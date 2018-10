Der DFB-Pokal rückt näher: Die Atlas-Spieler bejubelten gemeinsam mit den Fans den Einzug ins Halbfinale. (Janina Rahn)

Delmenhorst. Dem SV Atlas Delmenhorst fehlen nur noch zwei Siege zum Einzug in den DFB-Pokal. Nach dem souveränen 4:0 (2:0)-Sieg gegen den FC Hagen/Uthlede stehen die Blau-Gelben nun im Halbfinale des Fußball-Niedersachsenpokals. „Der Traum lebt weiter“, freute sich Atlas-Coach Jürgen Hahn nach Abpfiff, „wir wollten diesen Sieg unbedingt.“ Im Halbfinale können die Delmenhorster auf die Oberliga-Konkurrenten FC Wunstorf, Eintracht Northeim oder TuS Bersenbrück treffen. Wer es davon letztendlich wird, ist Jürgen Hahn dabei egal. Schließlich hätten alle drei Teams viel Qualität. Er hat einen anderen Wunsch: „Hauptsache wir haben ein Heimspiel.“

Während die Blau-Gelben gemeinsam mit den Fans feierten und schon „DFB-Pokal, DFB-Pokal“ skandierten, schlichen die Akteure des FC Hagen/Uthlede mit hängenden Köpfen vom Platz – ihr Traum von einer Hauptrundenpartie gegen einen großen Namen hatte sich ausgeträumt. „Vor so einem Spiel nimmst du dir viel vor und dann startest du so. Der Sieg für Atlas ist hochverdient und noch eher ein, zwei Tore zu niedrig ausgefallen“, sagte ein geknickt wirkender FC-Coach Carsten Werde. Ihm tue es für die Mannschaft und auch die zahlreichen Zuschauer leid. Letztere hätten sich sicherlich auf einen spannenden Pokal-Krimi gefreut.

Nun, mit der Spannung war es tatsächlich recht schnell dahin. Genauer genommen nach 58 Sekunden: Nach einem Foul an Linksverteidiger Leon Lingerski bekam Atlas einen Freistoß auf der linken Außenbahn in Höhe des FC-Strafraums zugesprochen. Musa Karli fand mit Stürmer Marco Prießner einen Abnehmer – das 1:0. „Ich habe gesehen, dass der Freistoß recht scharf ein, zwei Meter vors Tor kommt. Dann hab ich einfach die Pike hingehalten und gesehen, wie der Ball im Netz lag“, berichtete Marco Prießner. Nicht nur weil Atlas früh führte, zeichnete sich eine deutliche Angelegenheit ab.

Die Blau-Gelben strahlten einfach eine Dominanz aus, die man in dieser Saison so noch nicht beobachtet hatte. Besonders im Spielaufbau waren die Gastgeber dem Oberliga-Aufsteiger in allen Belangen überlegen. Immer wieder kombinierte sich Atlas sehenswert aus der eigenen Hälfte heraus. Außerdem kreierte die Hahn-Elf über die Außen viele Chancen: Das Zusammenspiel der Außenverteidiger Leon Lingerski/Nick Köster mit ihren beiden Vorderleuten Tom Schmidt/Patrick Degen klappte extrem gut. „Tom und Patrick waren ja auf der falschen Seite, haben das aber gut gemacht“, lobte Jürgen Hahn. Hatte Atlas mal nicht den Ball, attackierte es die Gäste aggressiv, sodass diese das Leder meist einfach nur nach vorne droschen.

Das 2:0 lag in der Luft und ließ auch nicht lange auf sich warten. Schmidt behielt auf der linken Außenbahn die Übersicht und passte auf den eingelaufenen Prießner. Der Atlas-Stürmer hatte völlig unbewacht leichtes Spiel, den Ball aus 13 Metern ins lange Eck zu befördern (19.). Warum er so freistand? Patrick Degen machte mit einem klugen Laufweg Platz für Prießner. Die Nummer elf der Blau-Gelben zog zum ersten Pfosten und band damit mehrere FC-Verteidiger. Wenig später hätten die Delmenhorster sogar das 3:0 erzielen können, doch Karlis Plendiskis' Kopfball knallte gegen die Latte und Lingerskis Versuch im Anschluss klärte Hagen noch gerade so auf der Linie (26.).

Die Gäste brachten bis dahin nichts, also wirklich gar nichts zustande. Dabei hatte der Aufsteiger beim ersten Aufeinandertreffen zum Saison-Auftakt bewiesen, dass er mit einem Rückstand gut umgehen kann. Atlas führte damals auch schnell 2:0, doch Hagen glich aus und schnupperte am Ende sogar am Sieg – unverdient wäre dieser nicht mal gewesen. Ein solches Comeback schien diesmal absolut ausgeschlossen, zu groß waren die Leistungsunterschiede einfach. „Das war diesmal eine andere Konstellation, unser Platz ist größer. Hagen hat heute keine wirkliche Chance gehabt. Unser Plan ist voll aufgegangen“, meinte Atlas-Coach Hahn.

Abseits verhindert Hattrick

Die Gäste strahlten tatsächlich erstaunlich wenig Gefahr aus. Sie tauchten zwar hier und da vor dem Tor von Florian Urbainski auf, der Anschluss lag jedoch nicht in der Luft. Ganz im Gegenteil zum nächsten Atlas-Treffer: Die Gäste klärten im eigenen Strafraum schlecht, sodass Thomas Mutlu allein vor Torhüter Alexander Janosch stand. Er legte quer auf Prießner, der auch locker einschob. Doch der Schiedsrichter entschied auf Abseits. Sehr zum Ärger des Stürmers: „Das war niemals im Leben Abseits. Ich bin von der Strafraumlinie eingelaufen“, schilderte Prießner die Szene aus seiner Sicht.

Der Atlas-Torgarant kam allerdings noch zu seinem dritten Treffer des Tages, wenngleich ihm ein Hattrick durch die Entscheidung des Schiedsrichters verwehrt geblieben war – hauchdünn. Denn es war keine Minute in Durchgang zwei gespielt, da jubelte die Nummer neun der Blau-Gelben schon wieder. Prießner behauptete den Ball gegen mehrere Verteidiger und überwand auch Torhüter Janosch (46.). Mit dem 3:0 war die ohnehin schon kaum vorhandene Spannung dann auch wirklich komplett raus. Die laut Vereinsangaben 1200 Zuschauer (300 davon aus Hagen) sahen nämlich eine zweite Hälfte, die der ersten weitestgehend glich. Atlas schaltete zwar – verständlicherweise – einen Gang zurück, trotzdem diktierte der SVA das Geschehen.

Hin und wieder erhöhten die Blau-Gelben die Schlagzahl, und prompt wurde es auch gefährlich. Mutlu verpasste das 4:0 völlig freistehend vor dem FC-Tor nach Vorlage von Degen (57.), Karli machte es zehn Minuten später besser. Nachdem Tom Schmidt die Latte getroffen hatte, brachte Karli den Nachschuss im FC-Gehäuse unter. Bis zum Schlusspfiff hätte Atlas noch weiter erhöhen können, ließ aber einige Chancen liegen. Entscheidend war das am Ende aber nicht, schließlich ist man dem großen Traum DFB-Pokal so oder so näher gekommen. Einer, der sich diesen übrigens schon mal erfüllt hat: Matchwinner Marco Prießner. Mit dem VfB Oldenburg spielte er 2011 vor über 15 000 Zuschauern gegen den Hamburger SV (1:2). Prießner: „Das war schon echt geil.“