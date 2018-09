Trainer Leonid Yankilevich trainiert Dennis Kwiatkowski fünfmal pro Woche. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Eines Tages will er bei den Olympischen Spielen im Boxring stehen. Um die Weltmeisterschaft will er kämpfen. Er setzt sich die höchstmöglichen Ziele. Völlig abwegig, dass er sie erreicht, ist es nicht. Dennis Kwiatkowski ist der derzeit beste Boxer in seiner Alters- und Gewichtsklasse. Der Deutsche Bundestrainer hat den 13-jährigen Delmenhorster für den Länderkampf in Irland nominiert. Dieser beginnt an diesem Donnerstag und endet am Sonntag. Dennis Kwiatkowski kämpft in der Gewichtsklasse bis 43 Kilogramm in der Altersklasse U15. Natürlich kann niemand voraussehen, wie er sich in den kommenden Jahren entwickelt. Doch sein Trainer Leonid Yankilevich zeigt sich zuversichtlich, dass sein Schützling in Deutschland an der Spitze bleibt und auch auf europäischem Niveau mithalten kann.

Voller Einsatz in jedem Training

Für seinen Traum trainiert der 13-Jährige fünfmal pro Woche in der Halle des Max-Planck-Gymnasiums. Zudem steht er regelmäßig auf dem heimischen Laufband oder joggt an der freien Luft. Auch auf seine Ernährung achtet er. „Boxer müssen diszipliniert sein. Nicht nur im Ring, sondern auch zu Hause. Cola, Sprite und sowas sind verboten, nach 19 Uhr gibt es kein Essen mehr“, erläutert Yankilevich. Ohne Fokussierung könne ein Boxer keinen Erfolg haben. „Es geht über den Willen. Ein Boxer muss Lust haben. Technik, Koordination und Kondition kann man trainieren“, sagt der 51-Jährige. Er bietet beim JC Bushido Delmenhorst fünfmal pro Woche Training an. Rund 100 Mitglieder hat diese Abteilung altersübegreifend. „Die meisten kommen zum Spaß her, auf Ergebnisse boxen sechs oder sieben“, berichtet der im sowjetischen Rostow am Don geborene Yankilevich. In der UdSSR kam er als Kind zum Boxsport und arbeitete dort als Trainer. Im Jahr 2002 siedelte er nach Delmenhorst über und nimmt hier seitdem Kämpfer unter seine Fittiche. So wie Kwiatkowski vor rund drei Jahren. Dieser kämpfte sich diese Saison bis ins Finale der Deutschen Meisterschaft, verlor dort knapp. Dennoch nominierte der Bundestrainer ihn und nicht seinen Gegner für Irland. „Offensichtlich hält er Dennis für den besseren Kämpfer“, sagt Yankilevich.

Kwiatkowski soll einen ähnlichen Weg wie andere Nachwuchsboxer des JC Bushido nehmen. Fedor Genze und Ali Mohamad wurden aufgrund ihrer Leistungen für das Sportinternat am Olympiastützpunkt in Hannover ausgewählt. „Sie trainieren da mehrmals am Tag und gehen parallel zur Schule“, berichtet Yankilevich. Das soll auch Kwiatkowski erreichen. Der 51-Jährige hebt den „enormen Fleiß“ seines Nachwuchskämpfers hervor. „Er zeigt in jedem Training vollen Einsatz und arbeitet auch zu Hause weiter“, lobt der Coach. Natürlich sind Technik, Kraft, Koordination und Kondition Voraussetzung für Erfolg, zählt Yankilevich auf. Doch entscheidend sei etwas anderes. „Der Kopf. Ohne Kopf wird es nichts. Dennis ist fokussiert. Er ist auch sonst in allen boxerischen Dingen gut“, sagt der Trainer.

Nach dem Länderkampf startet mittelfristig die Vorbereitung für die kommende Saison. Im Januar stehen die Weser-Ems-Meisterschaften an, im Februar die niedersächsischen. Bei Qualifikation boxt Kwiatkowksi im April oder Mai um die Deutsche Meisterschaft und gegebenenfalls im Anschluss um den Europameistertitel. Dafür würde Yankilevich im Winter gerne ein Konditions-Trainingslager im Harz abhalten. Er reist mit Kwiatkowski und weiteren Boxern außerdem ein- bis zweimal pro Monat nach Hannover, damit seine Schützlinge am Olympiastandort trainieren können.

Der Weg zur Weltmeisterschaft ist lang und kompliziert, das weiß Kwiatkowski. „Aber ich tue alles dafür. Ich arbeite hart und trainiere viel“, sagt er. Niederlagen, wie im Finale der Deutschen Meisterschaft, spornen ihn an. „Ich will immer gewinnen. Wenn man verliert, muss man noch mehr trainieren. Dann gewinnt man beim nächsten Mal“, erzählt der 13-Jährige. Gewinnen will er auch in Irland. Nicht nur für sich, sondern auch für Deutschland. Es wird das erste Mal sein, dass der Delmenhorster im Ausland kämpft. Und das erste Mal, dass er für Deutschland antritt. „Es wird schwer. Ich werde alles geben“, kündigt Kwiatkowski an. In Irland. In jedem Training. Damit der Traum von Olympia und der Weltmeisterschaft irgendwann Realität wird.