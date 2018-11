Frank Radzanowski trainiert die A-Junioren des VfL Stenum und formte aus ihnen den Favoriten auf den Aufstieg. (INGO MÖLLERS)

Frank Radzanowksi: Wir haben einen richtigen Lauf, die Jungs trainieren gut, die Beteiligung ist hoch. Momentan wüsste ich auch nicht, wie man uns schlagen soll. In zwei Wochen spielen wir aber gegen GVO Oldenburg (Der Tabellenzweite gewann neun seiner zehn Spiele, Anmerkung der Redaktion). Das ist ein Schlüsselspiel. Sollten wir das gewinnen, haben wir vier Punkte Vorsprung. Wir wollen möglichst alle Spiele bis zur Winterpause durchbringen, da man nie weiß, wie man aus der Winterpause herauskommt. Aktuell passt alles. Aber Verletzungen können natürlich immer passieren. Wenn alle gesund bleiben, habe ich ein gutes Gefühl. Wir haben einen 18-Mann-Kader und bisher kaum Verletzungen, wenn einer angeschlagen ist, bleibt er direkt draußen. Von der Breite her ist kein Verein im Bezirk so stark wie wir. Fast jede Position kann ohne Qualitätsverluste nachbesetzt werden. Das habe ich noch nie so erlebt. Nach dem Sieg gegen den Landesligisten VfL Oldenburg im Pokal treten wir mit sehr viel Selbstbewusstsein auf. Die Jungs spielen nicht überheblich, sie sind sehr konzentriert, da ziehe ich meinen Hut. Das ist beeindruckend.

GVO hat einen sehr ausgeglichenen Kader, keine besonderen Einzelspieler, aber ein gutes Kollektiv. Emstek hat aktuell Verletzungssorgen, aber die kommen wieder. Der TuS Heidkrug schlägt sich noch unter Wert, gegen die haben wir unser einziges Unentschieden bekommen. TV Jahn wird stärker, die haben sich gut entwickelt. Die Leistungsunterschiede zu den unteren Teams in der Liga sind schon groß, auch wenn man keine Mannschaft unterschätzen darf.

Wir stehen insgesamt defensiv gut und haben dazu noch Nils Meinken aus Hude bekommen. Er bringt viel Spielruhe mit, zusammen mit Mike Oliver Hartwig in der Innenverteidigung stehen wir sehr stabil. Meinken ist gerade für die Spieleröffnung sehr wichtig, spielt gute Pässe.

Im Sturm sind wir sehr gut aufgestellt. Auch Mick Günther als dritter Stürmer macht seine Buden, wenn er eingewechselt wird, traf bereits sechsmal. In Emstek hatten wir fünf verschiedene Torschützen, da sieht man wieder die Breite im Kader. Jeder traut sich Abschlüsse zu, gönnt den anderen die Tore aber auch.

Da finde ich natürlich immer noch eine Sache. Man muss immer Passspielübungen machen, die Kondition muss top sein, sonst lässt die Konzentration nach. Wir ziehen da unser Training durch, da meckert oder meutert auch keiner. Ich werde Fußball nicht neu erfinden, aber immer neue Teile einbringen.

Wer da spielt, entscheidet natürlich letztendlich Herrentrainer Thomas Baake. Tom Geerken hat dort schon gespielt und hat die Qualität. Silas-Bent Dohrmann führt unsere Mannschaft sensationell und hat auch zwei Spiele über 90 Minuten bei den Herren gemacht. Auch Fynn Brenneiser hat dort schon gespielt. Wir haben neun A-Jugendliche im höheren Jahrgang, da werden sich die Herrentrainer die Finger nach lecken. Niklas Reckler über außen hat eine tolle Entwicklung genommen, Hartwig in der Innenverteidigung auch. Aber man muss auch immer beachten, dass sich Spieler verschieden entwickeln, manche tun das erst später. Thomas Baake sieht viele Heimspiele von uns, hat ein Auge auf die Jungs. Das puscht sie natürlich nochmal. Die Zusammenarbeit mit der ersten Herren ist gut, ebenso wie mit der zweiten A-Jugend und den B-Junioren.

Auf jeden Fall. Von meinen sechs Verteidigern sind vier aus dem jüngeren Jahrgang. Die B-Jugend ist Tabellenführer in der Bezirksliga und hat einen sehr guten Angriff. Landesligapotenzial haben wir ohne Frage. Ob der Verein das dann machen will, müssen wir schauen. So lange wir keinen Kunstrasen haben, können wir im Winter nur in die Halle gehen. Aber es wird sich ja bald entscheiden, ob wir einen Kunstrasenplatz in Stenum bekommen. Andere Landesligisten können durchtrainieren, das ist schon ein riesen Wettbewerbsvorteil.

Zur Person

Frank Radzanowski (52)

ist seit zwölf Jahren mit kurzen Unterbrechungen Jugendtrainer beim VfL Stenum. Von der aktuellen Mannschaft betreut er einige Spieler seit fünf Jahren. Derzeit führt Stenum die Tabelle der Bezirksliga der A-Junioren an.