Frederic Oetken fungiert bei der HSG Delmenhorst als Spielmacher. Er führte sein Team auf Platz drei. (INGO MÖLLERS)

Es liegt eine erfolgreiche Saison hinter den Handballern der HSG Delmenhorst. Sie beendeten diese aufgrund der Corona-Pandemie vorzeitig abgebrochenen Spielzeit auf Rang drei. Vor ihr, allerdings mit deutlichem Abstand, platzierten sich die beiden Schwergewichte ATSV Habenhausen und TV Cloppenburg. Die Mannen von Trainer Jörg Rademacher haben zumindest von der Platzierung her das sportlich Mögliche erreicht. Ihr großes Langzeitziel verpassten sie jedoch: den Aufstieg in die 3. Liga. Freilich war ein Aufstieg vor dieser Saison unrealistisch aufgrund der starken Konkurrenz, dennoch endet das Projekt 2020 damit, dass die HSG in der vierthöchsten Klasse verweilt.

Vor drei Jahren verkündete Jürgen Janßen, dass Delmenhorst im Handball drittklassig werden soll. Der HSG-Vorsitzende sagte seinerzeit: „Delmenhorst soll im Jahr 2020 Drittliga-Standort im Handball werden. Dafür wollen wir im kommenden Jahr den Wiederaufstieg in die Oberliga schaffen, uns dort ein Jahr konsolidieren und dann in die 3. Liga aufsteigen. Bis dahin müssen wir unsere Hausaufgaben machen. Wir haben jetzt drei Jahre Zeit, um die passenden Rahmenbedingungen für die Aufstiege zu schaffen“.

Dennoch blickt er hochzufrieden auf die aktuelle Spielzeit zurück. Wie passt das zusammen? Janßen erklärt: „Als wir damals das Ziel ausgegeben haben, war nicht damit zu rechnen, dass die Teams in der Oberliga dermaßen aufrüsten. Wir sind besser geworden, die anderen aber auch. Man muss realistisch sein: Es hat nicht gelangt“, berichtet er. Immer mehr Spieler aus höheren Klassen wechseln in die Oberliga. Mittelfristig bleibt dennoch der Aufstieg das Ziel. „Die hintere Null bei 2020 kann man durch ein Fragezeichen ersetzen. Geld ist das Entscheidende, und für die 3. Liga braucht man teure Spieler. Die sehe ich in den kommenden zwei Jahren bei uns eher nicht“, blickt Janßen voraus.

Cloppenburg und Habenhausen, aber auch die SG VTB/Altjührden haben kolportierte Budgets für ihre Oberligamannschaft, die eine ganzes Stück oberhalb dessen liegen, was der HSG für den gesamten Verein zur Verfügung steht. „Unser Gesamtbudget für den Verein beträgt 128 000 Euro“, sagt Janßen. Entsprechend stärker und vor allem breiter besetzt sind die Kader im oberen Bereich der Tabelle. Im kommenden Jahr ist die Konkurrenz voraussichtlich etwas kleiner: Habenhausen steigt auf, niemand steigt aus der 3. Liga ab. Mit Cloppenburg und Varel bleiben jedoch mindestens zwei Teams, die keinen großen Hehl daraus machen, dass sie aufsteigen wollen.

HSG führt Mittelfeld an

Die HSG schloss die Saison 2018/19 mit 31:21 Punkten auf Rang fünf ab. Rademacher betonte im Laufe dieser Saison immer wieder, dass es ein großer Erfolg wäre, würde die HSG diese Platzierung bestätigen. Seiner Sieben gelang es jedoch sogar, das Vorjahresergebnis zu übertreffen. 26:14 Zähler und Platz drei stehen zu Buche.

Die Spielzeit begann aus Delmenhorster Sicht durchaus erwartbar. Drei der ersten vier Spiele trugen die Delmenhorster daheim gegen drei nicht unbedingt zur Spitzenklasse der Oberliga zählende Teams aus. Die Rademacher-Mannen schlugen den TuS Rotenburg souverän, trotz schwacher Leistung auch den SV Beckdorf sowie mit einer soliden Vorstellung die HSG Barnstorf/Diepholz. Hinzu kam eine einkalkulierte Niederlage bei Drittligaabsteiger SG VTB/Altjührden.

Die Niederlage an Spieltag fünf beim HC Bremen schmerzte dagegen. Mit einer konzentrierteren Leistung hätten die Delmenhorster hier sicherlich einen Zähler oder gar zwei mitnehmen können, Rademacher zeigte sich zudem ob der Leistung der Unparteiischen entsetzt. Es folgte ein für die Seele wichtiger klarer Auswärtssieg im Derby bei der TSG Hatten-Sandkrug. Hier sah man die Weiterentwicklung des Teams: Ein Jahr zuvor waren die Delmestädter an gleicher Stelle nach einem miesem Auftritt noch unterlegen.

Durch drei Erfolge aus den folgenden vier Partien – nur gegen Cloppenburg blieb die HSG daheim recht chancenlos – etablierten sich die Delmenhorster auf Platz drei und hätten sich vor Weihnachten sogar in eine noch bessere Ausgangslage bringen können. Es folgte jedoch die wohl schwächste Saisonleistung. Daheim unterlag das Team der SG Achim/Baden, die bis dahin nur eine ihrer zehn Begegnungen gewonnen hatte, zurecht. Hinzu kam eine weitere Heimpleite gegen die HSG Schwanewede/Neuenkirchen, allerdings war dabei fast die komplette Mannschaft grippegeschwächt. Die HSG hatte eine Verlegung beantragt, die der Gast jedoch ablehnte.

Nach der Winterpause gastierten die Delmenhorster beim späteren Drittliga-Aufsteiger in Habenhausen und bekamen beim 27:37 die Grenzen aufgezeigt. Es folgte jedoch die stärkste Saisonphase mit sechs Siegen am Stück: Zunächst bogen die Rademacher-Mannen eine schon verloren geglaubte Partie in Rotenburg um und ließen eine bärenstarke Heimbegegnung folgen, in der sie den späteren Vierten aus Varel mit 37:28 abschossen. Gegen Bremen glückte die Revanche, gegen Hatten erfolgte der zweite Derbysieg, bevor die Saison nach einer erneuten Niederlage gegen Cloppenburg abgebrochen wurde.