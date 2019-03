Alexandra Hildener (rotes Trikot) machte sechs Treffer für die HSG im Spitzenspiel gegen den VfL Horneburg (schwarzes Trikot). (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Mit Schlusspfiff brachen bei den Verantwortlichen und Spielerinnen des VfL Horneburg alle Dämme: Jubelnd fielen sie sich in die Arme und feierten den 27:25 (14:11)-Sieg im Spitzenspiel bei der HSG Delmenhorst. Schließlich sollte ihnen der Titel in der Handball-Landesliga Bremen und der damit verbundene Aufstieg in die Oberliga nun nicht mehr streitig zu machen sein. Und während die Gäste sich freudestrahlend zu einem Siegerfoto aufstellten, erblickte man das eine oder andere traurige Gesicht einer Delmenhorsterin. Verständlich. Nicht nur, weil der Titelkampf nun praktisch entschieden ist, sondern auch, weil die HSGlerinnen die Chance auf einen Punkt hatten.

Doch zumindest bei HSG-Trainer Ingo Renken hielt sich die Enttäuschung in Grenzen. Vielmehr zeigte er sich stolz auf sein Team und das, was es in dieser Saison bislang geleistet hat. „Wir haben eine Topleistung gezeigt und waren auf Augenhöhe. Und machen wir die freien Dinger rein, dann können wir vielleicht sogar gewinnen“, meinte Renken. Gegen die körperlich und teilweise auch spielerisch überlegenen Gäste hielt seine Sieben gut dagegen und bewies die kompletten 60 Minuten über einen großen Willen. So lagen die Delmenhorsterinnen Mitte der zweiten Hälfte bereits mit sieben Toren zurück, kämpften sich aber nochmals zurück. „Das war eine gute Leistung, ich bin hochzufrieden. Das war unsere erste Pleite seit September. Wir haben 100 Prozent gegeben und den Spitzenreiter geärgert“, sagte Renken und formulierte die Ziele für die verbleibenden fünf Saisonspiele: „Der dritte Platz ist schon mal fix. Aber wir wollen natürlich weiter gewinnen. So oder so ist es eine sehr gute Spielzeit für uns.“

Chancenverwertung als Manko

In der Anfangsphase gestalteten die Gastgeberinnen die Partie gegen den Favoriten recht ausgeglichen. Nach fünf Minuten stand es 3:3, alle drei Tore erzielte die HSG mit schnellen Angriffen durch die Mitte. In der Folge bekam die Renken-Sieben in der Deckung jedoch nicht wirklich Zugriff und tat sich gleichzeitig im Angriff schwer. Horneburg setzte sich in dieser Phase erstmals etwas ab – 8:5 für die Gäste (13.). Bei den Gastgeberinnen haperten es vornehmlich im Angriffsspiel. Mehrfach verkürzten sie den Abstand zwar, verpassten aber den Ausgleich. Zu viele freie Würfen knallten sie neben und über das Tor von VfL-Schlussfrau Franziska Martens, die zudem einige Abschlüsse parierte. Der Abwehrverbund steigerte sich dagegen im Laufe der ersten Hälfte – gerade mit der Hereinnahme von Torhüterin Sandra Peters nach 20 Minuten. Weil die Deckung aber selbstverständlich auch nicht alles verhindern konnte und im Angriff zu viele Möglichkeiten liegengelassen wurden, leuchtete zur Pause ein 11:14-Rückstand von der Anzeigetafel.

Das Thema der mangelnden Chancenverwertung beherrschte auch den Beginn des zweiten Durchgangs. Erst in der 38. Minute gelang der HSG der erste Treffer, zuvor traf sie allein zweimal die Latte. Und auch in der Folge verwarfen die Renken-Damen gute Möglichkeiten: Einen Siebenmeter setzte die HSG gegen den Pfosten, VfL-Schlussfrau Martens entschärfte außerdem innerhalb von 120 Sekunden einen Tempogegenstoß und einen Wurf von außen. Horneburg zeigte sich derweil eiskalt und verwandelte eine Chance. „Die Außen haben alles getroffen. Gerade die Kombination auf rechts“, sagte Renken, der seine Sieben nach 50. Minuten mit 16:23 im Hintertreffen sah. Tatsächlich wirkten die Delmenhorsterinnen angesichts des Ergebnisses auch kurz geknickt. Aber eben nur kurz. Sie rauften sich nochmals zusammen und spürten nach dem Treffer zum 21:24 durch Sabrina Weyhausen (55.), dass hier vielleicht doch noch etwas möglich sein könnte.

Dieser Funke Hoffnung übertrug sich auf die meisten der 250 Zuschauer, die das Team lautstark unterstützten. „Die Fans waren heute top“, sagte Renken. Viel hätte auch nicht gefehlt und die Besucher der Stadionhalle hätten ein von Erfolg gekröntes Comeback gesehen: In der Abwehr stibitze Nina Haake den Ball und schickte Weyhausen, die zum 24:25 einnetzte (58.). 40 Sekunden vor dem Abpfiff verlor der VfL beim Stande von 25:26 erneut den Ball. Die HSG spielte Weyhausen auf der Außenposition frei, doch die starke VfL-Torhüterin parierte den Ball.