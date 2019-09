Trainer Maik Haverkamp sah eine gute Leistung seines Teams, dennoch stehen die Handballerinnen des TV Neerstedt weiter punktlos am Tabellenende. (INGO MÖLLERS)

Neerstedt. Die Handballerinnen des TV Neerstedt haben auch ihr viertes Spiel in der aktuellen Oberliga-Saison verloren. Gegen den MTV Tostedt hielten sie in eigener Halle lange mit, mussten sich am Ende aber mit 26:30 (12:14) geschlagen geben.

Dass der bisher ungeschlagene MTV Tostedt kein einfacher Gegner sein würde, darauf hatten sich das Team von Maik Haverkamp eingestellt. Umso erfreulicher war es, dass die Mannschaft eine positive Entwicklung zeigte. „Wir waren lange dran, haben anfangs sogar noch geführt. Nach den beiden Derbyklatschen haben wir uns viel vorgenommen, von dem wir einiges bereits gut umsetzen konnten. Es war schön zu sehen, dass wir über 60 Minuten gut mithalten können“, resümierte der Coach nach der Partie.

Seine Damen erwischten einen guten Start. Sie gingen schnell mit Toren durch Stefanie Hanuschek und Celina Struß in Führung. Bis zum 8:8 in der 14. Minute war das Spiel sehr ausgeglichen. Einige technische Fehler im Neerstedter Angriff führten allerdings dazu, dass die Tostedter Damen einfache Tore über Tempogegenstöße erzielten und in der 21. Minute auf 14:9 davonzogen. Das Haverkamp-Team ließ sich davon aber nicht unterkriegen. Es kämpfte sich bis zur Halbzeit durch drei Tore in Folge auf ein 12:14 heran.

In der zweiten Halbzeit behielt der MTV Tostedt weiterhin die Oberhand und baute die Führung zwischenzeitlich auf 21:17 aus (42.). Durch Treffer von Nadja Albes und Agnieszka Blacha gelang es Neerstedt, den Abstand wieder auf zwei Tore zu verringern. Tostedt reagierte mit einer wirkungsvollen Auszeit, denn die Gäste zogen prompt wieder auf 23:19 davon. Doch die Sieben von Haverkamp bewies weiter Kampfgeist. Trotz 28:23-Führung für den MTV in der 55. Minute aktivierten die Gastgeber noch einmal ihre letzten Reserven und kamen in der 59. Minute sogar noch auf ein 26:28 heran. Zum Ausgleich sollte es dann nicht mehr reichen, denn die Gäste bewiesen Nervenstärke und holten den 30:26-Sieg.

Trainer Haverkamp zeigte sich trotz der Niederlage nicht unzufrieden. „Wir sind auf dem richtigen Weg. Viel von dem, was wir uns vorgenommen haben, haben wir schon gut umgesetzt. Wir müssen uns nun weiter einspielen, um die Anzahl der technischen Fehler im Angriff zu reduzieren. Das hat Tostedt ausgenutzt“, meinte er nach dem Spiel.

Am kommenden Sonnabend steht eine wichtige Partie für die Grün-weißen an. „Nächste Wochen haben wir dann ein Vier-Punkte-Spiel gegen den VfL Horneburg. Da müssen wir unbedingt was Zählbares mitnehmen“, so Haverkamp.