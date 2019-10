Maike Deeben und die HSG Hude/Falkenburg kamen beim SV Werder Bremen II unter die Räder, obwohl sie die Partie über gut drei Viertel der Zeit recht ausgeglichen gestaltet hatten. (INGO MÖLLERS)

Gut 45 Minuten waren gespielt, als Larissa Gärdes die vorentscheidende Aktion der Partie gelang. Eigentlich waren es zwei. Die Torfrau des SV Werder Bremen II hielt einen Ball aus dem Rückraum von Lisa-Marie Hillmer. Die Shooterin der HSG Hude/Falkenburg holte sich den Abpraller und scheiterte frei vor Gärdes erneut an deren Fußabwehr. Es wäre das 21:24 gewesen in der Partie der Handball-Oberliga. Ob Hude die Wende noch geschafft hätte, steht in den Sternen. Danach ging jedoch nichts mehr. „Da war die Hoffnung dann wohl weg. Am Ende hat auch die Kraft nicht gereicht, weil wir Verletzungsprobleme hatten und nicht so viel wechseln konnten, wie wir wollten“, sagte HSG-Coach Lars Osterloh. Werder siegte mit 34:20 (15:13).

Die Osterloh-Sieben erwischte einen guten Start in die temporeiche Partie. Sie nutzte die zu Beginn noch großen Lücken in der Bremer Abwehr und kam zu guten Abschlüssen – oder wurde regelwidrig am Wurf gehindert. Gleich sechs Siebenmeter sprachen die Unparteiischen den Gästen in den ersten 24 Minuten zu. Mareike Zetzmann traf bei allen Versuchen. Die Gäste führten bis gegen Ende des ersten Durchgangs stetig mit ein bis drei Toren, unter anderem mit 12:10 (24.). Doch dann zogen die Bremerinnen eine Auszeit, verhinderten fortan freie Würfe und verursachten auch keine Siebenmeter mehr. Und so drehte die Heimmannschaft die Partie auf 15:12. Kurz vor der Pause machte die angeschlagene Lena Faske noch das 13:15 und holte bei der Aktion eine Zwei-Minuten-Strafe heraus.

Doch die Überzahl zu Beginn der zweiten Hälfte nutzte die HSG nicht. Zunächst pennte sie in der Abwehr, sodass Kathleen Hertes unbedrängt einen Abpraller verwerten konnte, dann verlor die HSG den Ball durch einen technischen Fehler und Sarah Seidel – die vergangene Saison noch in Hude gespielt hatte – markierte das 17:13. Es folgte eine Phase, in der beide Teams Würfe teils sehr deutlich über und neben das Tor setzten und Fehlpässe produzierten. So stand es nach 46 Minuten 24:20. Larissa Gärdes übernahm das Kommando und entschärfte Wurf um Wurf. In der Abwehr bekam Hude nun überhaupt keinen Zugriff, sodass die Werderanerinnen teils gegenwehrlos einnetzten. „Wir haben Abschlüsse zentral zugelassen und vorne die Angriffe schlecht ausgespielt und überhastet abgeschlossen“, resümierte Osterloh. Keine Einzelspielerin habe richtig ins Spiel gefunden. „Auch im Verbund hat es nicht funktioniert“, meinte der HSG-Coach.

Hude hat nun vier Siege und zwei Niederlagen auf dem Konto. Damit steht die Sieben auf Tabellenrang vier.