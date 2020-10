Der TV Neerstedt um Johanna Stuffel legte beim Aufsteiger SG Neuenhaus/Uelsen eine Bruchlandung hin. (INGO MÖLLERS)

Die Marschroute war ganz klar vorgegeben. „Neuenhaus, Mühlen und die SG Findorff wollen wir hinter uns lassen“, hatte Cordula Schröder-Brockshus vor dem Saisonbeginn der Oberliga das Ziel für die Handballerinnen des TV Neerstedt definiert. Nach einer akzeptablen Heimniederlage gegen die HSG Hude/Falkenburg offenbarte bereits der zweite Spieltag die harte Realität. Deutlich mit 23:39 (14:26) unterlag der TVN beim Aufsteiger SG Neuenhaus/Uelsen und findet sich nun am Tabellenende wieder.

„Wir sind superschlecht aus den Startlöchern gekommen, weil der Gegner von der ersten Minute an unsere Mittelangreiferin Jette Weiland in Manndeckung genommen hat“, berichtete die Neerstedter Trainerin. „Damit wurde meinem Team schnell der Zahn gezogen. Normalerweise gibt eine 5+1-Deckung viel Raum für die übrigen Spielerinnen, aber unser Team hat das Spiel in der Kleingruppe gar nicht hinbekommen“, monierte Schröder-Brockshus. Die Gastgeberinnen, Aufsteiger aus der Landesliga, münzten die Passfehler des TVN immer wieder in Gegenstöße um – davon allein zehn in der ersten Hälfte – und führten bereits zur Halbzeit hoch mit 26:14.

Nach der Pause kämpften sich die Gäste, die ohne Harz spielen mussten, dank starker zehn Minuten und einer Deckungsumstellung auf 6:0 immerhin bis auf 21:28 durch Johanna Stuffel heran, legten dann aber nicht mehr nach. In den folgenden zehn Minuten setzte sich Neuenhaus mit einem 8:0-Lauf erneut sehr deutlich ab (36:21/50.), weil der TVN die Fehler der ersten Halbzeit wiederholte.

„Uns steht noch sehr viel Arbeit bevor“, blickte Schröder-Brockshus voraus. „Wir haben jetzt 14 Tage Zeit, um dann in Mühlen, die überraschenderweise mit 4:0 Punkten gestartet sind, endlich die ersten Punkte einzufahren. Dafür muss mein Team aber eine ganz andere Leistung auf das Parkett zaubern.“

Weitere Informationen

SG Neuenhaus/Uelsen - TV Neerstedt 39:23 (26:14)

Neerstedt: von Seggern, Tapkenhinrichs, Huntemann – Voigt (2), Windhorst, Weiland, Müsch, Rangnick (2), Mathieu (3), Hanuschek (1), Lösekann (3), Struß (10/6), Sempert (1), Stuffel (1)

Zeitstrafen: SGN 0, TVN 5

Siebenmeter: SGN 2/2, TVN 8/6 JÖ