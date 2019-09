Die Volleyballer des VfL Wildeshausen um Leon Gravel starten mit einem Heimspieltag in die neue Saison. (INGO MÖLLERS)

Für die Volleyballer des VfL Wildeshausen beginnt an diesem Sonnabend die zweite Oberliga-Saison. Das Team von Trainer Frank Gravel war in der vergangenen Spielzeit lange oben dabei und belegte am Ende einen hervorragenden fünften Rang.

Verletzungsbedingte Ausfälle wichtiger Spieler in der Rückrunde verhinderten aufgrund des knapp besetzten Kaders eine noch bessere Platzierung. Für die kommende Saison steht zumindest ein Zugang zur Verfügung. Mit Conny Kramer kehrt nach seinem Studium ein ehemaliger Spieler zurück, der den Mittelblock verstärken wird und damit eine echte Alternative für Spielertrainer Gravel darstellt. Durch die neu zusammengestellte Oberliga 1 werden die Huntestädter deutlich kürzere Auswärtsreisen haben. Die Derbys gegen die VG Delmenhorst-Stenum und Regionalliga-Absteiger DJK Füchtel Vechta werden dabei die Highlights der Saison sein.

In der Vorbereitung stand auch der Regionalpokal in Buxtehude auf dem Programm. Nach einer Lehrstunde gegen Drittligist SVG Lüneburg II bezwang der VfL den Gastgeber TSV Buxtehude/Altkloster mit 2:0. Im ersten Satz brachten die Gravel-Mannen den Gegner mit guten Aufschlägen in der Annahme ins Wanken und erarbeiteten sich somit schnell einen Vorsprung. Diesen ließ sich das Team nicht mehr nehmen und gewann den Satz deutlich. Im zweiten Durchgang leistete Buxtehude mehr Gegenwehr, der Satz blieb lange umkämpft. Erst in der Endphase gelang es dem Wildeshauser Block, die gegnerischen Angriffe auszubremsen und den Achtungserfolg gegen den Regionalligisten perfekt zu machen. Im dritten Spiel gegen den Ligarivalen TV Baden II entwickelte sich schnell eine enge Partie, in der am Ende die Zweitliga-Reserve aus Baden das bessere Ende für sich hatte.

Ein weiteres Vorbereitungsturnier wurde am vergangenen Wochenende in Oldenburg gespielt, wo der letzte Feinschliff erfolgen sollte. Hier schnitt das Team mit einem fünften Platz nicht so gut ab wie gewünscht. Am ersten Tag setzte es gegen Oberligisten ausnahmslos knappe Niederlagen, lediglich ein 2:1-Sieg gegen Verbandsligist Bremen 1860 II wurde verbucht. Am zweiten Tag trat das Team dann im Kampf um die Plätze fünf bis acht an, landete 2:0-Siege gegen den Oldenburger TB II sowie erneut Bremen 1860 II und beendete damit das Turnier auf dem fünften Platz.

„Mit der gezeigten Leistung wissen wir, dass wir in der Saison mithalten können, es fehlt noch Konstanz, um die Spiele zu gewinnen. Dies gilt es in dieser Woche im Training zu erarbeiten“, weiß Frank Gravel um die Bedeutung der finalen Trainingseinheiten. Als Saisonziel hat Gravel auch erst mal nur den direkten Klassenerhalt ausgerufen. „Wir sind gewarnt, nach der verletzungsbedingten schwachen Rückrunde der letzten Saison unsere Ziele zu hoch zu stecken“, sagt der Trainer und ergänzt: „Wir wollen uns in der Oberliga etablieren.“

An diesem Sonnabend erwartet der VfL mit Regionalliga-Absteiger Bremen 1860 und dem letztjährigen Vizemeister TV Baden II zwei schwere Brocken in eigener Halle. Da einige wichtige Spieler noch angeschlagen sind, ist es schwierig, eine Prognose für den Ausgang des ersten Spieltags zu wagen. Die ersten Punkte sollen trotzdem verbucht werden, um zum Auftakt direkt Selbstvertrauen für die weitere Saison zu tanken.

Weitere Informationen

VfL Wildeshausen

Zugänge: Conrad Florian Kramer (Rückkehrer)

Abgänge: Christoph Albers (TSV Buxtehude/Altkloster)

Restkader: Marco Backhus, Maik Backhus, Frederik Bartelt, Leon Gravel, Paul Schütte, Fabian Muhle, Torben Dannemann, Helge Mildes, Linh Nguyen

Trainer: Frank Gravel KLV