Erik Holzer vom TC Blau-Weiß Delmenhorst ging in seiner Partie am Ende die Puste aus. (TAMMO ERNST)

Fehlstart für die Herren II des TC Blau-Weiß Delmenhorst: Zum Saisonauftakt gab es im Heimspiel der Tennis-Bezirksklasse gegen den TC Edewecht eine 1:5-Klatsche. Es war allerdings eine Niederlage, die zu hoch ausfiel. Zwei Matches wurden erst in der Verlängerung zugunsten der Gäste entschieden. Auffällig war allerdings, dass die Edewechter Youngster dabei über das wesentlich bessere Stehvermögen verfügten.

Im Spitzeneinzel überzeugte der erst 14-jährige Noel Schöne zudem mit einer sehenswerten spielerischen Leistung. Der in der Tennisakademie in Hamburg trainierende Linkshänder der Gäste zeigte alles, was den Tennissport ausmacht. Knallharte Aufschläge waren ebenso dabei wie ein perfektes Volleyspiel und ein filigranes Händchen bei seinen Stopps am Netz. Zwar hatte auch sein Kontrahent Erik Holzer über weite Strecken der Partie sein bestes Tennis ausgepackt, verfügte aber nicht über die erforderliche Konstanz, um die 4:6, 6:3, 1:6-Niederlage abzuwenden. „Ich war im dritten Satz völlig platt und somit chancenlos“, räumte der Routinier der Gastgeber ein.

Gleiches galt für Lev Tarasyuk, bei dem im Eröffnungseinzel Licht und Schatten in rascher Folge wechselten, sodass am Ende der Partie eine 5:7, 6:0, 2:6-Niederlage gegen Niclas Hascamp zu Buche stand. Nachdem Ben Luca Petri sein Einzel deutlich mit 0:6, 1:6 gegen Christian Haake verloren hatte, war es Tjard Hitz vorbehalten, eine frühzeitige Gesamtniederlage der Gastgeber zu verhindern. Daran schien es zu Beginn des Matches gegen Rene Fredeweß auch keinen Zweifel zu geben. In souveräner Manier setzte sich der Delmenhorster in Durchgang eins durch. Umso überraschender war der Leistungsabfall im zweiten Satz und auch noch zu Beginn der Verlängerung. Erst nach einem 0:3-Rückstand fand Hitz wieder zu seinem wahren Leistungsvermögen und rettete sich noch in den Tiebreak. Auch dort wurde es noch einmal überaus spannend, ehe der Blau-Weiße insgesamt mit 6:1, 4:6, 7:6 triumphierte.

Es sollte das einzige Erfolgserlebnis für die Gastgeber bleiben, denn anschließend wurden beide Doppel deutlich verloren. Holzer/Hitz mussten sich dem Edewechter Duo Stephan Burtscheid/Haake mit 1:6, 2:6 geschlagen geben und Tarasyuk/Petri unterlagen Schöne/Haskamp mit 1:6, 3:6. „In dieser Saison steht nicht der Mannschafts-, sondern der Einzelerfolg zur Verbesserung der Leistungsklasse im Fokus. Wir werden also kräftig durchwechseln“, blickte TC-Mannschaftsführer Holzer voraus.