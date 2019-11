Björn Veit und die Devils lagen gegen Rotenburg zur Halbzeit in Führung. (MÖLLERS)

Rotenburg. Auf etwas unglückliche Art und Weise hat der Delmenhorster TV seine zweite Saisonniederlage in der Basketball-Oberliga kassiert. Bei der BG 89 Rotenburg/Scheeßel mussten sich die Devils erst in der Verlängerung geschlagen geben. Am Ende stand ein 82:74 für die Gastgeber auf der Anzeigetafel. Nach dem letzten Viertel hatte es 68:68 gestanden.

Besonders ärgerlich war, dass die Gäste kurz vor dem Ende des Schlussabschnitts zwei Möglichkeiten hatten, die Partie für sich zu entscheiden, diese jedoch nicht nutzten. „Dann war die Luft raus“, schilderte Spielertrainer Stacy Sillektis, dem nicht alle Akteure zur Verfügung standen. Mit einer besseren Besetzung auf dem Flügel wäre ein Sieg laut Sillektis wahrscheinlich gewesen. „Wir müssen das hinnehmen und mitnehmen, was positiv war, nämlich dass wir eine sehr gute Defense gespielt haben“, meinte der DTV-Coach.

Das erste Viertel entschieden die Rotenburger mit 16:12 für sich. Dann folgte eine starke Phase der Devils, die bis zur Halbzeit 23 Punkte erzielten und sich eine 35:28-Führung erarbeiteten. Anschließend gab es jedoch einen kleinen Einbruch. „Wir hatten viele Ballverluste und haben das Spiel ein bisschen aus der Hand gegeben“, schilderte Sillektis den Verlauf des dritten Viertels. Im finalen Abschnitt kam sein Team wieder heran und ging sogar in Führung, ehe es die beiden Chancen vergab, den Erfolg sicherzustellen.

Weiter geht es für die Devils, die mit sechs Punkten den fünften Tabellenplatz belegen, am 24. November mit dem Heimspiel gegen die Weser Baskets Bremen/Bremen 1860.

Delmenhorster TV: Mennebäck (32), Sillektis (13), Akkurt (11), Scheffler (6), Tozan (6), Veit (4), Roßkamp (2), Ziemann.