Marco Uffenbrink erzielte drei Treffer für den TV Neerstedt beim Heimsieg über die HSG Barnstorf/Diepholz II. (Sebi Berens)

Neerstedt. Konstante Aufwärtsbewegung bei den Männern des TV Neerstedt in der Handball-Verbandsliga: Das Team von Coach Andreas Müller besiegte die routinierte Truppe der HSG Barnstorf/Diepholz II klar mit 24:17 (14:10). „Wir haben es erneut geschafft, die Zahl unserer technischen Fehler zu senken und haben eine starke Abwehr gestellt“, freute sich der TVN-Coach, der auch eine 100-prozentige Quote beim Verwandeln der Strafwürfe konstatierte. Mit 7:3-Punkten hat sich die Müller-Sieben kontinuierlich nach oben gearbeitet und belegt in der Tabelle den zweiten Platz hinter dem Ligaprimus OHV Aurich II. Das eigentlich stärkste Team der Liga bleibt der Wilhelmshavener HV II, der am Wochenende Aurich schlagen und damit vier seiner fünf Spiele gewinnen konnte, jedoch aufgrund des Einsatzes eines nicht spielberechtigten Akteurs vier Punkte von der spielleitenden Stelle aberkannt bekommen hat, darunter die beiden Punkte aus dem Sieg gegen den TV Neerstedt.

Neerstedt legte gegen die HSG einen Blitzstart an den Tag und ging mit 4:0 in Führung. Zweimal Philipp Hollmann, Marcel Reuter und Niko Ahrens sorgten damit zum Auftakt für einen Paukenschlag, der das gesamte Team beflügelte. Erst nach Auszeit und zehn Spielminuten trafen die Gäste das erste Mal. Über 7:5 und 8:7 schmolz der komfortable Vorsprung jedoch dahin. Allerdings lief es ab der 20. Minute wieder besser für die Grün-Weißen, die durch Treffer von Marco Uffenbrink, Ahrens und Hollmann beim 12:8 erneut einen Vier-Tore-Vorsprung herausspielten, der auch noch beim Pausenpfiff der gut leitenden Schiedsrichter Heiko Bujalla und Volkmar Hustedt Bestand hatte. Beim 14:10 wurden die Seiten gewechselt.

Im zweiten Durchgang baute Neerstedt den Vorsprung beim 16:10 (34.) sogar auf sechs Tore aus, Barnstorf gab sich jedoch nicht geschlagen und kämpfte sich vor allem durch Jeldrik Heemann und Martin Golenia vom Siebenmeterpunkt verbissen immer wieder heran (15:17, 17:20). Neerstedt konnte auf seine Ausgeglichenheit setzen und vermeldete am Ende zehn verschiedene Torschützen. Nach dem 20:17 acht Minuten vor Schluss bestimmte nur noch der Gastgeber das Geschehen. Die TVN-Abwehr mit einem erneut starken Torhütergespann Lukas Oltmanns/Kevin Pecht ließ keinen einzigen Treffer mehr zu und wehrte dabei noch zwei Strafwürfe ab. So konnten Uffenbrink, Michael Uken, Marcel Behlmer und Florian-Dennis Schrader die abschließenen vier Tore zum verdienten 24:17-Sieg markieren.

Der TVN-Trainer Andreas Müller zeigte sich sehr zufrieden: „Unsere Leistungskurve zeigt weiter nach oben, das Team findet immer besser zusammen. So macht es Spaß.“

Weitere Informationen

TV Neerstedt - HSG Barnstorf/Diepholz II 24:17 (14:10)

TV Neerstedt: Pecht, Oltmanns – Steenken, Schrader (1), Reuter (1), Hoffmann (1), Kolpack (2), Uken (2), Pintscher (1), Uffenbrink (3), Behlmer (4/2), Hollmann (6), Ahrens (3), Achilles

Siebenmeter: TVN 2/2, HSG 7/3

Zeitstrafen: TVN 3, HSG 2 JÖ