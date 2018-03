Auf Atlas-Coach Jürgen Hahn (rechts) wartet noch Arbeit. Die Ergebnisse in der schwierigen Vorbereitung waren vor allem eines: wechselhaft. (Ingo Möllers)

Delmenhorst/Landkreis Oldenburg. Die bisher schwierige Vorbereitung hat offenbar Spuren beim Fußball-Oberligisten SV Atlas Delmenhorst hinterlassen – zumindest lässt das jüngste Testspiel diesen Schluss zu. Gegen den Tabellenführer der Landesliga Lüneburg, den FC Hagen/Uthlede, kassierte das Team von Trainer Jürgen Hahn eine 0:4 (0:1)-Pleite. Ein Ergebnis, das nicht einzig und allein auf eine etwaige B-Elf zu schieben ist. Nach 20 Minuten klingelte es bereits zum ersten Mal im Netz von Torhüter Florian Urbainski. Der Hagener Justin Dähnenkamp verwandelte einen Strafstoß. Zwar schaffte es der SVA immer wieder, Druck aufzubauen und den Gegner in Bedrängnis zu bringen, aber ein Tor fiel nicht. Stattdessen erzielte Dähnenkamp in der 70. Minute das 2:0 für den Landesligisten. Wenig später sorgte Axel France für die Vorentscheidung – 3:0 aus Sicht der Hagener (74.). Michel Kimmik traf zum 4:0-Endstand (81.). Immerhin bleibt Jürgen Hahn noch etwas Zeit, um an einigen Schrauben zu drehen. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird auch das nächste Pflichtspiel am kommenden Sonnabend im Delmenhorster Stadion gegen den Heeslinger SC ausfallen.

Die Ligaspiele der beiden Bezirksligisten VfL Stenum und VfL Wildeshausen wurden ebenfalls nicht angepfiffen. Beide Vereine fanden allerdings eine Alternative und bestritten jeweils eine Testpartie: Wildeshausen fuhr einen 2:1-Erfolg über die A-Junioren vom Regionalligisten JFV Nordwest ein. Wesentlich deutlicher gestaltete der VfL Stenum das Ergebnis gegen den Kreisligisten TSV Großenkneten. Die Elf von Trainer Thomas Baake gewann 10:0 (9:0). Dabei glänzte Ole Braun mit fünf Toren.