, dass sie sich die Wurfbilder der gegnerischen Offensiven auf Video anschauen und analysieren. Für die Feldspieler übernimmt er das selbst. „Ich nehme jede Mannschaft auf Video komplett auseinander. Ich bin da sehr akribisch“, sagt der 50-Jährige.

Beim Handball machen vorbereitete Spielzüge und Improvisation auf dem Parkett jeweils rund 50 Prozent aus, sagt der HSG-Coach: „Ich gebe einen Rahmen vor, wie wann gespielt werden kann. Aber bei der Improvisation fängt der Handball erst richtig an“. Sowohl offensiv als auch defensiv sieht er noch viel Steigerungspotenzial. „Im Angriff müssen wir Sperren besser auflösen, und der ganze Verband aus Abwehr und Torwart muss noch besser zusammenarbeiten“, meint er. Seine Defensive lernt derzeit, mehrere Abwehrformationen zu beherrschen, die dann auf die jeweiligen Gegner angewendet werden. Eine stabile 6:0-Deckung bildet die Grundlage, dazu kommen Varianten wie der Indianer. Verkürzt zusammengefasst rückt hier ein wendiger Verteidiger auf einen wurfstarken Rückraumspieler raus, um ihn nach links oder rechts abzudrängen, damit dieser in schlechtere Abschlusspositionen kommt. „Wir brauchen mehrere Formationen, um nicht ausrechenbar zu sein. Es muss hart sein, gegen uns zu spielen, weil wir immer etwas anderes machen können“, gibt Rademacher das Ziel aus. Der altbekannte Spruch: ‚Offensiven gewinnen Spiele, Defensiven Meisterschaften‘ ist auch sein Credo. „Das sieht man bei den großen Teams wie Frankreich oder Dänemark bei deren Olympia- und Weltmeisterschaftssiegen. Die haben natürlich auch offensiv gute Leute, aber der Erfolgsgrund war jeweils eine bärenstarke Abwehr“, sagt Rademacher. Er selbst war in seiner aktiven Zeit als harter Verteidiger bekannt, lernte das professionelle Handballspielen auf der Kinder- und Jugendsportschule in der DDR, auf die er mit 14 Jahren kam. Er schaffte es bis in die A-Nationalmannschaft.

Für mehrere Deckungssysteme, gerade die offensiven, brauchen seine Mannen die unbedingte Fitness. „Wir haben diese Saison gezeigt, dass wir ab der 40. Minute immer zulegen können“, berichtet der Coach. In der kommenden Spielzeit kommen natürlich andere Kaliber auf die Delmenhorster zu als in der Verbandsliga, dennoch will Rademacher auch dann fitnessmäßig eine Mannschaft im vorderen Bereich der Liga haben. Dabei hilft ihm Reiner Schumacher. Der Fitnesscoach arbeitete schon für den Handball-Bundesligisten Wilhelmshavener HV und bereitete den Fußballprofi Sebastian Polter (derzeit bei Union Berlin) konditionell und kraftmäßig vor. „Schumi ist sehr wichtig“, lobt Rademacher den „Schleifer“, der auch Crossfit-DVDs herausbringt. Auf einen Co-Trainer verzichtet Rademacher stattdessen. Auch das zeigt den hohen Stellenwert, den der Coach dem Fitnessbereich beimisst. Einen Kraftraum für die HSG bezeichnet er als Traum. „Die Trainingsbedingungen sind alles in allem in Ordnung. Aber es gibt Sachen, die ich einfach nicht verstehe: Warum dürfen wir nicht in die Halle, wenn sie leer ist? Wir machen ja auch sauber. Und es geht gar nicht, dass es im Winter kein Warmwasser gibt und die Spieler kalt duschen müssen. Und es müsste doch möglich sein, dass sich der Bürgermeister mit den Trainern der hiesigen Vereine trifft, und sich anhört, was die zu sagen haben“, meint Rademacher. Seitens des Vereins verspürt er Rückendeckung. Das war in der Vergangenheit nicht immer so.

Beim Drittligisten HSG Varel-Friesland trat er im Jahr 2012 nach 18 Monaten zurück. „Wir haben jeden Tag trainiert und am Wochenende gab es eine Pressekonferenz und das Spiel. Wir hatten aber einen sehr kleinen Kader, dazu hat sich unser Topschütze verletzt, was wir nicht kompensieren konnten, Ersatz gab es keinen“, erinnert sich Rademacher. Daher habe er sich zurückgezogen, da die Möglichkeiten nicht mehr den Aufwand rechtfertigten. In der zurückliegenden Saison hörte er beim Oberligisten TV Neerstedt auf. „Der Verein hatte mir zugesichert, dass investiert wird. Doch in der zweiten Saison wurden die Kosten abgebaut, auch hier war der Kader klein“, sagt Rademacher. Er sei nicht Trainer, um zu verwalten, wolle immer aufsteigen. Als Spieler schaffte er das mit dem Wilhelmshavener HV bis in die Bundesliga, musste seine Karriere jedoch aufgrund von Kreuzbandrissen beenden und schlug danach beim WHV den Weg des Co-Trainers ein. Jetzt lehrt er Handball als Chef. Akribisch und professionell. Immer.