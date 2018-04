Baris Caki fungiert ab sofort als Bindeglied zwischen Vorstand, Trainer und Mannschaft beim Fußball-Bezirksligisten SV Baris Delmenhorst. Caki spielte selbst mehr als ein Jahrzehnt für den Verein von der Lerchenstraße. (Janina Rahn)

Delmenhorst. Sein Vater ist Vorsitzender des Vereins, sein Onkel trainiert die Mannschaft, in der sein Bruder und sein Cousin spielen und für die er selber mehr als ein Jahrzehnt auflief. Dazu gleichen sich noch sein Namen und der des Vereins: Baris Caki fungiert ab sofort als Teamkoordinator beim Fußball-Bezirksligisten SV Baris Delmenhorst. Er verkörpert die DNA der Gelb-Roten. Im Sommer, nach dem Aufstieg aus der Kreisliga, hing er seine Fußballschuhe an den Nagel. "Aber ganz mit dem Fußball aufhören, geht gar nicht. Immer wenn möglich, war ich bei den Spielen dabei. Ich habe einen guten Draht zu den Spielern, die zu mir kommen, wenn es Probleme gibt. Ich war ja auch jahrelang Kapitän der Elf", berichtet Baris Caki. Eigentlich habe er sich mehr in die Richtung Trainer orientiert, doch dann kam der zweite Vorsitzende Deniz Bastürk auf ihn zu und fragte, ob er sich die Rolle als koordinierendes Bindeglied zwischen Vorstand, Trainer und Team vorstellen könne.

Die Initiative sei von Coach Önder Caki und der Mannschaft ausgegangen, die sich an den Vorstand gewendet hätten. "Meinen Vater Cengiz haben wir in der Besprechung erst mal bewusst rausgelassen", sagt Baris Caki schmunzelnd. "Deniz und ich haben uns zusammengesetzt und die Aufgaben besprochen. Ich bin neben der Koordination auch für die Transfers zuständig. Ich bin in Delmenhorst aufgewachsen und spiele hier selber, seit ich ein Kind bin. Ich kenne daher viele Leute und bin gut vernetzt", berichtet der 31-Jährige. Erste Gespräche für Neuverpflichtungen habe er bereits geführt, aber spruchreif sei noch nichts. "Aber es ist klar, wo unsere Probleme liegen. Wir suchen eher defensive Spieler. Und einen zweiten Torwart brauchen wir noch", kündigt er an. Schuld an den vielen Gegentoren seien jedoch nicht die Abwehrspieler. "Wir haben als Mannschaft nicht gut verteidigt", meint Caki. Klar ist auch, dass kein Spieler Geld bekommt beim SV Baris, betont der neue Teamkoordinator.

Als zweiter Torwart sei auch Anil Caki eine Option. Der Sohn von Trainer Önder Caki spielt derzeit für die A-Jugend des VfL Stenum. "Aber es ist nicht mehr wie früher, dass jeder Caki automatisch zum SV Baris muss. Einen Freifahrtschein auf Einsätze hat ein Caki aber auch nicht", sagt Baris Caki lachend. Ein Vorteil bei Neuverpflichtungen sei, dass er ziemlich sicher mit der Bezirksliga planen könne. "Aber wir haben nach der Winterpause ja gesehen, wie schnell man einige Partien in Folge verlieren kann", sagt der 31-Jährige.

Vielfältige Aufgaben

Bei den Transfers stimme er sich eng mit Önder Caki ab. "Ich hole natürlich niemanden, den er nicht will. Ich schlage Leute vor, er schlägt Leute vor und dann schauen wir, was möglich ist. Der Fokus liegt darauf, dass der Kader breiter werden soll. Die neuen Spieler müssen natürlich ausreichend Qualität haben und zu uns passen", betont Baris Caki. Eine Änderung gibt es auch an der Seite von Trainer Önder Caki. Co-Trainer Coskun Caki hört auf, Blerim Mujaj übernimmt. "Er ist seit 20 Jahren im Verein", sagt Baris Caki.

Zum Aufgabengebiet von Baris Caki gehört auch die Sponsorensuche und die Saisonvorbereitung. "Wir haben in den letzten Jahren in der Winterpause ein Trainingslager in Antalya gemacht, dreimal am Tag trainiert. Nicht nur, aber auch deswegen waren wir in den Rückrunden meist stark. Diesen Winter sind wir nicht gefahren. Das ist auch ein Grund, warum der Start in die Rückrunde schlecht lief", meint Caki.

Als weiteres Anliegen bezeichnet der Delmenhorster das Projekt Flutlicht auf dem Rasenstück hinter dem Hauptplatz an der Lerchenstraße. "Wir haben ein neues Vereinsheim und eine an sich tolle Anlage, aber alle Jugend- und Herrenteams spielen und trainieren fast ausschließlich auf dem Hauptplatz. Der ist daher ein Acker. Mit Flutlicht könnten wir auch auf dem hinteren Rasenstück trainieren", sagt Caki.

Der verheiratete Vater einer Tochter kümmert sich künftig auch um die Umstrukturierung der zweiten Herren. Diese Mannschaft soll deutlich jünger werden. "In das Team sollen einige der Spieler, die ich in der B-Jugend trainiert habe", blickt Caki voraus. Damals seien viele Kinder aus sozial schwierigen Verhältnissen gekommen. "Es war eine Herausforderung, aus den Jungs ein Team zu machen, aber das hat geklappt. Die brauchen eisenharte Disziplin", stellt Caki klar. Mit dem Umgang mit Kindern und Jugendlichen kennt sich der Delmenhorster aus. Er ist pädagogischer Mitarbeiter bei der stationären Jugendhilfe.