Während Abdin-Spieler Can Blümel (blau) einen Elfmeter verschoss, markierte der Stenumer Julian Dienstmaier zwei Treffer. (Ingo Möllers)

Stenum. Was wäre passiert, wenn… – zweifelsohne sind solche Diskussionen völlig sinnlos, aber sie haben eben ihren festen Platz beim Fußball. Und so fragte sich auch Christian Kaya, was wohl passierte wäre, wenn das 2:0 seines SV Tur Abdin Delmenhorst beim Bezirksliga-Spiel gegen den VfL Stenum gezählt hätte. Tatsächlich lieferte er auch gleich die Antwort hinterher. „Damit wäre der Drops gelutscht gewesen“, meinte der Abdin-Coach. Und während er den Schiedsrichter nach Abpfiff nochmals zur Entscheidung befragte, feierte VfL-Trainer Thomas Baake mit seinen Mannen den 2:1 (0:1)-Heimsieg. Denn nach dem vermeintlich irregulären Tor drehten die Stenumer die Partie innerhalb von vier Minuten und verteidigten den Vorsprung bis zum Ende.

Nun ist Christian Kaya niemand, der für seine Ausraster an der Seitenlinie bekannt ist. Eigentlich ist genau das Gegenteil der Fall. In der 64. Minute konnte er allerdings kaum noch an sich halten. Wild gestikulierend rannte er an der Seitenlinie auf und ab, schrie in Richtung des Linienrichters: „Wie kann das Abseits sein?“ Eine durchaus berechtigte Frage. Abdin brachte den Ball vom rechten Flügel flach und recht scharf in den VfL-Strafraum. Johannes Artan rutschte am Spielgerät vorbei und rauschte dabei unbeabsichtigt mit Torhüter Thorben Riechers zusammen. Beim anschließenden Versuch zu klären, schossen sich die Stenumer mehrmals gegenseitig an, sodass Abdin aus dem Gewühl heraus den Ball über die Linie drückte und das vermeintliche 2:0 bejubelte – bis eben der Schiedsrichter auf Abseits entschied. Kaya: „Ich weiß wirklich nicht, warum das Tor abgepfiffen wurde. Stenum schießt sich dreimal selber an und dann ist es plötzlich Abseits. Was willst du dazu noch sagen?“

An dem nicht gegebenen Treffer hatte seine Elf sichtlich zu knabbern. Immerhin hatte sie gerade wieder etwas an Sicherheit zurückgewonnen, nachdem die Gastgeber zu Beginn der zweiten Hälfte wesentlich präsenter als im ersten Durchgang wirkten. „Wir wussten, dass das anfangs zu wenig war. Unsere Körpersprache war nicht gut. In der zweiten Hälfte haben aber aller mindestens zwei Schippen draufgelegt“, freute sich Baake über die Leistungssteigerung.

Abdin lässt zu viel liegen

Die ist allerdings auch zwingend vonnöten gewesen. Schließlich hinterließen die Stenumer in Hälfte eins einen eher durchwachsenen, fahrigen Eindruck: Die Abstände waren zu groß; das Zweikampfverhalten war lasch; die Rückwärtsbewegung ließ ebenfalls zu wünschen übrig. Gerade aus Letzterem schlug Abdin Profit. Aus der eigenen Hälfte zogen die Gäste einen blitzsauberen Konter auf. Während die Hälfte der VfL-Spieler langsam nach hinten trottete, war Abdin schon am gegnerischen Strafraum angekommen. Hier legte Artan auf den mitgeeilten Artjom Prieb quer, der zur frühen 1:0-Führung einschob (6.). Auch in der Folge erarbeitete sich die Kaya-Elf diverse Chancen, weil die Zuordnung bei Stenum teilweise überhaupt nicht stimmte. Kayas Plan mit Joseph Kaya als defensiven Abräumer und Can Blümel oder Dennis Thüroff als Ballverteiler ging dabei voll auf. Mit klugen Pässen sorgten sie immer wieder für Gefahr, doch der Torerfolg blieb aus.

Sicherlich tauchte Stenum in Durchgang eins ebenfalls vor dem gegnerischen Kasten auf, an der Führung der Gäste gab es dennoch nichts zu rütteln. Es benötigte eine deutliche Halbzeitansprache, und die hielt Baake offenbar auch. Plötzlich war seine Elf präsent, nahm die Zweikämpfe besser an und schnupperte schon nach wenigen Minuten am Ausgleich: Ein Kopfball von Julian Dienstmaier klatschte gegen die Latte (53.). „Wenn man den Jungs sagt, dass sie nicht genügend Einsatz zeigen, dann nehmen sie sich das auch richtig zu Herzen. Sie hatten auch nie einen Zweifel daran, dass sie die Partie nicht mehr drehen könnten“, berichtete Baake.

Nach der mehr als strittigen Abseitsentscheidung haderte Abdin mit sich und dem Schiedsrichter, die Elf von Thomas Baake schlug in dieser Phase eiskalt zu. Einen Schuss von Maximilian Klatte ließ Abdin-Torwart Jens Dekarksi nach vorne abprallen, Dienstmaier ergriff die Gelegenheit zum Ausgleich – 1:1 (71.). Der Treffer lag zu diesem Zeitpunkt in der Luft, Stenum hatte ihn sich verdient. Und der Gastgeber legte direkt nach: Dienstmaier legte sich einen Freistoß zurecht und brachte den Ball aus 23 Metern im Abdin-Gehäuse unter (75.). Innerhalb von wenigen Minuten hatte Stenum das Spiel somit auf den Kopf gestellt. „Ein Wahnsinnsspiel“, meinte Baake, „wir konnten einfach noch mal nachlegen. Und hatten in der Phase, wo Abdin das 2:0 machen kann, etwas Glück.“

Etwas Glück hatte seine Elf ebenfalls in der Schlussphase. Abdin löste jegliche taktische Grundordnung auf und versuchte alles, um wenigstens einen Punkt mitzunehmen. Nach einem Foul von Kristian Bruns an Manuel Celik entschied der Unparteiische zurecht auf Strafstoß. Der auffällige Can Blümel trat an und schoss gegen den Pfosten (83.). „Das passt dann auch irgendwie. Ein Remis wäre verdient gewesen, aber egal. Stenum hat gut gekämpft“, sagte Kaya.