Marcel Bragula fand deutliche Worte. „Das war einfach eine desolate Defensivleistung, die zu dem Ergebnis geführt hat“, monierte der Trainer des VfL Wildeshausen nach dem 1:4 (0:1) seines Teams beim TV Dinklage. Mit der Niederlage blieben die Krandelkicker im siebten Saisonspiel das zweite Mal ohne Punktgewinn und rangieren nun in der Landesliga mit elf Punkten auf Platz acht.

Im Vorhinein hatte Bragula noch ausdrücklich davor gewarnt, dass der Gegner über viele Akteure jenseits der 1,90 Meter verfüge und bei Standardsituationen besonders stark sei. Das kam bei seinen Schützlingen wohl nicht so richtig an – darauf lässt zumindest die Art und Weise der Gegentreffer schließen. Drei Tore kassierten die Wildeshauser nach ruhenden Bällen. Angesichts dessen fragte sich Bragula, warum er die Gegner überhaupt erst beobachte, wenn die Vorgaben dann nicht umgesetzt würden. „Das ist dieses Mal anscheinend rein- und wieder rausgegangen“, kritisierte der Coach.

Für die Führung der Gastgeber zeichnete Felix Schmiederer verantwortlich (18.). Mit dem 1:0 ging es auch in die Pause. Mitte der zweiten Hälfte brachte ein Doppelschlag den TV auf die Siegerstraße. Erst traf erneut Schmiederer (63.), zwei Minuten darauf erhöhte Michael Bockhorst. Kurios: Nur eine Minute vor dem 2:0 flog ein Dinklager mit Gelb-Rot vom Platz. Die Überzahl nutzten die Wildeshauser allerdings nicht aus. Lediglich Lennart Feldhus trug sich in die Torschützenliste ein (79.). Den Schlusspunkt setzte in der Nachspielzeit Schmiederer per Elfmeter.

„Wir hatten keine Entschlossenheit in unseren Aktionen“, meinte Bragula. Dem Gegner habe man derweil zu viel Raum gelassen. „Es war kollektiv schlecht, was wir im Defensivverbund geleistet haben.“

TV Dinklage - VfL Wildeshausen 4:1 (1:0)

VfL Wildeshausen: Pundsack - Krumland, J. Lehmkuhl, Seidel, Schröder (46. Ostendorf), Kant (81. Kari), Eberle (67. Ramke), Kupka, Feldhus, Dreher, Schütte

Tore: 1:0 Felix Schmiederer (18.), 2:0 Felix Schmiederer (63.), 3:0 Michael Bockhorst (65.), 3:1 Lennart Feldhus (79.), 4:1 Felix Schmiederer (90.+2/FE)

Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für einen Dinklager (62.) SEE