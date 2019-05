Eine der vielen Großchancen der Delmenhorster: Thomas Karli scheitert aus kurzer Distanz an einer Glanzparade von Maik Panzram. (Ingo Moellers)

Delmenhorst. Es zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison des SV Tur Abdin: Die Aramäer spielen guten Fußball, belohnen sich aber zu selten, weil ihre Chancenverwertung schlichtweg mangelhaft ist. So kam die Mannschaft von Trainer Edgar Kary auch im Bezirksliga-Derby gegen den VfL Stenum nicht über ein 2:2 (1:0)-Unentschieden hinaus. „Du kannst es nicht mehr jeden Tag der Zeitung sagen, dass wir besser waren. Irgendwann glaubt es niemand mehr, aber heute habt ihr es ja gesehen“, ärgerte sich Abdins Sportlicher Leiter Mathias Demir.

Die Gastgeber starteten vor rund 70 Zuschauern im Stadion an der Düsternortstraße bärenstark und gingen durch einen sehenswerten Distanzschuss von Artjom Prieb mit 1:0 in Führung (3.). Der personell stark angeschlagene VfL agierte in der Anfangsphase zu fehlerhaft und lud die Delmenhorster durch eigene Fehler im Spielaufbau immer wieder zu guten Möglichkeiten ein. So auch in der 28. Minute, als Stenums Ole Braun die Kugel genau in die Beine von Lukas Matta gepasst und so eine Drei-gegen-zwei-Situation für Tur Abdin ermöglicht hatte. Diese vielversprechende Chance spielten die Platzherren jedoch nicht gut aus – der Schuss von Simon Matta flog knapp über das Gehäuse von Maik Panzram. Kurz vor der Halbzeit flutschte dem VfL-Keeper ein Abschluss von Lukas Matta durch die Handschuhe, sodass Johannes Artan nur noch ins leere Tor schieben musste (39.). Doch der Jubel hielt nur kurz an, denn der Linienrichter hatte die Fahne wegen einer klaren Abseitsstellung gehoben. Die Gäste hingegen hatten im ersten Durchgang nicht eine einzige Torchance, auch weil die Defensive von Abdin sehr kompakt stand und in den meisten Situationen einfach handlungsschneller agierte. „Wir müssen zur Halbzeit 3:0 führen“, haderte Demir, der an der Seitenlinie die Kommandos für den erkälteten und 90 Minuten schweigend auf der Bank sitzenden Kary gab.

Wie im ersten Durchgang kassierte Stenum auch nach dem Seitenwechsel kurz nach Wiederanpfiff den zweiten Gegentreffer. Wieder war ein katastrophaler Fehler im Spielaufbau der Ausgangspunkt: Dieses Mal spielten es die Delmenhorster deutlich besser aus, sodass Johannes Artan nach Vorlage von Lukas Matta freistehend ins leere Tor zum 2:0 einschob (50.). „Danach haben wir eine starke Moral bewiesen, obwohl die Kräfte langsam nicht mehr reichen“, sagte VfL-Kapitän Maximilian Klatte. Und tatsächlich wurde das Stenumer Offensivspiel durch die Einwechslung von Lennart Höpker zielstrebiger. Mit der ersten wirklichen VfL-Chance erzielte Höpker nach starker Vorarbeit von Timm Strodthoff den 1:2-Anschlusstreffer (76.). Zuvor hatte Abdin durch Thomas Karli (59.), Artan (64.) und Ali Hazimeh (68.) beste Möglichkeiten, um auf 3:0 oder gar 4:0 zu erhöhen.

In Minute 82 beförderte VfL-Trainer Thomas Baake den eigentlich schon längst in den Ruhestand gegangenen Christoph Pospich zu sich und wechselte seinen baldigen Co-Trainer ein. Es war der erste Einsatz der Saison für Pospich – zudem war er der 41. Spieler, den Baake in dieser Spielzeit einsetzte. „So eine Saison habe ich noch nie erlebt, ich habe zwei Kader weggeputzt. Das hat früher nur Felix Magath gemacht, aber der konnte auch viele Spieler kaufen“, sagte Baake.

Goldenes Händchen

In der Nachspielzeit kam es dann, wie es kommen musste: Höpker spielte sich über links frei und flankte in die Mitte, wo Pospich völlig frei stand und die Kugel zum 2:2-Endstand einschob. Baake bewies also gleich zweimal ein goldenes Händchen: „Wir gehen derzeit komplett am Stock, zum Glück hatte Christoph heute Zeit. Die Mannschaft hat bis zum Schluss dran geglaubt. Nach drei verlorenen Spiele war es wichtig, nicht wieder als Verlierer vom Platz zu gehen.“ Während seine Stenumer einen glücklichen Punkt bejubelten, versammelten sich die Delmenhorster mit hängenden Köpfen im Mittelkreis. Denn kurz vor dem 2:2 erspielte sich Abdin eine abermals überragende Kontermöglichkeit, die erneut fahrlässig liegengelassen wurde. Sogar nach dem Ausgleich hatten sie durch Lukas Matta noch die Riesenchance zum Siegtreffer, doch es sollte nicht sein. „Wir laufen vor dem Ausgleich zu dritt alleine auf den Torwart zu, und dann wundern sich die Jungs, dass sie nicht gewinnen“, sagte Demir, dessen Team Tabellenachter bleibt. Stenum liegt einen Platz dahinter.