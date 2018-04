Der zweifache deutsche Meister Torben Wosik schlug in Delmenhorst für den Oldenburger TB auf. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst/Hagenburg. Ein besonderes Heimspiel gegen prominente Gegner, insgesamt 2:4 Punkte und Platz drei in der Endtabelle der Niedersachsenliga: So lautete die Gesamtbilanz des Wochenendes für die Ü40-Tischtennismannschaft des TTSC 09 Delmenhorst. Nach einem 2:8 am Freitagabend gegen den Oldenburger TB verloren die Delmenhorster am Sonnabend mit dem gleichen Ergebnis beim TSV Hagenburg und gewannen mit 8:2 gegen den RSV Hannover.

So starke Spieler wie am Freitag hatten schon lange nicht mehr in Delmenhorst aufgeschlagen. Zu Gast in der Schillerstraße war der deutsche Seniorenmannschaftsmeister vom Oldenburger TB mit Torben Wosik, Thomas Keinath, Andy Römhild und Axel Sodtalbers. Dem stellte der TTSC Marco Stüber, Kai Beecken, Frank Schröder und Achim Weber sowie im Doppel Stephan Thies entgegen. Klaus Krabbe und Marc Engels mussten verletzt passen, und Viktor Mittelstädt sowie Dennis Schneider waren verhindert. Etwa 30 Zuschauer waren gekommen, um sich das ungleiche Kräftemessen anzuschauen. „Ein paar mehr hätten wir uns erhofft“, meinte Marco Stüber, der aber auch Verständnis äußerte: „Der sportliche Reiz des Spiels hielt sich schon in Grenzen – für die Zuschauer, aber auch für mich als Spieler. Dafür waren einfach die Leistungsunterschiede zu groß.“

Ungleiches Kräfteverhältnis

Abgesehen von Sodtalbers, der für den OTB bei den Herren in der Kreisliga und 2. Bezirksklasse spielt, sind die OTB-Spieler sonst in der 3. Liga unterwegs. Die Ex-Nationalspieler Wosik und Keinath sowie der ehemalige Bundesligaspieler Römhild hatten im Durchschnitt fast 500 TTR-Punkte mehr als ihre Delmenhorster Gegner. Die statistische Wahrscheinlichkeit, dass die Delmenhorster eines dieser sechs Spiele gewinnen würden, lag damit bei etwa 0,4 Prozent. Im Doppel hatten Kai Beecken und Achim Weber dann auch keine Chance gegen Wosik/Keinath. Marco Stüber und Stephan Thies waren gegen Römhild und Sodtalbers in jedem Satz dran, unterlagen aber letztlich auch mit 0:3. Im Einzel punkteten Weber und auch Frank Schröder gegen Sodtalbers, die anderen Spiele gingen klar an die Gäste.

„Die haben das ganz normal und korrekt durchgespielt, ohne einen vorzuführen und waren dabei auch sehr nett“, meinte Stüber, der es schwierig fand, das richtige Maß an Risiko abzuwägen. „Man kann gegen solche Spieler nur dann mal punkten, wenn man sehr viel riskiert. Allerdings unterlaufen einem dann auch viele vermeintlich einfache Fehler“, erklärte er. Der eine oder andere spektakuläre Ball fand großen Applaus der Zuschauer, Spannung kam aber nicht auf.

Am Sonnabend reisten die Delmenhorster nach Hagenburg zum letzten Koppelspieltag der Liga. Das eigentlich für 12 Uhr vorgesehene Spiel gegen den Badenstedter SC fiel aus, da die Gegner sich kurz vor dem Wochenende aus der Liga abgemeldet hatten. Damit blieben die Partien gegen den TSV Hagenburg und RSV Hannover. Ziel war ein Sieg, um Platz vier und den damit verbundenen Klassenerhalt zu erreichen. Die favorisierten Hagenburger erwiesen sich als zu stark, um den erhofften Erfolg schon im ersten Spiel zu schaffen. Einige knappe Niederlagen wie die des Doppels Beecken/Weber gegen Dennis Lau/Norbert Baule oder von Marco Stüber gegen Olaf Mindermann verhinderten ein besseres Ergebnis. So blieb es bei Punkten von Stüber/Mittelstädt sowie Mittelstädt gegen Mindermann.

Im zweiten Spiel setzte sich der TTSC aber ganz souverän gegen den RSV Hannover mit 8:2 durch. „Überraschend deutlich“, sagte Marco Stüber. Zwei knappe 3:2-Siege im Doppel ebneten den Weg für den Erfolg durch eine sehr ausgeglichene Mannschaftsleistung, aus der die jeweils doppelt erfolgreichen Marco Stüber und Kai Beecken noch einmal herausragten.

Mit insgesamt 5:5 Punkten haben die Delmenhorster nun ihr Ziel sogar übererfüllt und belegen in der Endabrechnung Rang drei. „Damit dürfen wir auch im kommenden Jahr in der Niedersachsenliga antreten. Höchstwahrscheinlich werden wir das auch wieder machen“, erklärte Stüber. Vor allem die beiden Koppelspieltage seien reizvolle Veranstaltungen gewesen und hätten die Hoffnung der Delmenhorster „Allstars“ auf viel Spaß beim gemeinsamen Tischtennisspielen mit den alten Weggefährten absolut erfüllt, meinte er.