Jessica Galle (am Ball) und die HSG Hude/Falkenburg sollen am Sonntag gegen den VfL Oldenburg III in die zweite Saisonhälfte starten. Wegen der Handball-Weltmeisterschaft könnte das Spiel verlegt werden. (INGO Möllers)

Hude. Das überaus gute Auftreten der deutschen Handballer bei der Weltmeisterschaft wirkt sich unter anderem auch auf die Amateure aus: So hat es der hiesige Verband den Mannschaften freigestellt, Spiele an diesem Sonntag – wenn das Finale der WM ansteht – zu verschieben. Gut möglich, dass auch die Oberliga-Damen der HSG Hude/Falkenburg dieses Angebot annehmen. Sie sollen diesen Sonntag eigentlich ab 16.30 Uhr gegen den VfL Oldenburg III in die zweite Saisonhälfte starten. „Der Wunsch, das Spiel zu verlegen, ist aus dem Team gekommen. Oldenburg hat das auch schon signalisiert. Wenn wir einen geeigneten Nachholtermin finden, dann ist das möglich“, sagt Dean Schmidt, der die HSG mit Birgit Deeben trainiert. Die Entscheidung darüber fällt Freitag.

Mit dem Verlauf der Winterpause zeigt sich das Trainerduo derweil zufrieden. Hier und da hatte man zwar Ausfälle zu beklagen, größere Verletzungen blieben jedoch aus. „Wir haben versucht, spielerisch noch mal etwas reinzubringen, haben aber natürlich auch an Dingen wie Tempo, Kraft und Ausdauer gearbeitet“, berichtet Schmidt. Um all das noch mal unter Wettkampfbedingungen zu testen, absolvierte die HSG am Donnerstag ein Spiel gegen Elsfleth. Mit dem Fortschritt des Teams seit Saisonstart kann das Trainer-Team unterdessen gut leben. In der zweiten Saisonhälfte geht es laut Schmidt deshalb nun darum, auf dem Spielfeld ein noch besseres Verständnis füreinander zu entwickeln. Schmidt: „Wir wollen den Schwung aus dem Dezember mitnehmen und dann einfach von Spiel zu Spiel gucken. Tabellarisch haben wir keine Ziele. Platz eins ist nicht unsere Baustelle und nach unten haben wir genügend Luft.“

Während der Vorbereitung begrüßte der aktuelle Tabellenvierte außerdem noch ein neues, aber besten bekanntes Gesicht: Torhüterin Katharina Woltjen wechselte vom Liga-Konkurrenten VfL Stade nach Hude. „Der Kontakt zur Katharina ist nie abgebrochen. Sie war immer eine Huderin und war bei allen Aktivitäten dabei“, erzählt Schmidt. Bereits im Sommer habe man versucht, sie erneut nach Hude zu locken, doch Woltjen hatte Stade bereits zugesagt. Nun wurde ihr der zeitliche Aufwand jedoch zu hoch. Schmidt: „Mit Fenja Schwark, Katharina und auch Tabea Westermann haben wir eines der besten Torhüter-Trios der Liga.“