Der SV Baris Delmenhorst (graue Trikots) hat bislang fünf Spiele absolviert, der Stadtrivale SV Tur Abdin stand viermal auf dem Platz. (Ingo Möllers)

Es war im Sommer des vergangenen Jahres. Damals mussten Entscheidungen getroffen werden – und zwar keine einfachen. Es gab verschiedene Meinungen, aber letztlich galt es, einen Konsens zu finden. Und das gelang den Verantwortlichen des Fußballbezirks Weser-Ems gemeinsam mit den beteiligten Vereinen. So wurde etwa die Bezirksliga 2 nach regionalen Gesichtspunkten in zwei Staffeln geteilt. Durch die kleineren Gruppen erhoffte man sich, im Fall einer oder mehrerer Unterbrechungen aufgrund der Corona-Pandemie möglichst viel Spielraum zu haben, um die Saison sportlich zu Ende zu bringen. Diese Herangehensweise könnte sich nun bezahlt machen.

Mit den Lockerungen für den Sport, die bei der Bund-Länder-Konferenz in der vergangenen Woche beschlossen wurden, haben die Hoffnungen auf eine Fortsetzung der seit Monaten unterbrochenen Spielzeit neue Nahrung erhalten. Zwar haben die Mannschaften in der Bezirksliga im Spätsommer und Herbst 2020 erst wenige Partien bestritten, aber ab April gäbe es nicht zuletzt aufgrund der möglichen Saisonverlängerung bis zum 21. Juli noch ordentlich Zeit, um die weiteren Begegnungen zu absolvieren.

Die Staffel B, der die Teams aus Delmenhorst und dem Landkreis Oldenburg angehören, besteht aus neun Mannschaften. Insgesamt ergeben sich somit bei Austragung einer Hin- und Rückrunde 16 Partien für jeden Klub. Viele haben bislang vier Spiele bestritten, der SV Baris Delmenhorst stand sogar schon fünfmal auf dem Platz. Der FC Hude und die Reserve des SV Atlas Delmenhorst haben derweil erst zwei Partien hinter sich, doch selbst für sie erscheint das Programm von 14 ausstehenden Begegnungen innerhalb von maximal drei Monaten realistisch. Klar ist jedoch natürlich, dass alles vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie abhängt. Zunächst einmal müsste Mannschaftstraining ab dem 22. März tatsächlich wieder erlaubt sein. Das ginge bei einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 in jedem Fall, bei einem Wert zwischen 50 und 100 nur mit tagesaktuellem Schnell- oder Selbsttest.

Videokonferenz am 26. März

Wenn etwas später sogar ein Spielbetrieb möglich ist, strebt Frank Schulte an, die Saison nicht bis in den Juli verlängern zu müssen. „Wir hoffen, dass wir Mitte April wieder starten können und die geplanten Spiele bis zum 30. Juni durchbekommen“, sagt der Staffelleiter der Bezirksligen 1 und 2. Zum weiteren Vorgehen soll es am 26. März eine Videokonferenz mit den Vereinen geben.

Ausschließen will Frank Schulte die Option der Saisonverlängerung allerdings nicht, „weil wir immer davon ausgehen müssen, dass es eventuell dazu kommt, dass es hier und da mal einen Ausfall wegen Corona gibt“, erklärt er. „Aus dem Grund ist es gut, dass man Platz und Zeit hat, um die Saison durchzubekommen. Unser Ziel ist es, auf dem Platz eine Entscheidung zu finden. Das ist wieder im Bereich des Möglichen, aber natürlich eine Kraftanstrengung“, betont Schulte. Laut ihm könnte es eventuell auch mal den einen oder anderen Doppelspieltag geben. Diese Dinge wolle er aber am 26. März in Ruhe mit den Vereinsvertretern besprechen.

Genau wie die Bezirksliga 2 wurde auch die Landesliga Weser-Ems vor der Saison in zwei Staffeln geteilt. In beiden Gruppen sollen eine Hin- und Rückrunde absolviert werden. Ursprünglich waren auch noch eine Auf- und Abstiegsrunde geplant, diese wurden aber bereits gestrichen. In Staffel 1, die neun Teams umfasst, mischt der VfL Wildeshausen mit. Insgesamt stehen für jede Mannschaft somit 16 Spiele auf dem Programm, von denen sie bisher unterschiedlich viele hinter sich haben. Die Krandelkicker waren bereits sechsmal und damit gemeinsam mit TuRa Westrhauderfehn sowie dem VfL Germania Leer am häufigsten im Einsatz. Der SV Bevern hingegen stand erst ein einziges Mal auf dem Rasen, der SV Hansa Friesoythe zweimal.

Die Ausgangslagen sind also ziemlich verschieden. Da stellt sich die Frage, wie man mit dieser Problematik am besten umgeht. „Man hat schon so einige Vorstellungen“, sagt Staffelleiter Stefan Brinker, der zugleich Vorsitzender des Bezirksspielausschusses ist. In der Woche nach der nächsten Bund-Länder-Konferenz am 22. März wolle man die Vereine virtuell zusammenholen „und noch mal durchsprechen, was möglich ist“. Inwiefern die Saisonverlängerung bis zum 21. Juli benötigt werden könnte, müsse man sehen.

Stefan Brinker verweist unter anderem darauf, dass der SV Bevern eben erst ein Spiel absolviert hat. „Man muss gucken, wie man da durchkommt. Es ist alles noch im Planungsbereich. Die Schwierigkeit besteht darin, dass die Inzidenzzahlen in vereinzelten Kreisen extrem hoch sind“, erläutert der Staffelleiter. Hier müsse man abwarten, inwieweit ein geregelter Spielbetrieb überhaupt vonstattengehen kann.

Wenn die Saison regulär beendet werden kann, sieht der Plan sowohl für die Bezirks- als auch für die Landesliga vor, dass die beiden Sieger der jeweiligen Staffeln gegeneinander um den Aufstieg spielen. In der Bezirksliga müssten wahrscheinlich die zwei Letztplatzierten beider Gruppen den Gang nach unten antreten, also insgesamt vier Teams. Mehr werden es laut Frank Schulte auf keinen Fall. Die Regelung für den Landesliga-Abstieg ist noch nicht abschließend geklärt. „Das letzte Wort ist da noch nicht gesprochen“, sagt Stefan Brinker.