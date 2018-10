Thomas Mauczik vom VfL Wildeshausen bestreitet fast dreimal so viele Spiele pro Jahr, wie dieses Tage hat. (INGO MÖLLERS)

Wildeshausen. 18 Ligaspiele, das ein oder andere Pokalspiel, vielleicht mal ein Turnier – die meisten Tischtennisspieler kommen in zwölf Monaten auf vielleicht 50 bis 60 offizielle Einzelbegegnungen, die auf der Internetplattform mytischtennis.de erfasst und für die Berechnung der Ranglistenwerte herangezogen werden. Anders sieht es bei Thomas Mauczik aus: Lässt man sich die Spiele des Wildeshausers in den zurückliegenden zwölf Monaten anzeigen, so erscheint eine Liste von insgesamt 903 Einzeln, seit Anfang Juli 2017 sind es sogar 1100 Partien. Damit dürfte Mauczik wohl der fleißigste Vielspieler – zumindest in Niedersachsen – sein.

Zu den Ligaspielen und Turnieren kommen für den 55-Jährigen auch noch meist ein wöchentlicher Trainingsabend, Einsätze als Verbandsschiedsrichter sowie als Jugendtrainer beim VfL Wildeshausen, sodass er mindestens drei- bis viermal pro Woche in Sachen Tischtennis unterwegs ist. „Mit Familie zu Hause würde das wohl nicht funktionieren“, meint der Junggeselle, der als Technischer Zeichner arbeitet. „In den letzten zehn Jahren bin ich zweimal mehr als 140 Kilometer weit umgezogen. Da brechen natürlich auch Freundes- und Bekanntenkreise schnell weg. Mittlerweile hat sich dann eben über den Tischtennissport ein neuer Bekanntenkreis entwickelt, den man dann über gemeinsame Turniere pflegen kann“, erklärt er, warum er so viel Zeit am grünen Tisch verbringt.

Eine Vorliebe für Race-Turniere

Überdurchschnittlich viel hat Mauczik schon immer gespielt, bis zum vergangenen Sommer aber doch nicht deutlich mehr als viele andere Akteure, die regelmäßig zu Turnieren fahren. Dann allerdings ist er intensiv in die TTVN-Race-Turniere eingestiegen. Das ist eine Turnierserie, die der niedersächsische Tischtennisverband im vergangenen Jahr nach dem Vorbild anderer Bundesländer eingeführt hat. Bei den Race-Turnieren starten jeweils zehn bis 16 Spieler im sogenannten „Schweizer System“, das erlaubt, dass jeder Spieler innerhalb von drei Stunden sechs Partien bestreitet. „Die Turnierform finde ich super: keine langen Spielpausen, viele verschiedene Gegner mit unterschiedlichen Spielsystemen. Das ist auch gutes Training. Natürlich lernt man nicht unbedingt Neues, aber man wird im Wettbewerb konstanter und auch konditionell habe ich mich verbessert“, erklärt Mauczik, der gerne sogar zwei Races hintereinander an einem Tag spielt. Letztlich sei eine Fahrt zu einem Race-Turnier ja auch kein größerer Aufwand als ein Auswärtsspiel, meint der Wildeshauser Bezirksklassenspieler und ergänzt: „In der Liga kennt man nach ein paar Jahren fast alle Gegner, da bringen die Turniere noch mal neue Reize.“

Mit insgesamt 129 Turnieren im Jahr 2018 liegt er in der Teilnahme-Wertung der Serie unangefochten auf Rang eins und wird sich somit auch für das große Finalturnier am 24. November in Hannover qualifizieren. Eine bestimmte Marke an gespielten Turnieren oder Einzeln hat sich Mauczik nicht zum Ziel gesetzt. „Erster in der Teilnahmerangliste zu bleiben, wäre aber schon schön. Auch der Moment, als ich mal auf 1000 Spiele innerhalb der letzten zwölf Monate gekommen war, war schon nett“, meint der 55-Jährige. Die meisten Turniere besucht er im Umkreis von etwas mehr als 100 Kilometern, nur zweimal war er bisher auch in Braunschweig zu Gast. „Um zu sehen, wie die Organisation woanders läuft“, erklärt Mauczik. Für gut befundene Ideen werden dann auch mal bei den eigenen Race-Turnieren umgesetzt, die er regelmäßig in Wildeshausen organisiert.

Bis Ende Juni nächsten Jahres möchte Mauczik weiterhin so häufig spielen. „Aber wenn dann die alten Zelluloid-Bälle verboten werden und nur noch mit Plastikbällen gespielt werden darf, muss ich sogar über eine komplette Tischtennis-Pause nachdenken“, erklärt der Noppen-Block-Spieler, „mein Spielsystem funktioniert mit den meisten Plastikbällen überhaupt nicht und macht dann auch keinen Spaß mehr.“ In Wildeshausen kann Mauczik als Organisator noch mit Zelluloidbällen spielen lassen. Wie auch am vergangenen Sonntag: Dort holte er selber 3:6 Siege, musste aber Mitte des zweiten Turniers wegen Schulterschmerzen aufgeben. Acht Race-Turniere und ein Kreispokal-Spiel innerhalb von vier Tagen forderten dann doch auch vom Vielspieler Mauczik ihren Tribut.