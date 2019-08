Thade Hein (links) ist nach Bänderriss wieder fit und traf für die Atlas-Reserve zum zwischenzeitlichen 2:0 gegen Dominik Nitsche im Tor des VfR Wardenburg. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. So kann man in eine Fußballsaison starten: Der SV Atlas Delmenhorst II hat seinen Kreisliga-Auftakt gleich mit 8:1 (4:1) gegen den VfR Wardenburg gewonnen und damit ein Ausrufezeichen in Richtung der Konkurrenz gesetzt. „Mit dieser Mannschaft steigt Atlas ohne Punktverlust auf“, stellte VfR-Coach Sören Heeren klar. Am Ende kam sein Team noch gerade um eine zweistellige Klatsche herum, zu offen und teilweise naiv agierten die Gäste. Milot Ukaj glänzte als dreifacher Torschütze, Devin Isik traf doppelt.

Die Atlas-Sturmspitze war eine von drei Leihgaben aus dem Oberligakader. Auch Pokalheld Thade Hein sammelte nach seinem Bänderriss Spielpraxis und trug sich in die Torschützenliste ein. Dazu stabilisierte Jannik Vollmer die Abwehr. Nach einer Stunde war beim Stand von 6:1 Dienstschluss für dieses Trio, doch auch die Einwechselspieler hatten ihre Kontrahenten locker im Griff. „Bei uns sind so gut wie alle fit, die Jungs haben das gut gemacht und für Kreisligaverhältnisse ein gutes Spiel gezeigt“, lobte Trainer Daniel von Seggern. Einziger Gegner in der zweiten Halbzeit war die einbrechende Dunkelheit, bei einer längeren Verletzungsunterbrechung hätte ohne Flutlicht auf dem Hauptplatz ein Abbruch gedroht.

Ärger um Spielansetzung

Schon vorab hatte es Unstimmigkeiten wegen des Termins gegeben. Heeren war stinksauer: „Es passt nicht, dass der Staffelleiter (Thomas Luthardt, Anmerkung der Redaktion) gleichzeitig der Fußballobmann vom SV Atlas ist. Das Spiel war für Freitag angesetzt, aber da konnte Atlas nicht. Deshalb hat man zu uns gesagt: Entweder spielt ihr am Donnerstag oder Sonntag. Sonntag können wir aber nicht, deshalb mussten heute Abend einige Spieler ihren Dienst verschieben und einer ist sogar extra aus Papenburg angereist.“

Diese Vorkommnisse wollte Heeren jedoch nicht für die Pleite verantwortlich machen. Atlas präsentierte sich sehr bissig, viel griffiger als über weite Strecken der Vorsaison. Daran hat auch der zweikampfstarke Neuzugang Marc Rässler seinen Anteil, der mit seinem Ballgewinn an der Mittellinie das schnelle 1:0 von Isik (5.) vorbereitete. Kaum 60 Sekunden später ließ sich Wardenburg erneut überrumpeln: Dominik Entelmann eroberte die Kugel, passte auf Isik und dessen Eingabe musste Hein nur noch einschieben (6.). Allerdings waren auch die Gäste in der Frühphase der Begegnung effizient. Benjamin Cordoni nutzte ein Missverständnis zwischen Atlas-Torwart Philipp Pollmann und Duc Nguyen zum schnellen 2:1 (8.).

„Wir waren von der ersten Minute an sehr zweikampfstark. Nur nach dem 2:1 hatten wir eine schwächere Phase“, analysierte von Seggern. Der Wachmacher kam in der 27. Minute mit der vergebenen Mega-Chance von Tim Conring, der drei Meter vor Pollmann den Ball am Tor vorbei stolperte. Im Gegenzug konnte VfR-Keeper Dominik Nitsche einen Schuss von Hein nur abklatschen, Milot Ukaj staubte zum 3:1 ab (29.). Jonas Dittmars 4:1 kurz vor dem Pausenpfiff nach Flanke von Ukaj beendete eine sehr offene erste Hälfte, in der besonders bei den Gästen der Rückwärtsgang klemmte.

Auch Atlas II hatte in den ersten 45 Minuten Schwächen im defensiven Umschalten offenbart. Nach dem Seitenwechsel wurde das abgestellt, die Platzherren verteidigten konzentrierter und landeten den nächsten Doppelschlag – wieder nach schnellem Ballgewinn tief in der Wardenburger Hälfte, diesmal durch Dittmar. Isik vollendete zum 5:1 (59.). Milot Ukaj machte zwei Minuten später das halbe Dutzend voll. Danach verabschiedete sich das Oberligatrio, aber insbesondere der eingewechselte Fabio Meyer verdiente sich noch ein Sonderlob seines Trainers. Seine Vorarbeit verwertete Entelmann zum 7:1 (77.). Ukajs feiner Direktschuss zum 8:1 (81.) hätte noch nicht das Ende sein müssen, den Gästen drohte sogar eine zweistellige Abfuhr. „Insgesamt haben wir aber sehr effektiv gespielt“, freute sich von Seggern. In einer ersten Momentaufnahme grüßt Atlas II von der Tabellenspitze und reist als nächstes nach Wildeshausen zur Landesliga-Reserve des VfL, während Wardenburg mit dem Ahlhorner SV den größten Konkurrenten der Blau-Gelben testet.