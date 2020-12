Patrick Drewes hielt im Elfmeterschießen den letzten Versuch des Mainzers Mateta und feierte anschließend mit dem VfL Bochum den Einzug in die nächste Runde des DFB-Pokals. (TORSTEN SILZ/dpa)

Der Delmenhorster Patrick Drewes hat in der zweiten Runde des DFB-Pokals beim Sieg des Zweitligisten VfL Bochum über den Bundesligisten FSV Mainz 05 eine entscheidende Rolle gespielt. Der Torhüter hielt im Elfmeterschießen den letzten Versuch des Mainzers Mateta. Damit stand der Einzug in die nächste Runde für die Bochumer fest. Nachdem VfL-Stammkeeper Manuel Riemann in der Verlängerung vom Platz geflogen war, musste Drewes ran – und meisterte seine Aufgabe mit Bravour.