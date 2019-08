In der vergangenen Saison behielten Maximilian Seidel und der VfL Wildeshausen zweimal die Oberhand gegen den FC Hude. (FOTOS: INGO MÖLLERS)

Delmenhorst/Hude. In der zweiten Runde des Bezirkspokals kommt es zu zwei Fußball-Derbys. Das liegt daran, dass in den ersten Runden die Gegner quasi zugeordnet werden, damit die Teams möglichst kurze Anreisen haben. Und so empfängt der Bezirksligist FC Hude, der in der ersten Runde mit 3:2 gegen den Ligarivalen SV Baris Delmenhorst siegte, den VfL Wildeshausen, der den TSV Ganderkesee mit 8:0 bezwang. Zudem empfängt der TuS Heidkrug (Freilos) den SV Tur Abdin Delmenhorst (5:4 nach Elfmetern gegen den VfL Stenum) zum Delmenhorster Bezirksligaderby. Die Begegnungen im Huder Waldstadion und am Bürgerkampweg in Delmenhorst werden jeweils um 19 Uhr angepfiffen. Sollte es nach 90 Minuten unentschieden stehen, folgt direkt das Elfmeterschießen.

Die Huder gehen gegen den klassenhöheren VfL als Außenseiter in die Partie. „Unser Ziel es aber schon weiterzukommen. Definitiv. Aber das wird nicht leicht“, meint Trainer Lars Möhlenbrock. In der zurückliegenden Spielzeit setzte sich Wildeshausen zweimal gegen Hude durch. „Wir haben da jeweils sehr unterschiedlich gespielt und wissen schon mal, was nicht funktioniert. Jetzt probieren wir wieder was Neues“, sagt Möhlenbrock. Er hofft darauf, dass seine Mannen einen Sahnetag erwischen und Wildeshausen eben nicht. „Sie sind im Vergleich zum letzten Jahr noch stärker, haben mit ihren Neuzugängen noch mal richtig Qualität dazubekommen, beispielsweise mit David Lohmann im Tor“, meint der Hude-Trainer. Zudem betont er die Stärken des Gegners, bezeichnet das Umschaltspiel und die Standards als „brutal“. Grundsätzlich haben die Huder in dieser Pokalsaison einen anderen Ansatz gewählt: „Letztes Mal haben wir das als reine Testspiele gesehen. Dieses Mal gehen wir so rein, dass wir den Pokal gewinnen wollen – wenn’s nicht klappt, ist aber auch nicht so schlimm“, sagt Möhlenbrock.

Auch der VfL misst dem Pokal in dieser Saison eine höhere Priorität bei, dennoch wird Trainer Marcel Bragula wohl einige Wechsel in der Startelf im Vergleich zum Landesligaauftakt am vergangenen Sonntag vornehmen. Grund dafür ist, dass die Wildeshauser nicht nur an diesem, sondern auch am kommenden Mittwoch (in der Liga gegen den VfL Oythe) spielen. „Bei vier Spielen in 14 Tagen muss man schon etwas rotieren. Da muss man genau hinschauen. Beispielsweise ist Sascha Görke ein Kandidat, der nicht unbedingt alle vier Spiele machen muss“, meint Bragula, der mehrere angeschlagene Spieler nach der Partie am Sonntag beklagt. Robin Ramke fällt gegen Hude aus, Maximilian Seidel steht auf der Kippe, auch bei Alexander Dreher ist ein Einsatz noch unsicher, zudem weilt Lennart Feldhus im Urlaub. Bei den Hudern fehlen Ole Schöneboom und Nils Grimmig.

Bragula freut sich auf die Partie in Hude, er schätzt den Gegner. „Hude ist taktisch flexibel, das spricht auch für Lars. Ich kann mir vorstellen, dass die es dieses Mal anders probieren als letzte Saison. Da haben wir 2:0 und 3:0 gewonnen“, sagt Bragula. Die Favoritenrolle nehme sein Team an.

Zweites Duell in vier Tagen

Bereits am ersten Spieltag der Bezirksligasaison trafen der SV Tur Abdin und der TuS Heidkrug aufeinander. Die Aramäer setzten sich mit 3:0 durch, was allerdings auch an einem frühen, unberechtigten Platzverweis gegen den TuS lag. „Jetzt wollen wir auch beweisen, dass wir mit elf gegen elf gewinnen können“, blickt Abdins Sportlicher Leiter Isa Tezel voraus. Die Liga habe natürlich eine höhere Priorität, „aber wir gehen konzentriert in die Partie rein und wollen unbedingt eine Runde weiterkommen“. Gerade zu Saisonbeginn, wenn sich die Abläufe noch einschleifen müssen, seien mehr Pflichtspiele gut. „Es ist immer schön, gegen gute Gegner zu spielen. Und in der nächsten Runde wartet mit dem VfL Wildeshausen ja eventuell ein Landesligist. Gegen Hude wäre es aber auch ein schönes Spiel. Da hätten wir richtig Bock drauf, und unser Kader gibt das auch her“, meint der Sportliche Leiter.

Dass sich die beiden verbleibenden Delmenhorster Teams in dieser Runde gegenüberstehen, erhöht den Reiz. „Eine riesige Brisanz gibt es zwischen uns und Heidkrug aber nicht. Die Vereine können gut miteinander, dennoch ist es ein Stadtduell. Man kennt sich natürlich und es ist nicht so schön, wenn man da verliert“, sagt Tezel. Er lobt den Heidkruger Fußball. Sie spielen offensiv, können sich aber auch zurückziehen und auf Konter lauern. Das ist ein gute Mannschaft, ich denke, dass sie die Klasse hält“, sagt er.