Das Bandagieren des Pferdes gehört zu den Trainingsvorbereitungen von Pauline Knorr. (Janina Rahn)

Sommer 2024, Paris: Die Sport-Welt richtet ihren Blick auf die französische Hauptstadt, und damit vielleicht auch auf Pauline Knorr? In jenem Jahr ist die Millionen-Metropole Austragungsort der Olympischen Spiele. Und für die Vielseitigkeitsreiterin des RV Ganderkesee könnte dort der Traum von der ersten Teilnahme an dem größten Sportevent überhaupt in Erfüllung gehen. „Das könnte klappen. Irgendwann möchte ich aber auf jeden Fall zu Olympia. Sportlich gibt es nichts Höheres“, erzählt die 22-Jährige. Sie ist derzeit B-Kader-Anwärterin, der Bundestrainer Hans Melzer hat sie also im Blick – immerhin wird auch zusammen trainiert.

An die Sommerspiele in zwei Jahren in Tokio verschwendet Knorr derweil keinen Gedanken. Wenngleich die Wettkämpfe auf dem Hof in Döhle sicherlich ein Thema sind. Schließlich ist Andreas Dibowski derzeit im deutschen A-Kader gelistet. Dreimal startete der 52-Jährige bereits bei Olympia, 2008 gewann er Gold mit der deutschen Mannschaft. Vier Jahre zuvor war die Equipe ebenfalls auf dem ersten Platz gelandet, doch seine Teamkameradin Bettina Hoy überquerte während der Einreitrunde unabsichtlich die Startlinie – dies führte nachträglich zu zwölf Strafpunkten wegen Zeitüberschreitung. Aufgrund der Punktabzüge fiel die Equipe auf den undankbaren vierten Rang zurück. Die Spiele 2012 und 2016 verpasste Dibowski derweil. Knorr: „Ich glaube, dass er es nochmals versuchen wird, Olympia zu erreichen.“ Für die jüngere Generation sei es schwierig, das Niveau der aktuellen Mannschaft zu erreichen. Der Bundestrainer setze auf Erfahrung. „Außerdem heißt es ja: ‚Never change a winning team.‘ Für mich ist das jetzt schade. Wenn ich mal 45 Jahre alt bin, schaut es natürlich anders aus. Dann könnte ich davon profitieren“, erklärt Knorr.

Sie konzentriert sich jetzt erst mal ohnehin auf die anstehende Saison. Knorr: „Ich bin auf einem guten Weg, aber ich will natürlich nicht auf dem Niveau bleiben, sondern mich weiter verbessern.“ Mit einer Veranstaltung an diesem Sonnabend in Hannover startet die 22-Jährige in eine Saison, die sie möglicherweise bis zur Europameisterschaft katapultieren könnte. Im nächsten Jahr wird diese in Deutschland, genauer gesagt in Luhmühlen, ausgetragen. Und das deutsche Team hat dort mehr Startplätze zur Verfügung, was Knorr dann durchaus in die Karten spielt. „Die Europameisterschaften nächstes Jahr sind mein Ziel. Wenn diese Saison alles klappt, dann glaube ich auch, dass ich wirklich eine gute Chance habe“, verkündet die Vielseitigkeitsreiterin selbstbewusst.