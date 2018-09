Devils-Trainer Stacy Sillektis war mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden, überbewerten wollte er den Sieg aber nicht. (Ingo Möllers)

Bremen/Delmenhorst. Zweites Saisonspiel, zweiter deutlicher Sieg: Die Basketballer des Delmenhorster TV haben den Bremer TV Friesen mit 91:58 (42:24) aus dessen eigener Halle gefegt. Mit der optimalen Ausbeute von vier Zählern belegen die „Devils“ damit aktuell den zweiten Platz in der Oberliga West. „Das Ergebnis entspricht dem Spielverlauf“, sagte Coach Stacy Sillektis. In grenzenlose Euphorie bricht der Trainer nach den zwei deutlichen Siegen zum Saison-Auftakt aber keineswegs aus. Das Gegenteil ist der Fall. „Das war jetzt kein Gradmesser. Die richtigen Brocken warten erst zum Ende der Hinrunde auf uns, bis dahin müssen wir unsere Hausaufgaben machen“, betonte der Devils-Coach.

Die Gäste aus Delmenhorst drückten dem Spiel gleich ihren Stempel auf. Bereits nach dem ersten Viertel führte die Sillektis-Fünf mit 13 Punkten – 24:11. Dass die Devils einen solch guten Start in die Partie gegen den Bremer TV Friesen hinlegen würden, war dabei nicht abzusehen. Sogar Sillektis zeigte sich davon überrascht, denn „ich hatte im Vorfeld etwas Angst“. Warum? Nun, hinter mehreren Akteuren stand vor der Partie ein dickes Fragezeichen. „Einige Spieler sind angeschlagen in die Begegnung rein, dafür haben wir das gut gemeistert“, lobte Sillektis. Er stand übrigens selbst auch auf dem Feld und steuerte zehn Punkte zu dem Auswärtserfolg bei.

Aber selbst ohne seine Zähler wäre dieser wohl nie wirklich in Gefahr geraten. Denn sobald die Delmenhorster die Verteidigung intensivierten, hatten die Gastgeber gewaltige Probleme. Die Devils eroberten so immer wieder den Ball und erzielten schnelle Punkte – allen voran durch Marco Mennebäck (25 Punkte). „Er hat so seine Zähler in der zweiten Hälfte gemacht. Aber wie man sieht, haben alle ordentlich gepunktet“, sagte der DTV-Coach. Da das Spiel deutlich verlief, wechselte er immer wieder durch und gab jedem Akteur seine Einsatzzeit.

In seinem ersten Spiel für die Devils wusste Jonas Scheffler diese gut zu nutzen. „Er hat gepunktet, geblockt und Rebounds geholt“, sagte Sillektis und blickte gleichzeitig auf die nun anstehende dreiwöchige Pause: „Ich hoffe, dass in der alle gesund werden. Außerdem wollen wir die Neuen noch besser einbauen und an unseren Offensivsystemen pfeilen.“