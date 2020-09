Finn Oestmann steuerte für Hudes Oberliga-Team den einzigen Punkt bei. (INGO MÖLLERS)

Ganz unterschiedlich ist das Tischtennis-Wochenende für die erste und zweite Mannschaft des TV Hude verlaufen. Nachdem die Oberliga-Saison in der Vorwoche für Hude I mit 2:2 Punkten noch vielversprechend begonnen hatte, gab es nun mit dem 1:11 beim ASC Göttingen einen Rückschlag. Die Reserve dagegen startete mit einem 10:2 gegen den ESV Lüneburg nahezu perfekt in die Verbandsliga-Spielzeit.

ASC Göttingen - TV Hude 11:1: Die Göttinger, hervorgegangen aus der Fusion des langjährigen Oberligisten Torpedo und des größten Göttinger Sportvereins ASC, dürften zu den stärkeren Mannschaften der Oberliga gehören. „Trotzdem hätte das unter günstigeren Voraussetzungen ein interessantes Spiel werden können“, glaubte Hudes Youngster Finn Oestmann. Allerdings waren die Voraussetzungen alles andere als günstig. Neben Ryan Farrell fiel auch Peter Igel aus. Der Neuzugang hat sich verletzt, wie lange er ausfallen wird, dürfte sich erst nach weiteren Untersuchungen herauskristallisieren. Zudem hatte Sören Dreier wegen einer Entzündung in der Schulter zuletzt nur eingeschränkt trainieren können, und auch Oestmann war durch eine Bänderdehnung gehandicapt.

So standen die Huder von Anfang an auf verlorenem Posten. Gegen den langjährigen Zweit- und Drittliga-Spieler Daniel Cords, der auch in der vergangenen Saison noch in der 3. Bundesliga erfolgreich aktiv war, gab es für Florian Henke und Sören Dreier nichts zu holen. Und auch gegen die jungen Cedric Görtz und Bjarne Kreißl an den Positionen zwei und drei gelangen den Hudern insgesamt nur zwei Satzgewinne. „Hätte Florian gegen Görtz so gespielt wie gegen Cords, dann wäre da vielleicht etwas gegangen“, meinte Finn Oestmann. Er selber biss sich gegen den gewohnt riskant spielenden Ahmet Kösterelioglu durch und holte den Sieg zum zwischenzeitlichen 1:3, der dann aber der einzige Punkt bleiben sollte. Felix Lingenau präsentierte sich nicht in Topform, und die beiden Ersatzspieler Dietmar Scherf und Marco Stüber hielten zwar unten durchaus gut mit, steuerten letztlich aber auch nichts Zählbares bei. Dabei vergab Scherf im letzten Einzel mehrere Matchbälle. Immerhin haben die Huder nun erst mal drei Wochen Pause, um die eine oder andere Verletzung auszukurieren.

TV Hude II - ESV Lüneburg 10:2: In der zweiten Mannschaft herrschte dagegen Freude nach dem überraschend deutlichen Erfolg gegen den ESV Lüneburg. Der musste allerdings auch auf seine starke Nummer zwei, den Abwehrspieler Florian Rathmann, verzichten. „Die Lüneburger meinten schon vor der Partie, dass sie sich so nicht zu viele Chancen ausgerechnet hätten“, erklärte Pierre Barghorn. Vorsicht war dennoch geboten: Im letzten Spiel vor dem Abbruch der vergangenen Saison hatte Lüneburg sich mit einem 9:5 bei der Huder Reserve den Klassenerhalt gesichert. In viele der ersten Einzel starteten die Gastgeber auch eher stotternd, es gab viele hohe Rückstände im jeweiligen ersten Durchgang, die die Huder aber alle noch umbogen. „Nach den schlechten Starts lief dann aber auch alles, alle knappen Sätze gingen an uns. Dadurch sieht es deutlicher aus, als es tatsächlich war“, meinte Barghorn.

Schon mit Uwe Schmitts umkämpftem 3:0 gegen den jungen Lars Elvers hatte Hude II den Sieg sicher, bis zu diesem 7:0-Zwischenstand waren gerade einmal zwei Sätze an Lüneburg gegangen. Dietmar Scherf musste gegen das unangenehme Blockspiel von Achim Storck den ersten Gegenpunkt zulassen, dem durch die Niederlage von Jonas Schrader gegen Daniel Bomblat noch ein zweiter folgte. Gute Noten verdiente sich der junge Neuzugang Joshua Martin, der in seinem ersten Verbandsliga-Spiel die anfängliche Nervosität rechtzeitig ablegte und doppelt punktete.

Weitere Informationen

ASC Göttingen - TV Hude 11:1

Cords – Dreier 11:3, 11:6, 11:5; Görtz – Henke 11:6, 11:7, 13:11; Kreißl – Lingenau 11:7, 11:5, 11:4; Kösterelioglu – Oestmann 8:11, 8:11, 13:11, 6:11; Hesse – Stüber 11:7, 11:6, 6:11, 6:11, 11:3; Klemming – Scherf 11:6, 11:9, 5:11, 11:9; Cords – Henke 11:6, 11:9, 8:11, 11:6; Görtz – Dreier 11:8, 11:13, 11:9, 11:5; Kreißl – Oestmann 11:5, 11:4, 11:5; Kösterelioglu – Lingenau 11:6, 17:15, 7:11, 11:1; Hesse – Scherf 6:11, 5:11, 11:5, 11:5, 12:10; Klemming – Stüber 11:9, 11:6, 9:11, 11:4

TV Hude II - ESV Lüneburg 10:2

Schmitt – Storck 11:4, 11:7, 11:8; Scherf -Elvers 11:9, 11:8, 11:8; Stüber – Zimmermann 11:4, 11:7, 11:5; Barghorn – Dell 12:10, 11:8, 9:11, 11:5; Schrader – Böker 11:9, 8:11, 11:5, 11:5; Martin – Bomblat 11:9, 11:9, 11:8; Schmitt – Elvers 13:11, 11:8, 12:10; Scherf – Storck 11:9, 9:11, 9:11, 9:11; Stüber – Dell 11:3, 11:4, 11:9; Barghorn – Zimmermann 11:9, 11:6, 11:9; Schrader – Bomblat 11:6, 5:11, 7:11, 4:11; Martin – Böker 11:9, 11:8, 9:11, 11:7 ALE