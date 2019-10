Hasbergens Zana Ibrahim (rot) war an mehreren Treffern direkt beteiligt, letztlich gewann der Ahlhorner SV jedoch mit 6:5. (INGO MÖLLERS)

„Was für ein verrücktes Spiel!“ – Mit exakt dem gleichen Satz begannen sowohl TuS Hasbergens Trainer Chawkat El Hourani als auch sein Kollege vom Ahlhorner SV Servet Zeyrek ihre Spielanalyse. Das Nachholspiel in der Fußball-Kreisliga war nichts für schwache Nerven und hatte obendrein Rekordpotenzial. Hasbergen hatte nach 13 Sekunden die erste hundertprozentige Torchance, ging nach nur 47 Sekunden in Führung, baute diese bis zur zehnten Zeigerumdrehung zum 4:0 aus, konterte das erste Ahlhorner Tor noch vor der Pause mit dem 5:1 – und verlor dennoch mit 5:6 (5:2), weil Joker Engin Arslan in der vierten Minute der Nachspielzeit die Ahlhorner Aufholjagd krönte.

„Ich verstehe diese Nicht-Konzentration meiner Mannschaft nicht. Am Anfang müssen sie erstmal rumpölen und nehmen den Gegner nicht ernst“, schimpfte Zeyrek trotz des dramatischen Sieges. Allerdings hatte er schon zur Halbzeit – beim Stand von 2:5 wohlgemerkt – behauptet: „Wir gewinnen noch 6:5“. Das andere Extrem erlebte El Hourani, der in der furiosen Anfangsphase von seiner Mannschaft begeistert wurde. „Es ist so ärgerlich, wenn man ein 5:1 nicht halten kann. Wir haben uns nicht für unsere Arbeit belohnt“, meinte er. Hasbergen bleibt damit Vorletzter, was mit dem anfangs gezeigten Leistungsvermögen ein Witz ist.

Elf Tore und ein Platzverweis

Bei den Gästen macht sich schon im gesamten Saisonverlauf negativ bemerkbar, dass Zeyrek drei Viertel seiner starken Abwehrkette weggebrochen sind. Bartosz Drozdowski wechselte zum TV Dötlingen, Liridon und Mirsad Stublla gehen an Krücken. Die Vertreter haben nicht das nötige Tempo und wurden allesamt ausgewechselt – nur Linksverteidiger Binh Pham ist eine verlässliche Konstante. So hatten die Hasberger Sprinter Jonas Müller und Jakob Korfmann leichtes Spiel gegen ihre Kontrahenten. Müller hätte schon nach wenigen Sekunden treffen müssen, das holte dann Korfmann nach 47 Sekunden nach. Beide tauchten mutterseelenallein vor Ahlhorns bemitleidenswertem Keeper Alexander Lohrey auf.

Nach etwas mehr als zwei Minuten verwandelte der Ex-Ahlhorner Zana Ibrahim einen Freistoß aus zwanzig Metern mit Hilfe des Innenpfostens zum 2:0, Müller erhöhte nach Steilpass von Zana Ibrahim auf 3:0. Spielzeit 4:47 Minuten. Lohrey verhinderte in der neunten Minute gegen Müller das 4:0, Korfmann holte es jedoch kurz darauf nach (10.). Besonders Ahlhorns Rechtsverteidiger Christoph Cebulla sah nur die Hacken von Müller und wurde nach 18 Minuten von Zeyrek per Auswechslung erlöst. Fünf Minuten zuvor hatte El Hourani schon Dominik Lersch ersetzen müssen. Der Mittelfeldspieler beging nach einem halbjährigen Südamerikatrip gerade sein Comeback und verletzte sich gleich schwer am Knie.

Die Partie beruhigte sich jetzt etwas, abgesehen von einem Pfostenschuss durch Zana Ibrahim in Minute 22. Bevor Ahlhorn – immerhin amtierender Vizemeister und Tabellenzweiter – wirklich den Spielbetrieb aufnahm, verging eine halbe Stunde. Der sonst so wirkungsvolle Rechtsaußen Bassal Ibrahim war bis dahin noch gar nicht in Erscheinung getreten, wurde dann von seinem Bruder Zana durch ein herzhaftes Foul geweckt. Zunächst verwandelte Bassal Ibrahim kurze Zeit später einen etwas umstrittenen Foulelfmeter (Tommy Duong wurde zwar gefoult, kam aber noch frei zum Abschluss) zum 1:4 (33.), dann verkürzte er in der 42. Minute nach Diagonalpass von Andre Reimann auf 2:5. Zwischenzeitlich hatte Müller auf 5:1 (41.) gestellt – wieder nach Steilpass Korfmann und unwiderstehlichem Sprint. Ahlhorns Abwehr war immer noch nicht auf dem Platz, zur Pause durfte dann auch Innenverteidiger Zidan Arslan vorzeitig duschen. Aber die Offensivmaschinerie begann jetzt zu arbeiten, Dekurim und Shqipron Stublla (38./42.) hätten es schon spannender machen können.

Als Shqipron Stublla schließlich in Minute 54 auf 3:5 verkürzte, war die Richtung klar. Hasbergen kam bei einsetzendem Dauerregen nicht mehr aus der eigenen Hälfte, auch weil Korfmann und Müller angeschlagen ausscheiden mussten. „Als die beiden runter mussten, wusste ich, es wird knapp“ erklärte El Hourani später. Er sollte Recht behalten. Felix Speckmann, in seiner Kernkompetenz als Ahlhorn-Abwehrchef oft überfordert und später mit Krämpfen ausgewechselt, vergab zunächst eine dicke Kopfballchance zum 4:5, holte den Anschlusstreffer schließlich in der 65. Minute nach.

Fast schon tragisch fiel der Ausgleich. Hasbergens bis dahin überragender Torwart Pascal Dinkela faustete sich einen Reimann-Eckball selbst zum 5:5 ins eigene Tor (76.). Den Dauerdruck konnte Ahlhorn zwar aufrechterhalten, doch zu Torchancen kam der Favorit in der Schlussphase nicht mehr. Hasbergen kämpfte leidenschaftlich um den Punkt und verbarrikadierte den Sechzehner. Das gelang bis die Nachspielzeit fast schon abgelaufen war und Duong noch einmal über links den Ball an den Elfmeterpunkt brachte. Dort grätschte der eingewechselte Engin Arslan in den Ball und versenkte ihn zum umjubelten 6:5 für den ASV im Torwinkel (90.+4). Danach war Schluss, Schiedsrichter Paul Lange (wahnsinnig gefordert und sicher nicht so schlecht, wie ihn die ständig lamentierenden Akteure sahen) zog noch Gelb-Rot für dem meckernden Hasberger Ümit Yildiz und Arslan versank in einer Jubeltraube. „Die Zuschauer sind heute voll auf ihre Kosten gekommen. Eigentlich würde ich gerne mal ein entspannteres Spiel erleben“, wünschte sich Zeyrek mehr Spielkontrolle.