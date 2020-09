Marco Mennebäck erzielte gegen Basketball Lesum-Vegesack insgesamt 35 Punkte und hatte damit einen großen Anteil am Sieg der Devils. (INGO MÖLLERS)

Die Oberliga-Basketballer des Delmenhorster TV haben einen gelungenen Start in die neue Saison hingelegt. Sie gewannen auswärts verdient mit 84:78 (44:43) gegen Basketball Lesum-Vegesack.

Diese Spielzeit wird natürlich etwas anders als gewohnt, denn für den Spielbetrieb gelten – wie überall – besondere Regeln. „Man muss halt gemeinsam in die Kabine mit Mundschutz und von der Kabine in die Halle auch mit Mundschutz, ansonsten ist alles relativ normal und die Mannschaft hat das auch alles ganz gut aufgenommen. Von daher ist das nicht so das Problem“, beschrieb Stacy Sillektis die Umstände der ersten Partie unter Corona-Auflagen. Dementsprechend unbeeindruckt präsentierte sich die Mannschaft aus Delmenhorst auch in der Sporthalle Heisterbusch. „Das Spiel war von unserer Seite gut geführt“, lautete das Fazit des DTV-Spielertrainers.

Die Devils mussten sich zu Beginn der Begegnung erst noch ein wenig zurechtfinden. Die ersten fünf Körbe, die Lesum versenkte, waren allesamt Dreier. „Die hatten so eine hohe Trefferquote, dass wir gezwungen waren, noch mal umzustellen. Lesum hatte insgesamt zehn Dreier, davon waren acht in der ersten Hälfte“, berichtete Sillektis, der auch selbst auf dem Feld stand.

65:65 nach drittem Viertel

Die kleinen Startschwierigkeiten waren aber schnell behoben. Nach dem ersten Viertel führten die Devils mit 23:21 und auch zur Halbzeitpause lag das Delmenhorster Team noch knapp mit 44:43 in Führung. Im dritten Viertel kam Lesum allerdings zum Ausgleich – 65:65. „Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Was wir als Problem hatten, war, dass wir im dritten Viertel sehr stark an Foultravel gekommen sind bei den langen Leuten. Jonas (Scheffler, Anm. d. Red.) und Muhammed (Tozan, d. Red.) hatten in der 26. Minute, also noch 14 Minuten vor Spielende, vier Fouls“, schilderte Sillektis. Er selbst sammelte insgesamt drei Fouls, genauso drei weitere Akteure. Scheffler hatte am Ende fünf Fouls, Marco Mennebäck vier.

Auch wenn es zwischendurch richtig knapp war, bekamen die Devils im letzten Viertel wieder die Kurve. „Der Lauf nach dem 65:65 im dritten Viertel auf 78:68 war ganz gut. Dann haben wir das auch über die Bühne gebracht und zu Recht gewonnen“, zog Sillektis zufrieden Bilanz. Den Devils gelangen einige Dreier. „Ganz stark war Marco Mennebäck, der in der zweiten Halbzeit 24 von seinen 35 Punkten gemacht hat. Er hat es in die Hand genommen, ist gut zum Korb gezogen und dadurch haben wir auch das Spiel gewonnen“, lobte Sillektis den stärksten Akteur der Devils, wollte jedoch auch die Leistungen seiner weiteren Schützlinge nicht unerwähnt lassen. „Ich bin aber auch sehr zufrieden mit den restlichen Spielern. Wir haben gut unter den Körben gearbeitet und verdient gewonnen“, resümierte Sillektis.

Die neue Saison hat für die Delmenhorster also vielversprechend begonnen. Zwar kann eine Unterbrechung oder gar ein erneuter Abbruch aufgrund der Corona-Pandemie nicht ausgeschlossen werden, aber der DTV-Spielertrainer blickt entspannt in die Zukunft. „Letzte Saison war es so, dass wir eine Saison hatten, die plötzlich zu Ende war. Das kann uns auch wieder passieren, aber wir bereiten uns da jetzt nicht irgendwie drauf vor. Wenn’s kommt, kommt’s und wenn’s nicht kommt, spielen wir halt die Saison.“ Sillektis bleibt pragmatisch und konzentriert sich ganz auf das Heimspiel am kommenden Sonntag, 20. September. „Erst mal gucken, wie es gegen Stade läuft. Das ist ein wichtiges Spiel, das zu Hause ist.“

Delmenhorster TV: Mennebäck (35), Akkurt (22), Scheffler (14), Frerichs (5), Sillektis (4), Tozan (4), Roßkamp, Bauwens, Thomas.