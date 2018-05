Die Hasberger Spieler spielen lassen ihr Trainerduo Andreas Lersch (Basecap) und Tim Müller hochleben. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. „Der T – U – S, der TuS, der TuS ist wieder da“, sangen die Hasberger noch lange nach dem Abpfiff. Exakt um 15.55 Uhr am vergangenen Sonntagnachmittag ist der TuS Hasbergen nach fünf Jahren Abstinenz wieder in die Fußball-Kreisliga zurückgekehrt. Das wurde standesgemäß mit Sekt- und Bierduschen gefeiert; die Trainer Andreas Lersch und Tim Müller wurden von ihren Schützlingen mit vereinten Kräften in die Luft geworfen. Auch wenn der 2:0 (2:0)-Erfolg über den VfL Wildeshausen II aufgrund der Chancen der Gäste etwas glücklich war, konnten die etwa 80 Zuschauer eine reife Leistung der Hasberger beobachten.

Besonders beachtlich: Der Spitzenreiter schaffte dieses Kunststück bereits sieben Spiele vor dem Saisonfinale. „Wir wären auch schon durch, wenn es nur zwei Aufsteiger geben würde“, war Tim Müller mächtig stolz auf das Team. Grundlage war erneut die Defensive – von den 22 Siegen wurde ein Dutzend zu Null eingefahren. Dass das auch gegen den VfL klappte, lag jedoch auch am fehlenden Schussglück der Gäste. „Wir machen das Spiel, Hasbergen die Tore“, resümierte VfL-Coach Dirk Lenkeit. Insgesamt war das Chancenverhältnis ausgeglichen, bei den Gästen machte sich jedoch das Fehlen von Toptorjäger Henning Nitzsche (30 Treffer) bemerkbar.

Hasbergen eiskalt vor dem Tor

Wildeshausen II liefert sich mit dem TV Falkenburg ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den dritten Aufstiegsplatz, den es hinter dem wahrscheinlichen Vizemeister Rot-Weiß Hürriyet ziemlich sicher geben wird. Eventuell steigt am finalen Spieltag im direkten Duell ein echtes Endspiel um das letzte verbliebene Kreisligaticket. Dafür braucht Wildeshausen II jedoch mehr Zielwasser und muss individuelle Fehler vermeiden. Nachdem Shahuaz Amir Juki bereits nach fünf Minuten das 1:0 für den VfL verpasst hatte, erlief auf der Gegenseite Nico Gawlista einen ungenauen Rückpass zu Torwart Maik Backhus und vollendete zum 1:0 für den TuS (7.). Amir Juki fand mit einem gut getretenen Freistoß in Lennart Bonk seinen Meister (10.).

Dann wurde es unübersichtlich: Zunächst gab es Getümmel im Wildeshauser Strafraum mit mehreren abgeblockten Bällen (14.), eine Viertelstunde später bevölkerte ein Dutzend Spieler den Hasberger Sechzehner. Dabei kam ein Angreifer zu Fall, Schiedsrichter Sascha Rustler entschied auf Strafstoß. Kapitän Florian Düser übernahm die Verantwortung und hämmerte den Ball an die Latte (29.). „Wir waren heute einfach effektiver“, merkte Müller zu Recht an. Ein weiterer Beleg dafür war das 2:0 in der 45. Minute: Sebastian Kowalski knallte einen Freistoß an den Querbalken, die Verteidiger reagierten nicht, dafür drückte Imdat Celik den Ball über die Linie. Dass es mit dem 2:0 in die Kabinen ging, lag auch daran, dass Nico Krumdiek und Amir Juki in der Nachspielzeit den Anschlusstreffer verpassten.

Mit der Führung im Rücken spielte der TuS die zweite Hälfte souverän runter. Gefährlich wurde es bei einem Kopfball von Marcos Cavalcante-Monteiro aus knapp zwei Metern Entfernung, der am leeren Kasten vorbei segelte (74.). Vier Minuten später bediente Jonas Müller Cedric Pascual Fernandez, dessen Schuss Backhus parierte. Den Abpraller knallte Müller an die Lattenunterkante (78.). Einen Vorwurf kann man den Gästen nicht machen, sie kämpften bis zum Schluss. Lenkeit schränkte zwar ein: "Für einen Meister war das keine grandiose Leistung.“ Doch es fiel wieder auf, wie clever der TuS ist und welche Qualität er auf der Bank sitzen hat.

Darauf wird das Trainer-Duo Lersch/Müller auch diesen Dienstag bauen müssen. Bis dahin sollten die Aufstiegsfeierlichkeiten beendet sein, denn bei Rot-Weiß Hürriyet geht es darum, auf Meisterkurs zu bleiben.