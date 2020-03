Marco Mennebäck erzielte im Schnitt 21,8 Punkte pro Partie und liegt damit ligaweit auf Rang drei der Scorer. (INGO MÖLLERS)

Die Saison in der Basketball-Oberliga Niedersachsen ist aufgrund des Coronavirus einen Spieltag vor Schluss abgebrochen worden. Der Delmenhorster TV gewann sieben von 15 Spielen und beendet die Spielzeit auf Platz sechs im gesicherten Mittelfeld. Das Saisonziel Klassenerhalt machten die Mannen von Spielertrainer Stacy Sillektis bereits frühzeitig klar.

„Vor allem mit der Hinrunde bin ich zufrieden. In der Rückrunde hat mir das Auftreten beispielsweise in den Spielen gegen Stade und Bremen 1860 nicht gefallen. Dass wir die Spiele verloren haben, ist mir egal, weil wir die Ergebnisse nicht brauchten. Aber das Auftreten vor allem in der Defensive war nicht gut“, bilanziert Sillektis. Er macht dafür vor allem den Spannungsabfall nach dem erreichten Saisonziel verantwortlich. „Vielleicht habe ich den Druck zu früh rausgenommen“, meint er. Insgesamt aber ist der Coach mit der Bilanz einverstanden: „Ich würde sagen, dass alle Spieler einen kleinen Schritt nach vorne gemacht haben.“ Besonders hervor hebt er Jonas Scheffler. Der Youngster absolvierte seine erste Spielzeit bei den Herren. „Er ist auf einem guten Weg, ist ehrgeizig und motiviert. Er hat es gut gemacht“, sagt Sillektis.

Die Devils starteten erfolgreich in die Saison und setzten sich zum Auftakt gegen Basketball Lesum/Vegesack mit 91:68 klar in eigener Halle durch. Nach vier Partien hatten die Sillektis-Mannen bereits drei Siege eingefahren, unter anderem fügten sie dem SC Langenhagen II eine von nur fünf Niederlagen zu. Nach der Hinrunde hatten die Delmestädter fünf Siege bei drei Niederlagen gesammelt und so den Klassenerhalt de facto gesichert. „Die erste Saisonhälfte war sehr gut. Wir haben in Rotenburg nur nach Verlängerung verloren und sonst nur gegen die beiden Spitzenteams aus Merzen und Löningen. Da war ich zufrieden, in diesem Zeitraum haben wir konzentriert verteidigt“, lobt Sillektis.

Nur zwei Siege in der Rückrunde

Nach der Winterpause starteten die Devils mit nur einem Sieg aus vier Spielen, auch von den weiteren drei gewannen sie nur eins. „Das sollte natürlich nicht passieren. Das Auftreten muss da in der nächsten Saison besser werden. Vor allem in der Defensive müssen wir da konzentrierter sein. Wir sollten uns nicht nur auf unsere Heimstärke verlassen, sonst kann das schnell mal nach hinten losgehen“, blickt Sillektis voraus. Sechs von sieben Heimspielen entschieden die Devils für sich, auswärts holten sie nur einen doppelten Punktgewinn bei acht Versuchen. Dieser Sieg erfolgte bei der SG Cleverns-Sandel, die nur eine einzige Partie in der Saison gewann.

In eigener Halle sind die Delmenhorster deutlich treffsicherer. „Man kennt die Halle einfach besser und weiß, von wo man werfen kann und muss. Bei Auswärtsspielen ist die Distanz bei Dreiern gerade von außen manchmal etwas anders. Der Ball springt vom Brett oder vom Ring anders ab“, erklärt Sillektis. Und die Delmenhorster sind auf ihre Distanzschützen angewiesen. Kein Team der Liga hat mehr erfolgreiche Drei-Punkte-Würfe auf dem Konto. 122-mal trafen die Devils. Nur drei weitere Teams der Neunerliga kommen auf über 100 Treffer aus der Distanz.

Offensive dominiert

Mit Ali Akkurt hat der DTV zudem den erfolgreichsten Einzelschützen von jenseits der Dreierlinie. 35 Treffer in 13 Spielen stehen bei ihm zu Buche. Auf Platz drei folgt Teamkollege Janek Thomas mit 29 Dreiern in elf Spielen. „Janek hat am Ende der Saison gut Fahrt aufgenommen. Man konnte ihn gut bringen, er ist da eine Waffe gewesen“, berichtet Sillektis. Mit Tim Frerichs (20 Dreier in neun Spielen) und Sillektis (18 in elf) stehen zwei weitere Devils mit Platz 14 und 18 in den Top 20. „Wir haben viele Dreierschützen. Wir werfen viel, treffen aber auch viel. Vor allem halt zu Hause. Auswärts klappt das nicht so gut. Da treffen wir weniger und verlieren dann. Da fehlt uns der Plan B, um zum Erfolg zu kommen. Da müssen wir vielleicht mehr über unsere Center spielen“, meint Sillektis. Insgesamt habe sich der Basketball in den vergangenen Jahrzehnten stark verändert. „Früher gab es auch in der NBA nur vier oder fünf Dreier pro Spiel, heute teilweise 20. Wir werfen manchmal vielleicht zu viel von draußen.“

Die Devils kommen klar über ihre Offensive: Die 1210 Punkte in 15 Spielen sind die viertmeisten. Allerdings kassierte nur der Tabellenletzte, die SG Cleverns-Sandel, mehr Punkte (1340). Die Devils stehen hier bei 1281. In der Scorerwertung liegt Marco Mennebäck mit 327 Punkten (21,8 im Schnitt) auf Rang drei, Ali Akkurt mit 183 (14,1 im Schnitt) auf Platz 15. Akkurt liegt auch in einer anderen Kategorie weit vorne: Er traf 28 von 32 Freiwürfen. Die 87,5 Prozent bedeuten Platz vier. Vor ihm liegen drei Schützen, die jeweils 100 Prozent ihrer Versuche trafen, jedoch auch nur sieben- beziehungsweise achtmal an der Linie standen. Tim Frerichs ist mit acht Treffern bei zehn Versuchen Zehnter. Bemerkenswert ist die Bilanz von Marco Mennebäck: Er musste 126-mal an die Linie und traf 97-mal. Das ist eine Quote von 77 Prozent (Rang 16). Die Team-Quote von 70 Prozent übertrifft nur die BG 89 Rotenburg/Scheeßel (70,9 Prozent).

Durch den Abbruch der Saison absolvierten die Devils nur 15 der 16 Spiele, zudem fällt die Pokalrunde, die nach der Oberliga-Spielzeit begonnen hätte, aus. „Da hätten wir normalerweise noch ein paar Spiele gehabt. Wir trainieren normalerweise auch in der Sommerpause und müssen jetzt mal schauen, ob das gehen wird. Aktuell können wir nicht trainieren. Es ist alles lahmgelegt. Ich bin echt gespannt, wie lange diese Ausnahmesituation anhalten wird“, erzählt der Devils-Coach. Einen privaten Trainingsplan gibt Sillektis seinen Mannen nicht mit nach Hause. „Wir warten jetzt ab, was passiert. Wir sind aktuell noch gelassen“, meint der Trainer. Auch die Kaderplanung liegt derzeit auf Eis. „Noch hat keiner angekündigt, dass er gehen wird, aber neue Leute kommen erst mal nicht dazu, solange wir nicht spielen und trainieren können. Mit der Kadergröße bin ich zufrieden. Und wenn mal einer ausfällt, spiele ich halt selber mit“, sagt Sillektis.