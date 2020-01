Delmenhorsts Marco Mennebäck erzielte satte 28 Punkte. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Der Delmenhorster TV hat sich in der Basketball-Oberliga deutlich mit 95:74 (55:40) gegen den Tabellenvorletzten SG Cleverns-Sandel durchgesetzt. Dieser hat wie der Letzte nur einen Sieg auf dem Konto, die Devils haben deren sechs. Bei noch sechs ausstehenden Partien müsste schon sehr Unerwartetes passieren, damit die Delmestädter noch in Abstiegssorgen geraten. Die Tabellenspitze ist ähnlich weit entfernt, Aufstiegsambitionen hat die Mannschaft von Spielertrainer Stacy Sillektis aber ohnehin keine.

Gegen die SG fanden die Devils nur schleppend in die Partie, was in einen 24:25-Rückstand nach dem ersten Viertel mündete. Doch bereits zur Pause hatte die Sillektis-Fünf auf 54:40 gestellt, nach drei Viertel war die Partie beim 81:54 längst entschieden.

Devils: Akkurt (20), Frerichs (6), Holder (6), Ildem (2), Mennebäck (28), Roßkamp (2), Scheffler (9), Thomas (10), Tozan (8), Ziemann (4).