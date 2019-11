Die Hockey-Herren des HC Delmenhorst sind in der Oberliga beim Bremer HC unter die Räder gekommen. Gleich mit 3:13 (2:6) ging die Mannschaft von Trainer Henning Bremer in der Hansestadt regelrecht unter – jedenfalls vom Ergebnis her. Der Spielverlauf sei nicht so eindeutig gewesen, berichtete HCD-Pressewart Thomas Hinz. Die Delmenhorster kamen nämlich durchaus zu vielen Möglichkeiten, doch ein glänzend aufgelegter Bremer Torwart vereitelte die Chancen.

Den Gästen war von Anfang an bewusst, dass jede noch so kleine Unaufmerksamkeit bestraft werden kann. Daher starteten sie druckvoll in die Partie. Allerdings hielten die Delmestädter die Konzentration und ihr taktisches Verhalten nicht die ganze Zeit über aufrecht, sodass letztlich eine hohe Niederlage zu Buche stand. Nach drei Begegnungen in nur fünf Tagen ist jetzt erst mal etwas Erholung angesagt. Weiter geht es für die HCD-Herren am 7. Dezember mit einem Heimspiel gegen DHC Hannover II.