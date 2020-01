Der Delmenhorster TV um Julian Roßkamp (beim Wurf) startete gegen den VfL Löningen gut in die Partie, unterlag am Ende jedoch. (INGO MÖLLERS)

Die Oberliga-Basketballer des Delmenhorster TV haben ihre fünfte Saisonniederlage kassiert. Gegen das Spitzenteam VfL Löningen verloren die Devils mit 83:99 (49:50), machten es ihrem Gegner dabei aber nicht leicht.

Zu Beginn des Spiels präsentierten sich die Devils in guter Form, beendeten das erste Viertel aus ihrer Sicht mit 26:21. In der 14. Minute hatten sie sogar mit neun Punkten Vorsprung geführt. Doch die Mannschaft aus Löningen, die in dieser Saison erst einmal verloren hat, ließ das so nicht auf sich sitzen und lag zur Halbzeitpause mit einem Punkt vorne. „Das mit den Freiwürfen lief nicht gut. Normalerweise liegen wir bei 80 bis 90 Prozent in der eigenen Halle, aber dieses Mal haben wir nur 17 von 26 verwandelt“, analysierte Trainer Stacy Sillektis, der erneut selbst mitspielte, um die verletzungsbedingten Ausfälle aufzufangen.

Im dritten Viertel schien es dann kurz so, als würde sich das Blatt noch einmal wenden, als sich die Delmenhorster mit 59:58 wieder die Führung erkämpften. Doch nachdem Center Jonas Scheffler umgeknickt war, nahm Löningen wieder das Heft in die Hand. „Dann war das Spiel gelaufen“, meinte Sillektis zum endgültigen Wendepunkt der Partie. Dementsprechend ging das letzte Viertel mit 20:16 an die Gäste, die letztlich mit dem 99:83 einen weiteren Auswärtssieg in ihrer ersten Oberliga-Saison einfuhren und nun auf dem zweiten Tabellenplatz rangieren. Der Delmenhorster TV steht auf Platz fünf der Tabelle und damit im soliden Mittelfeld. Insgesamt zeigte sich Sillektis nicht unzufrieden: „Wir haben sehr gut angefangen und am Ende unser Ziel erreicht: Wir sind nicht abstiegsgefährdet, von daher passt das.“

Für die Devils geht es an diesem Sonnabend mit einem Auswärtsspiel gegen den SC Langenhagen II weiter. Keine leichte Aufgabe angesichts der nach der jüngsten Begegnung länger gewordenen Verletztenliste: Neben dem bereits zuvor angeschlagenen Tim Frerichs können wohl auch Jonas Scheffler und Julian Roßkamp nicht mitwirken.

Delmenhorster TV: Mennebäck (29), Akkurt (21), Tozan (6), Ziemann (6), Sillektis (5), Scheffler (5), Holder (4), Veit (4), Roßkamp (3).