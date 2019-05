In vier Tagen ist es soweit: Dann duellieren sich der SV Atlas Delmenhorst mit Kapitän Nick Köster und Trainer Daniel von Seggern und der TuS Bersenbrück mit Coach Farhat Dahech und Spielführer Marc Flottemesch (von links) um den Niedersachsenpokal der Amateure und den Einzug in die erste Runde des DFB-Pokals. Auf der Pressekonferenz des Niedersächsischen Fußballverbandes gaben sich die Beteiligten betont locker, aber schwiegen in puncto erste Elf und Taktik. „Einen Kader habe ich im Kopf, das reicht erst mal“, meinte von Seggern. Klar ist auch, dass die Partie für alle Beteiligten eines der größten Highlights in ihrer Fußballer-Laufbahn werden dürfte. Mit rund 2000 Zuschauern rechnet der NFV am Sonnabend, 14.15 Uhr, im Eilenriedestadion in Hannover. Die Begegnung wird im Rahmes des Tages der Amateure bei der ARD in einer Konferenz mit sieben anderen Partie gezeigt. Bis zu 40 Fernsehleute und acht Kameras bietet das Öffentlich Rechtliche für das Niedersachsenfinale auf.