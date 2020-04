Der Deutsche Handballbund (DHB) hat sich nach eigenen Angaben zuletzt intensiv mit den Folgen der Corona-Pandemie für den Spielbetrieb auseinandergesetzt, weitere Beschlüsse gefasst und Vorschläge für die Wettbewerbe des Verbandes formuliert. Das teilte der DHB am Freitag mit. Der Spielbetrieb bleibt demnach – wie bereits am 13. März beschlossen – deutschlandweit bis einschließlich 19. April ausgesetzt. Für die folgende Zeit empfiehlt das DHB-Präsidium jedoch die Beendigung des Spielbetriebes der Saison 2019/2020 in den Landesverbänden, also in den Klassen unterhalb der 3. Liga.

Der DHB teilte zudem schon mit, dass er sich mit der Handball-Bundesliga und der Handball-Bundesliga der Frauen darauf verständigt habe, dass es auch bei Saisonabbrüchen keine Absteiger (mit der Ausnahme bereits zurückgezogener Mannschaften beziehungsweise sogenannter „wirtschaftlicher Absteiger“), sondern lediglich Aufsteiger geben soll. „Eine Übernahme dieser Regelung wird im Sinne der Einheitlichkeit für die Umsetzung auf Landesverbandsebene empfohlen“, heißt es vonseiten des DHB. „Bezüglich der Wertung der Saison 2019/2020 ist noch keine Entscheidung getroffen. Diese findet in Abstimmung zwischen den Ligen und Landesverbänden und mit der hierfür eingesetzten Arbeitsgruppe des Deutschen Handballbundes statt.“