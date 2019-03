Im Hinspiel entschied Jessica Galle (rot) die Partie mit ihrem Treffer für die HSG Hude/Falkenburg, im Rückspiel fehlt sie aller Voraussicht nach gegen die Neerstedterinnen um Johanna Stuffel (links) und Wiebke Kieler. (INGO MÖLLERS)

Hude. Nur zwei Plätze trennen die HSG Hude/Falkenburg und den TV Neerstedt in der Handball-Oberliga der Frauen. Und doch sind es in diesem Fall Welten. Denn die Huderinnen haben doppelt so viele Siege auf dem Konto, insgesamt verbuchte die Truppe des Trainerduos Dean Schmidt/Birgit Deeben bisher 24 Punkte. Der Aufsteiger aus Neerstedt hat bislang 13 Zähler gesammelt und holte noch keinen Sieg gegen ein vor ihm platziertes Team. Regelmäßig gibt es sogar derbe Pleiten. Doch nicht so beim Derby in der Hinrunde, im ersten Duell der Geschichte zwischen diesen beiden Mannschaften. Hier setzte sich die HSG denkbar knapp mit 22:21 durch. „Wir haben da echt gut gespielt, hätten gewinnen können. Das hat Mut gegeben. Wir haben gesehen, dass wir mithalten können“, sagt TVN-Coach Maik Haverkamp. Im Rückspiel am Sonntag, 16.30 Uhr, Halle am Huder Bach, will der TVN daher Punkte mitnehmen.

Die Favoritenrolle schiebt Haverkamp dennoch dem Gastgeber zu. „Sie spielen zu Hause und haben trotz Verletzungssorgen noch viele sehr gute Spielerinnen“, sagt er. Sein Gegenüber Dean Schmidt sieht das nicht so. Er betont, dass ihm unter anderem Jessica Galle – die im Hinspiel fünfmal traf, unter anderem zum 22:21 – sowie Saskia Saß und voraussichtlich auch Katharina Stuffel fehlen, die allesamt im Hinspiel beim Anpfiff auf dem Parkett standen. „Man kann das Hin- und Rückspiel nicht vergleichen, aus der ersten Sechs ist bei uns nur eine Spielerin übrig. Es wird eine besondere Herausforderung, einen Favoriten sehe ich nicht“, meint er. Bei den Huderinnen müssen es derzeit die jungen Spielerinnen richten. „Wir sind froh, dass wir sie haben. Eine Sarah Seidel reißt 15 Spiele in drei Wochen ab. Natürlich geht sie dann irgendwann am Stock“, meint Schmidt. Zudem unterliegen die Nachwuchsspielerinnen naturgemäß Schwankungen.

Erfahrung im Hinspiel entscheidend

Beide Trainer erwarten eine besondere Atmosphäre. „Das Derby ist natürlich eine besondere Geschichte. Dazu haben wir am Sonntag einen Familientag mit Aktionen, also ist die Halle voll. Hoffentlich bringt auch Neerstedt viele Leute mit“, blickt Schmidt voraus. Der Rahmen für eine schöne Partie sei somit gegeben. „Wir wollen natürlich gewinnen. Wenn es eng wird, kommt es darauf an, wer seine Nerven besser im Griff hat und wer noch ein paar Prozentpunkte draufpacken kann. Das Derby hat da besonderen Charakter“, sagt Schmidt.

Tabellarisch stehen beide Teams nicht unter Druck. Die Huderinnen können zwar noch ein paar Plätze nach oben klettern, doch die Spitze ist weit enteilt. Die Grün-Weißen haben durch ihre Erfolge gegen die direkte Konkurrenz den Klassenerhalt vor Augen. Im Derby geht es daher vor allem ums Prestige. Da die meisten Beobachter einen Sieg der Heim-Sieben erwarten, lastet der Druck eher auf dieser. Im Hinspiel lähmte die Erwartung die Huderinnen eher.

Die Neerstedterinnen führten zur Halbzeit mit 12:7 und lagen lange vorne. Sie kämpften bis zum Ende, um zumindest ein Unentschieden mitzunehmen. Der Sieben versagten in der Schlussphase jedoch die Nerven. Beim Stand von 21:21 verwarfen sowohl Agnieszka Blacha als auch Kirsten Kurok einen Siebenmeter, nur einen Treffer erzielten die Grün-Weißen in den letzten zehn Minuten. „Unsere Taktik ist sehr gut aufgegangen. Aber Hude war mit voller Kapelle da und hat in der zweiten Hälfte umgestellt. Unsere Mannschaft ist da noch nicht so weit, darauf direkt zu reagieren“, erinnert sich Haverkamp. Der TVN verfügt nicht über einen breiten Kader, im Hinspiel spielten die Akteurinnen quasi durch.

TVN-Kapitänin Agnieszka Blacha freut sich auf das Derby, wie sie kürzlich im Interview mit unserer Zeitung verriet. „Gegen Hude ist die Motivation natürlich besonders hoch. Die haben schon eine große Klappe“, sagte sie lachend. Vertreterinnen beider Teams kennen sich gut, spielen im Sommer gemeinsam Beachhandball bei den Sandmöpsen. „In der Partie gegen Hude hat man gesehen, dass unser Kader dünn besetzt ist. Die Qualität der Spielerinnen war da, um zu gewinnen, aber Hude ist breiter besetzt“, berichtete Blacha. Im Rückspiel ist der Vorteil kleiner, da bei der HSG mehrere Spielerinnen fehlen.