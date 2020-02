Die Oberliga-Basketballer des Delmenhorster TV haben auswärts gegen die Weser Baskets Bremen/Bremen 1860 eine verdiente 64:87 (35:46)-Niederlage kassiert. „Im Großen und Ganzen haben wir einfach ein schlechtes Spiel abgeliefert und auch zu Recht verloren“ – mit diesen klaren Worten beschrieb Devils-Trainer Stacy Sillektis die Leistung seiner Mannschaft. Sie präsentierte sich über die gesamte Partie von keiner guten Seite und konnte nichts dagegen ausrichten, dass das gegnerische Team davonzog. „Dadurch, dass wir sehr viele Fehler gemacht haben und auch die Abwehr nicht so war, wie wir uns das vorgenommen hatten, war nichts möglich“, analysierte Sillektis. Zwar verwandelte Point Guard Janek Thomas insgesamt sechs Dreier-Würfe, aber auch er verlor ansonsten immer wieder den Ball. Solche Fehler brachen den Devils letztlich das Genick.

Schon nach dem ersten Viertel stand es 25:9 für die Weser Baskets. Im zweiten Abschnitt machten die Devils immerhin ein wenig Boden gut und entschieden diesen mit 26:21 für sich. Der Aufwärtstrend hielt sogar noch ein wenig länger an. Im weiteren Spielverlauf kamen die Delmenhorster kurzzeitig bis auf unter zehn Punkte an die Bremer heran. Doch nach drei Vierteln der Spielzeit lagen die Gastgeber schon wieder mit 19 Punkten vorne (66:47). Bis zum Schluss wuchs der Abstand noch um weitere vier Punkte an. Am Ende hieß der aus Delmenhorster Sicht traurige Endstand 64:87.

Nüchternes Fazit

„Aber das ist auch egal. Das macht unsere Situation nicht schlechter und nicht besser“, bewertete Sillektis das Endergebnis nüchtern. Auch sein Blick auf den Rest der Saison war abgeklärt. Für ihn war klar, dass sein Team das nächste Spiel am 7. März gegen Stade gewinnen muss.

Das Saisonfinale hält danach allerdings noch ein interessantes Duell für die Devils bereit. Sie treten in ihrem letzten Spiel gegen den momentanen Tabellenführer Blau-Weiß Merzen an. „Und dann ist die Saison für uns gelaufen“, konstatierte Sillektis und fügte optimistisch hinzu: „Wir werden die Saison aber in meinen Augen schon erfolgreich beenden.“

Delmenhorster TV: Thomas (18), Mennebäck (10), Scheffler (10), Tozan (8), Akkurt (7), Ziemann (6), Veit (3), Ildem (2), Holder, Roßkamp.