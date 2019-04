Tammo Elsen (Mitte) erzielte kurz vor Schluss das entscheidende 3:2 für den TV Jahn Delmenhorst im Derby gegen den TuS Heidkrug. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. „Wir haben schon ewig kein Derby mehr gewonnen“, jubelte TV Jahn Delmenhorsts Trainer René Rohaczynski. Soeben hatten seine A-Junioren die Schlussoffensive des TuS Heidkrug überstanden und einen 3:2 (2:0)-Erfolg in der Fußball-Bezirksliga über den Stadtrivalen eingefahren. Derby-Held war Linksverteidiger Tammo Elson, der nicht nur das 2:0 erzielt hatte, sondern auch kurz vor Schluss die Heidkruger Aufholjagd mit dem Siegtor zunichtemachte. Damit rücken die Violetten dem TuS in der Tabelle auf die Pelle. Der Dritte aus Heidkrug liegt nur noch einen Punkt vor dem Tabellenfünften TV Jahn.

Der Heimsieg war insofern verdient, weil die Gastgeber mit dem fast irregulären Platz viel besser zurechtkamen. Der Flutlichtplatz am Blücherweg glich einer Buckelpiste, ein präzises Passspiel war kaum möglich. „Es war von vornherein klar, dass man hier keinen Fußball spielen kann. Wir haben es aber in der ersten Halbzeit trotzdem versucht“, versuchte sich Heidkrugs Coach Andreas Pietsch in Sarkasmus. Rohaczynski bestätigte: „Einige Tore fielen nach Platzfehlern, das passiert auf dem Platz.“ Damit meinte er auch das Siegtor von Elson, das Heidkrugs Torwart Florian Ahrens in der 89. Minute durch die Handschuhe geflutscht war.

Nahezu unbespielbarer Boden

Die Abtastphase dauerte vor gut 100 Besuchern deutlich über 20 Minuten. Aber schon hier wurde deutlich, dass die Violetten immer wieder versuchten, ihren Kapitän Aaron Dixon in der Sturmspitze mit Steilpässen zu füttern. In der 16. Minute klappte das noch nicht, weil Torwart Ahrens gut mitspielte. Genau dieses Mitspielen verweigerte er in Minute 25, als zuvor schon zwei Verteidiger unter einem langen Pass von Wahe Zagaryan hindurchgesprungen waren. So stand Dixon frei vor dem Kasten und erzielte das 1:0. Heidkrug hatte nur eine Möglichkeit durch Malcolm Jumpertz, der nach einem Eckball etwas zu hoch zielte. Chancen gab es auf dem schwierigen Geläuf nur nach Standards, so fiel dann auch das 2:0. Bei einem Eckball von Enrico Köhler schien Heidkrugs Deckung wie festgewachsen, Elson lief vom Sechzehner durch und köpfte aus vier Metern unter die Latte (43.). „Die erste Halbzeit hat mir sehr gefallen, da haben wir nichts zugelassen“, lobte Rohaczynski.

Diese Analyse traf auch für die Anfangsviertelstunde der zweiten Halbzeit zu. Viel Kampf, hohe Laufbereitschaft auf beiden Seiten, doch keine Strafraumszenen. Bis Jahn zwei Minuten völlig abschaltete. In der 61. Minute ging die Ordnung erstmals verloren, Jumpertz bestrafte das mit präzisem Linksschuss aus 16 Metern zum 2:1. Und nur etwas mehr als eine Minute später fand das defensive Umschalten bei Jahn wieder nicht statt. Ole Stolle setzte Heidkrugs Besten, Elias Schröder, ein, der ebenfalls zentral vom Sechzehner das 2:2 erzielte (62.). Danach schien das 2:3 nur noch eine Frage der Zeit zu sein, weil sich die Violetten von den zwei Nackenschlägen minutenlang nicht erholen konnten. Klare Möglichkeiten gab es jedoch nicht, und Heidkrug nahm wieder den Fuß vom Gas. „Mit dem 2:2 hatten wir sie, doch dann haben wir wieder nachgelassen“, wunderte sich Pietsch.

Jahn-Regisseur Pascal Sroka übernahm jetzt wieder die Spielkontrolle, war immer anspielbar und verteilte die Bälle. Heidkrug hatte noch eine Kopfballchance durch Marcel Marquardt (86.) und es schien wieder auf ein 2:2 hinauszulaufen. Im Hinspiel im November hatte Jahn ebenfalls durch Dixon und Elson ein 2:0 vorgelegt und musste sich mit einem Remis zufrieden geben. Doch Elson hatte etwas dagegen und die Heidkruger halfen kräftig mit. Köhlers Freistoß aus Rechtsaußenposition rutschte an den zweiten Pfosten durch, wo Elson mit gütiger Unterstützung von Ahrens das 3:2 (89.) erzielte. Danach wurde es noch ein bisschen hektisch, schon zuvor fühlten sich die Gäste von Schiedsrichter Lennard Dasenbrock benachteiligt. Doch insgesamt war es ein faires Derby und Pietsch gestand: „Jahn hat zwar kein herausgespieltes Tor erzielt, im Endeffekt war ihr Sieg aber verdient.“